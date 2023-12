Pubblicità in concessione a Google

Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

Nella fotografia restituita dal 48° report 2023 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 11 annunci, relativi a 12 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Ristorazione e turismo, delle Pulizie e servizi alla persona e dell’Agricoltura, nonchè le offerte rivolte ai Disabili ed alle Categorie protette. A ciò si aggiungono le opportunità di lavoro all’estero tramite la rete Eures.

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” clicca qui ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

DISABILI ART.1 L.68/99 AMB. TERRITORIALE DI TARANTO – TECNICO MECCATRONICO – Rif. Offerta 14668/2023

Azienda con attività di COMMERCIO e RIPARAZIONE di AUTOVEICOLI ricerca n° 1 TECNICO

MECCATRONICO. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (7 mesi). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Si richiede attestato di partecipazione a corso PES, PAV, PEI. Taranto (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TERRITORIALE DI TARANTO – TECNICO MECCATRONICO – Rif. Offerta 14664/2023

Azienda con attività di COMMERCIO e RIPARAZIONE di AUTOVEICOLI ricerca n° 1 TECNICO

MECCATRONICO. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (7 mesi). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Si richiede attestato di partecipazione a corso PES, PAV, PEI. Taranto (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA Rif. 299/2023 – Rif. Offerta 14397/2023

Azienda di Alberobello ricerca un/a Impiegato/a per la gestione del personale, programmazione di interventi, contatto clienti e gestione ricambi in magazzino. Età ricercata 40 / 50 anni residenza ad Alberobello e zone limitrofe. Ottime conoscenze informatiche nell’utilizzo di Office, Excel, gestione posta elettronica. Esperienza richiesta nella mansione su descritta. Alberobello (BA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Artigianato – Commercio – Vendita

MACCHINISTA SARTA Rif. 298/2023 – Rif. Offerta 14401/2023

La risorsa ricercata dall’azienda deve operare direttamente sulla macchina “STROBEL” o

macchina per foderaggio. Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

MANUTENTORE OPERAIO GENERICO Rif. 300/2023 – Rif. Offerta 14391/2023

Azienda sita in Alberobello ricerca un candidato che si occuperà dell’installazione e

manutenzione di impianti di climatizzazione da gestire in Puglia e Basilicata. Età ricercata 25 / 45 anni, l’azienda propone un’assunzione con contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione del contratto. Alberobello (BA)

INGEGNERE ELETTRICO – ELETTROTECNICO Rif. 296/2023 – Rif. Offerta 14405/2023

Azienda di Martina Franca ricerca una risorsa NEO LAUREATA IN INGEGNERIA che dovrà

occuparsi di progettazione e consulenza di impianti civili e industriali con l’ausilio di software, supervisionando cantieri e garantendo supporto tecnico. Martina Franca (TA)

CARPENTIERE IN FERRO – Rif. Offerta 14419/2023

Si ricercano 2 operai carpentieri esperti e specializzati nella realizzazione in carpenteria

metallica leggera e attività correlate. San Giorgio Ionico (TA)

Offerte per settore Ristorazione e turismo

AIUTO BANCONISTA DI BAR Rif. 297/2023 – Rif. Offerta 14403/2023

La risorsa da inserire all’interno di un pubblico esercizio deve possedere una età dai 18 ai 26 anni. Si prevede una assunzione a tempo determinato part-time di 6 mesi prorogabili. Martina Franca (TA)

Offerte per settore Pulizie e servizi alla persona

BABY SITTER Rif. 303/2023 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIG) – Rif. Offerta 14508/2023

La persona ricercata dovrà occuparsi di una bambina di 6 anni, aiutarla nei compiti di scuola e mantenere la sua lingua madre cioè il portoghese. Martina Franca (TA)

Offerte per settore Agricoltura

2 BRACCIANTI AGRICOLI DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, D.LGS N. 286/1998-T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif. Offerta 14429/2023

Azienda operante nel settore agricolo ricerca 2 braccianti da inserire nel proprio organico. La figura professionale si occuperà delle attività di lavorazione e pulizia dei terreni destinati alla coltivazione di uva e olive e della raccolta dei frutti. Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. Avetrana (TA)

COLF – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE) – Rif. Offerta 14676/2023

Si ricerca una colf, che si occupi dei lavori domestici, della pulizia della casa, della lavanderia e della preparazione dei pasti. Taranto (TA)