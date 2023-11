Pubblicità in concessione a Google

Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” clicca qui ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

SEGRETARIA Rif. 252/2023

Hotel di Madonna di Campiglio, gestione familiare ricerca una segretaria CON MINIMA ESPERIENZA che si occuperà check in – check out- utilizzo del PC per gestionale albergo – con buona conoscenza dell’inglese. Pinzolo (TN)

ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE Rif. 249/2023

La risorsa si occuperà della gestione di clienti italiani, elaborazione preventivi utilizzando il

programma TEAM SYSTEM, assistenza clienti via email e via telefono. Martina Franca (TA)

CONSULENTI ASSICURATIVI

Si ricercano 5 consulenti assicurativi previdenza, risparmio e investimenti, a provvigioni

direzionali con iscrizione al registro IVASS. Taranto (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

ADDETTO VENDITE PET SHOP – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE)

Per negozio al dettaglio di articoli per animali, si ricerca un addetto alle vendite che si occupi della consulenza alla clientela su vendita, metodi di cura, alimentazione ed educazione di animali da compagnia, del rifornimento degli scaffali, della cura della pulizia e della sanificazione degli spazi adibiti alla vendita. E’ richiesta la conoscenza di utilizzo del registratore di cassa e dei metodi di pagamento elettronici (POS). Taranto (TA)

GIARDINIERE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE

Società turistica ricettiva ricerca n. 2 Giardinieri con le seguenti mansioni: manutenzione delle strutture esterne che sono parte integrante del giardino. Pulsano (TA)

RESPONSABILE PUNTI DI CONFEZIONAMENTO

A seguito di alcune partnership con importanti catene di distribuzione, finalizzata a garantire il servizio di confezionamento dei regali presso i loro punti vendita durante il periodo natalizio, cooperativa sociale cerca un Responsabile di punti di confezionamento. I responsabili dovranno garantire la loro presenza nei negozi e coinvolgere volontari con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti umanitari, garantendo tutti i turni programmati per il mese di dicembre. Si tratta di un lavoro flessibile, è prevista una formazione iniziale e una retribuzione proporzionale ai risultati raggiunti. Taranto (TA)

APPRENDISTA METALMECCANICO Rif. 251/2023

La risorsa acquisirà le competenze nell’uso di macchina cnc Si ricercano candidati con un’età dai 18 ai 25 anni per apprendistato di I° Livello. La risorsa ideale ricercata deve avere anche una breve esperienza nel montaggio. Locorotondo (BA)

MACELLAIO ESPERTO Rif. 242/2023

La risorsa esperta si deve occupare di tutte le fasi della lavorazione della carne per uso alimentare, applicare con destrezza le tecniche della disossatura e della preparazione dei tagli di carne. A tale scopo deve saper utilizzare attrezzature come coltelli, segaossa e affettatrici. Deve saper utilizzare i macchinari e gli strumenti per effettuare la macinatura e il successivo confezionamento di salumi e insaccati vari. usa tutta la cura e l’attenzione possibili per tutelare la sicurezza all’interno dell’ambiente di lavoro. In particolar modo, mantiene perfettamente in ordine gli strumenti da taglio e quelli per la macinatura. Martina Franca (TA)

MECCANICO GOMMISTA Rif. 247/2023

La risorsa si occuperà del montaggio e smontaggio delle gomme. Si valuterà il possesso dei requisiti anche come meccanico e in base ai requisiti del lavoratore si procederà a un contratto come apprendista o un contratto a tempo determinato di 3 mesi per poi procedere alla trasformazione a tempo indeterminato. Inoltre si precisa che il luogo di lavoro sarà possibile raggiungerlo con il titolare dell’impresa che parte da Martina Franca per SAN GIORGIO JONICO quindi senza nessuna spesa a carico del lavoratore. San Giorgio Ionico (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

ADDETTO AL MAGAZZINO – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE)

