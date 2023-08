Pubblicità in concessione a Google

Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le opportunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Candidati alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” (clicca qui); inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Offerte di lavoro da pubbliche amministrazioni (art.7 L. 68/99)

4 UNITA’ OPERATORI

Approvazione e pubblicazione Avviso di selezione, ex art. 7 L. 68/99, per l’avviamento di n. 4 unità lavorative, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di “Operatori”, di cui al CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019/2021, prima fascia economica di accesso, già Area prima, profilo professionale dell’Ausiliario, prima fascia economica di accesso, del CCNL 2016/2018, presso il Ministero della Giustizia. Le persone in possesso dei requisiti che intendano aderire alla presente specifica occasione di

lavoro potranno presentare domanda, a partire dalle ore 08.30 del 1 settembre 2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2023.

Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

RIS. ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TA MONTATORE ASSEMBLATORE DI MOBILI

Azienda con attività di progettazione,produzione,realizzazione di cucine e mobili per la casa

ricerca n°1 Montatore Assemblatore di Mobili. Tipologia contrattuale tempo determinato 7 mesi previo tirocinio. San Giorgio Ionico (TA)

Offerte di lavoro a Taranto e Provincia per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

TIROCINANTE PRESSO STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

Studio professionale di Consulenti del Lavoro e Fiscale ricerca n. 1 TIROCINANTE da impiegare per la consulenza del lavoro e fiscale. Taranto (TA)

RAGIONIERE CONTABILE

Rivenditore d’auto, con sede di lavoro a Manduria (Ta), ricerca un Ragioniere Contabile da

inserire nel proprio staff. La risorsa si occuperà della tenuta delle scritture di contabilità generale e di contabilità analitica, della verifica e registrazioni relative alla contabilità clienti e fornitori, delle riconciliazioni contabili. Richiesta precedente esperienza professionale nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

ADDETTO ALLA CONTABILITA’ Rif. 195/2023

Studio professionale di Crispiano ricerca personale con esperienza anche minima nella

registrazione contabile, invio pratiche contabili contatti con clienti e fornitori. Età dai 20 ai 30 anni e residente in provincia di Taranto. Crispiano (TA)

GRAFICO PUBBLICITARIO Rif. 194/2023

L’azienda ricerca con il programma GARANZIA GIOVANI un neo laureato o laureato in

Comunicazione o equivalente per la progettazione e realizzazione di marchi, packaging di

prodotti, impaginazione di cataloghi, depliant, progettazione di siti web ed e-commerce.

Richiesta approfondita della suite Adobe (Photoshop, illustrator, indesign). Martina Franca (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

PARRUCCHIERE Rif. 197/2023

La risorsa ricercata con la qualifica di Parrucchiere deve avere una buona esperienza nella

mansione ricercata deve lavare, tagliare, occuparsi dell’ acconciatura, deve colorare o decolorare i capelli ed esegue trattamenti estetici o tricologici, che non abbiano carattere medico o sanitario. Consiglia nella scelta di tagli e pettinature adatte al viso e allo stile di vita del cliente. Deve essere responsabile della perfetta pulizia della struttura in cui opera e dell’efficienza degli strumenti e delle apparecchiature di cui dispone. Per fornire una prestazione di qualità, si tiene costantemente aggiornato sull’evoluzione del gusto e della moda, sui nuovi prodotti offerti dal mercato e sulle diverse tecniche e metodi di lavoro. Alberobello (BA)

APPRENDISTA PARRUCCHIERA Rif. 196/2023

L’apprendista Parrucchiere deve imparare le seguenti metodologie di lavoro: lava, taglia,

acconcia, colora o decolora i capelli ed esegue trattamenti estetici o tricologici, che non abbiano carattere medico o sanitario. Deve Consigliare nella scelta di tagli e pettinature adatte al viso e allo stile di vita del cliente. Alberobello (BA)

ADDETTO ALLA VENDITA DI AUTOMOBILI

Concessionaria auto con sede di lavoro a Manduria (Ta), ricerca n. 1 addetto alla vendita di

automobili da inserire nel proprio staff. La risorsa si occuperà di tutte la fasi inerenti la vendita di autoveicoli, dall’accoglienza della clientela, alla presentazione e alle informazioni sui modelli e sugli optional aggiuntivi, fino alle forme di finanziamento più adatte rispetto ai bisogni e alla tipologia di clientela. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione coma da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

