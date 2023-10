Pubblicità in concessione a Google

Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” clicca qui ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – AUSILIARIO DI VENDITA

Azienda con attività economica di commercio al dettaglio ricerca la figura professionale di

ausiliario di vendita – Tipologia contrattuale tempo determinato mesi 7 part-time 25 ore

settimanali. Taranto (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

IMPIEGATO CONTABILE

Per un noto studio di consulenza del lavoro sito in Massafra, ricerchiamo un impiegato contabile d’ordine da inserire nell’organico. La figura si occuperà alla immissione di dati ed elaborazioni. Massafra (TA)

TIROCINANTE ADDETTO AL WEB MARKETING Rif. 243/2023

L’addetto al web marketing deve promuovere i prodotti e i servizi dell’azienda sul web,

incrementare le vendite e aumentare la brand awareness (Consapevolezza del marchio).

L’addetto Web Marketing deve creare e implementare strategie di marketing online per aumentare le vendite, il fatturato e il successo commerciale dell’ azienda. Innanzitutto si deve occupare di studiare a fondo il mercato di riferimento: deve condurre ricerche di mercato, studiare il settore, monitorare le attività della concorrenza (i competitors diretti e indiretti) e analizzare il comportamento dei clienti, attuali e potenziali. Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

2 INTONACATORI E POSATORI DI PAVIMENTI

Azienda operante nel settore delle ristrutturazioni edilizie con sede a Laterza cerca n. 2

intonacatori e posatori di pavimenti per far fronte ad un aumento di commesse. E’ richiesta

esperienza nella mansione di almeno due anni e preferibilmente il possesso della patente B. E’ richiesta la capacità di svolgere il lavoro assegnato in autonomia e l’inquadramento avverrà secondo le disposizioni del CCNL edilizia artigianato. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, con retribuzione parametrata al Livello 2 CCNL edilizia artigianato, fino al 31.12.2024, con possibilità di trasformazione in indeterminato. Laterza (TA)

PAVIMENTISTA

Per azienda operante nel settore dell’Edilizia, si ricerca n. 1 Pavimentista con pregressa esperienza. La risorsa si occuperà di: posa di pavimenti di diverso materiale, preparazione e pulizia delle superfici, lavorazione di rifinitura dopo la posa. Taranto (TA)

AUTISTA DI MEZZI PESANTI

Si ricerca un autista di mezzi pesanti in possesso di patente CE-CQC e carta tachigrafica. E’

richiesta la disponibilità a trasferte in tutta Italia. Carosino (TA)

IDRAULICO Rif. 230/2023

La risorsa si occuperà di realizzazioni di lavori idraulici e manutenzione. Martina Franca (TA)

Ristorazione e turismo

CAMERIERI AI PIANI PER STRUTTURE RICETTIVE

Si ricercano n. 5 camerieri ai piani con esperienza per i servizi di pulizia in strutture ricettive del territorio. Massafra (TA)

2 BANCONIERI DI BAR

Si ricercano n. 2 BANCONIERI DI BAR per azienda nel settore dei SERVIZI, su Faggiano. La

ricerca sarà, preferibilmente, tra giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni da assumere con contratto di apprendistato. Le professioni comprese in questa unità preparano e servono bevande e snack ai clienti direttamente o tramite camerieri nei bar, nei ristoranti e in altri esercizi pubblici; sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene dei luoghi e delle attrezzature. Faggiano (TA)

Pulizie e servizi alla persona

TIROCINIO PARRUCCHIERA/E

Salone di parrucchiere per donna, ricerca n. 1 parrucchiera/e con qualifica conseguita attraverso i corsi professionali. La figura, inserita mediante tirocinio formativo, si occuperà dei servizi di cura e trattamento del cuoio capelluto; si occuperà inoltre di tagliare, spuntare, lavare e dare forma ai capelli. Grottaglie (TA)

Sanità

FARMACISTA

Farmacia in zona ricerca un/a farmacista. Requisiti richiesti: laurea in farmacia o tecnologie

farmaceutiche e abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. Disponibilità immediata per sostituzione maternità. San Marzano Di San Giuseppe (TA)