Si ricercano 20 addetti al controllo del carico/scarico magazzino e al ricevimento ordini. E’ richiesto l’utilizzo di macchine motrici quali gru e carrelli elevatori, oltre che la conoscenza di strumenti tecnici come carrelli motrici manuali per elevamento pesi. San Giorgio Ionico (TA)

INTONACHISTI – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE)

Si ricercano 4 intonachisti per azienda edile a Pulsano

PIASTRELLISTA – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE)

Si ricercano 4 Piastrellisti per azienda edile a Pulsano

GUARDIANI – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE)

Si ricercano 3 guardiani per azienda edile a Pulsano. Pulsano (TA)

ADDETTO PULIZIE DI CANTIERE – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N.286/1998- T.U. PER L’IMMIGRAZIONE)

Si ricercano 4 addetti alle pulizie di cantiere per azienda edile a Pulsano. Pulsano (TA)

MAGAZZINIERE- DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE

Azienda del commercio al dettaglio di frutta e verdura ricerca n. 1 Magazziniere addetto al

carico, scarico e sistemazione delle merci. Taranto (TA)

GIUNTISTA/POSATORE CAVI FIBRA OTTICA – DECRETO FLUSSI (Art. 22, c. 2, D.L. n.

286/1998)

Si ricercano 12 giuntisti/posatori di cavi in fibra ottica, che sappiano realizzare giunzioni e

cablaggi in fibra ottica, sia per sistemi e reti di nuova installazione che per quelli già preesistenti. E’ richiesta la conoscenza d’uso dello strumento OTDR e di soffiacavi per la posa della fibra ottica. Sammichele Di Bari (BA)

MANOVALI EDILI

Si ricercano 10 manovali edili che dovranno sistemare e preparare il lavoro giornaliero per lo sviluppo del progetto. Taranto (TA)

PIASTRELLISTA

Eseguire lavori di rivestimento delle superfici orizzontali e verticali con materiali ceramici, marmo e pietra naturale, cotto o assimilabili. Ginosa (TA)

MANOVALE EDILE

L’addetto dovrà occuparsi del carico e dello scarico del materiale che arriva in cantiere con un muletto e della della manutenzione del cantiere. Preparazione dei materiali necessari al muratore per la costruzione, riparazione e manutenzione di fabbricati. Palagiano (TA)

AIUTO MAGAZZINIERE

Azienda di Taranto che si occupa della vendita al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento,

l’arredamento e di biancheria per la casa, ricerca n. 1 Addetto Aiuto Magazziniere per la

gestione del magazzino e movimentazione della merce al suo interno. Taranto (TA)

2 INTONACATORI E POSATORI DI PAVIMENTI

Azienda operante nel settore delle ristrutturazioni edilizie con sede a Laterza cerca n. 2 intonacatori e posatori di pavimenti per far fronte ad un aumento di commesse. E’ richiesta esperienza nella mansione di almeno due anni e preferibilmente il possesso della patente B. E’ richiesta la capacità di svolgere il lavoro assegnato in autonomia e l’inquadramento avverrà secondo le disposizioni del CCNL edilizia artigianato. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, con retribuzione parametrata al Livello 2 CCNL edilizia artigianato, fino al 31.12.2024, con possibilità di trasformazione in indeterminato. Laterza (TA)

CARPENTIERE EDILE SPECIALIZZATO Rif. 224/2023

Azienda edile di Martina Franca per lavori su OSTUNI ricerca 10 carpentieri edili con comprovate esperienze pluriennali nel settore edile con almeno 2 anni di esperienza. Requisiti indispensabile automuniti, affidabilita’, preccisione, abilita’, competenza , serieta’ nell’eseguire e realizzale le opere stabilite entro i termini contrattuali del committente. Ostuni (BR)

Ristorazione e turismo

LAVAPIATTI – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE)

Si ricercano 4 lavapiatti per struttura ricettiva a Taranto. Taranto (TA)

CAMERIERE – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE)

Si ricercano 4 camerieri per struttura ricettiva a Taranto. Taranto (TA).

AIUTO CUOCO – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE)

Si ricercano 2 aiuto cuoco per struttura ricettiva a Taranto. Taranto (TA)

LAVAPIATTI – – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE

Azienda ricettiva turistica ricerca n. 2 Addetti Lavapiatti con le seguenti mansioni: Ripulire i piatti dagli avanzi. – Lavare direttamente a mano i piatti, bicchieri, pentole, posate o metterli nelle lavastoviglie. – Asciugare le stoviglie e rimetterle al loro posto, nella cucina. – Pulire e riordinare la cucina alla fine di ogni turno (pranzo e cena) rispettando le norme igieniche. Taranto (TA)

AIUTO CUOCO

Ristorante ricerca n. 2 figure in qualità di Aiuto Cuoco per le seguenti attività: preparare gli

alimenti e curare la pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco, pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani e il magazzino. Taranto (TA)

LAVAPIATTI

Ristorante sito a Taranto ricerca n. 2 Lavapiatti da inserire nel suo organico, con mansioni relative a – Ripulire i piatti dagli avanzi. – Lavare direttamente a mano i piatti, bicchieri, pentole, posate o metterli nelle lavastoviglie. – Asciugare le stoviglie e rimetterle al loro posto, nella cucina. – Pulire e riordinare la cucina alla fine di ogni turno (pranzo e cena) rispettando le norme igieniche. Taranto (TA)

CAMERIERE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE

Società turistica ricettiva ricerca n. 4 Camerieri per lo svolgimento delle seguenti mansioni: accoglienza clienti, illustrazione menù, acquisizione delle ordinazioni. Servire i piatti ai tavoli una volta pronti, accompagnati dalle bevande richieste. Pulsano (TA)

LAVAPIATTI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE

Società turistica ricettiva ricerca n. 4 Lavapiatti con le seguenti mansioni: – Ripulire i piatti dagli avanzi. – Lavare direttamente a mano i piatti, bicchieri, pentole, posate o metterli nelle lavastoviglie. – Asciugare le stoviglie e rimetterle al loro posto, nella cucina. – Pulire e riordinare la cucina alla fine di ogni turno (pranzo e cena) rispettando le norme igieniche. Pulsano (TA)

AIUTO CUOCO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE

Società turistica ricettiva ricerca n. 2 Aiuto Cuoco per le seguenti mansioni: preparare gli alimenti e curare la pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco, pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino. Pulsano (TA)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE

Società turistica ricettiva ricerca n. 2 Baristi con le seguenti mansioni: accogliere la clientela del bar, preparare e svolgere il servizio di caffè, bevande semplici o composte (cocktail). Contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, occuparsi di servire la clientela al banco o al tavolo, procede all’incasso. Pulsano (TA)

GUARDIANO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE

Società turistica ricettiva ricerca n. 1 Guardiano con le seguenti mansioni: Sorvegliare la struttura e tutelare gli ospiti/residenti. Rispondere alle esigenze dei clienti. Controllare e accertarsi del corretto funzionamento degli impianti della struttura. Vigilare sugli ingressi, in modo tale da assicurare il massimo della sicurezza. Pulsano (TA)

COREOGRAFI E PERFORMERS

Azienda di intrattenimento professionale ricerca Coreografi, ballerini, cantanti, attori, maghi e artisti circensi da inserire in diverse strutture ricettive e villaggi vacanze, presenti in tutta Italia. Italia (UE)

TECNICO AUDIO VIDEO E LUCI

Società cooperativa con sede legale a Lecce, ricerca su tutto il territorio nazionale (Italia) n. 30 Tecnici audio/video e luci, video mapping e dj, per attività di animazione ed intrattenimento sia per la stagione invernale che estiva. Italia (UE)

ANIMATORI TURISTICI

Azienda di intrattenimento professionale ricerca Animatori mini club, Istruttori Fitness, Animatori sportivi e Animatori di contatto da inserire in diverse strutture ricettive e villaggi vacanze, presenti in tutta Italia. Italia (UE)

BARISTA Rif. 250/2023

La risorsa si occuperà della preparazione di caffè, cappuccini, somministrazione di bevande

alcoliche e analcoliche, del controllo del frigo e della pulizia del banco. Martina Franca (TA)

Sanità

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Avetrana (TA)

Pulizie e servizi alla persona

COLF – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE

Si ricerca, per ambiente domestico, n.1 addetto che si occupi della pulizia e riassetto della casa, preparazione dei pasti, lavanderia, cura degli spazi verdi ed assistenza agli animali domestici. Taranto (TA)

COLF – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Collaboratore Familiare per l’esercizio del lavoro in

qualità di colf. Taranto (TA)

COLF – – DECRETO FLUSSI – art. 22 c. 2 del DL n. 286/1998 – Testo unico per l’Immigrazione

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Collaboratore che si occupi della pulizia e riassetto della casa, preparazione dei pasti, lavanderia, cura degli spazi verdi ed assistenza agli animali domestici. Taranto (TA)

COLF – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N.286/1998- T.U. PER L’IMMIGRAZIONE)

Si ricerca un/una colf per lavoro domestico. Taranto (TA)

AIUTO CUOCO – – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE

Azienda turistica del settore ricettivo ricerca n. 2 addetti Aiuto Cuoco con le seguenti mansioni: preparare gli alimenti e curare la pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco, pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino. Taranto (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE)

Si ricerca un collaboratore domestico a Taranto (zona Lama). Taranto (TA)

ADDETTO ALLE PULIZIE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T. U. PER

L’IMMIGRAZIONE

Azienda turistica del settore ricettivo ricerca n. 1 Addetto alle pulizie con le seguenti mansioni: pulizia e manutenzione degli ambienti interni ed esterni. Maneggiare e conservare in sicurezza le sostanze chimiche e i prodotti necessari alla pulizia degli ambienti e usare attrezzature specifiche (aspirapolvere, lucidatrice, etc.). Applicare le norme di sicurezza e igiene. Taranto (TA)

ADDETTO ALLA PULIZIA DI LOCALI COMMERCIALI

Si ricercano 15 addetti alla pulizia di locali commerciali, che sappiano utilizzare e conoscano le attrezzature tecniche necessarie alla manutenzione del locale e degli impianti quali frigoriferi o ascensori. San Giorgio Ionico (TA)

ADDETTO PULIZIA CANILE

Società cooperativa di Taranto ricerca n. 4 addetti alla pulizia delle deiezioni canine, nonchè

pulizia generale dell’ambiente del canile. Taranto (TA)

BADANTE H24 Rif. 248/2023

Si richiede una figura lavorativa con esperienza nell’assistenza alla persona e alla casa. La persona da assistere è anziani di sesso maschile e con lievi problematiche psichiche per cui segue terapia farmacologica. Martina Franca (TA)

FAMIGLIA PRIVATA CERCA N.1 ASSISTENTE FAMILIARE

A Mottola, si cerca un addetto/a all’assistenza personale e servizi alla famiglia. La risorsa dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, cura della persona e sostegno alla famiglia. Requisiti richiesti: diploma, conoscenza della lingua italiana e patente B. Si offre contratto di lavoro CCNL – Lavoro domestico – part time a tempo indeterminato (30 ore settimanali). Mottola (TA)

Istruzione

EDUCATORE PROFESSIONALE LAUREA L19

Per attività di formazione per adulti e minori, presso noto ente di formazione professionale sito in Massafra, si ricerca la figura di educatore con titolo di studio laurea L19. (Scienze dell’educazione e della formazione). Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e a soggetti di tutte le età. Massafra (TA)

EDUCATORE PROFESSIONALE Rif. 253/2023

La risorsa si occuperà di seguire donne e bambini in comunità per donne disagiate. E’ importante la tipologia di laurea L.19 L’Educatore Professionale (EP) che deve operare nei servizi socio-educativi deve progettare, organizzare e gestire progetti e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà: minori, famiglie, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani. Martina Franca (TA)