APPRENDISTA SERRAMENTISTA Rif. 192/2023

L’apprendista Serramentista o Montatore di Serramenti e Infissi dovrà imparare a effettuare la costruzione e il montaggio di serramenti in legno, ferro e acciaio e l’installazione all’interno e all’esterno di fabbricati edili al fine di assicurare la protezione delle strutture in costruzione o in ristrutturazione e di isolarli dagli agenti atmosferici. Martina Franca (TA)

OPERAIO SERRAMENTISTA Rif. 193/2023

Il Serramentista o montatore di serramenti e infissi deve saper effettuare la costruzione e il

montaggio di serramenti in legno, ferro e acciaio e di installarli all’interno e all’esterno di

fabbricati edili al fine di assicurare la protezione delle strutture in costruzione o in ristrutturazione e di isolarli dagli agenti atmosferici. Deve saper Interpretare il disegno tecnico/schema costruttivo di infissi, telai e serramenti vari in legno e altri materiali – Misurare gli spazi per l’installazione – Verificare la compatibilità con i materiali previsti – Correggere, se è necessario, le condizioni della struttura preesistente – Interpretare correttamente gli schemi di montaggio ed installazione del materiale – Preparare i materiali e gli strumenti da utilizzare – Montare ed installare infissi, telai e serramenti vari in legno e altri materiali – Verificare la corretta esecuzione dell’opera. Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

AUTISTA (PATENTI CQC – CE)

Azienda specializzata nella raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e operante su tutto il territorio nazionale in attività connesse all’ecologia, ricerca 2 Autisti in possesso delle patenti CQC e CE. Galatina (LE)

AUTISTA PATENTE D – CQC

Azienda operante nel settore del noleggio con conducente per il trasporto persone, ricerca n. 3 autisti muniti di patente D – CQC, nella mansione di Conducente di minibus – scuolabus – trasporto disabili nel comune di Mantova. L’azienda offre ai dipendenti il benefit dell’alloggio. Mantova (MN)

AUTISTA

Azienda, con sede a Galatina (LE), specializzata nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti ricerca un autista in possesso di patenti CQC e CE. Si offre contratto a tempo determinato full time. Si richiede disponibilità a trasferte nella Regione Puglia. Galatina (LE)

INTONACATORE

Per azienda edile operante nel territorio di Taranto, si ricerca n. 1 operaio preferibilmente con esperienza nella mansione di intonacatore. Taranto (TA)

MANOVALE / OPERAIO EDILE PER TIROCINIO

Per azienda edile operante nel territorio di Taranto, si ricerca n. 1 risorsa da inserire in percorso di tirocinio formativo per il ruolo di Manovale Edile. Taranto (TA)

ESCAVATORISTA

Si ricerca n. 1 profilo di ESCAVATORISTA con esperienza da impiegare nelle seguenti attività: Verifiche preliminari per la realizzazione dello scavo (terreno e macchine), esecuzione scavi, movimentazione del terreno, movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta. La risorsa sarà impiegate per commesse da eseguire su tutto il territorio nazionale. Carosino (TA)

GEOMETRA/IMPIEGATO TECNICO NELLA GESTIONE DEL CANTIERE

Azienda di Carosino (Ta), operante nel settore dell’Edilizia, ricerca n. 1 Geometra/Impiegato

Tecnico nella gestione del cantiere da adibire a controllare i processi produttivi o il

funzionamento dei macchinari; valutare l’adeguatezza delle materie prime; controllare o gestire la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza; scegliere strumenti o metodi per ottimizzare la produzione; organizzare e supervisionare lo svolgimento delle attività; controllare la qualità dei prodotti o del processo di lavorazione; analizzare e valutare i tempi e i metodi di produzione; analizzare dati sulla produzione e produrre report; eseguire controlli di gestione per i processi di produzione industriale (contabilità analitica, controllo costi, budget, piani, reporting, ecc.); realizzare progetti di edilizia civile o industriale e sovrintendere e monitorare la qualità dell’esecuzione dei lavori edili; verificare la corretta applicazione delle procedure in cantiere ed effettuare rilievi edili, topografici o planimetrici; effettuare perizie o stime; seguire le pratiche catastali; eseguire collaudi; predisporre certificazioni; effettuare frazionamenti; effettuare riconfinamenti; disegnare planimetrie, prospezioni e mappe; eseguire accertamenti (ipotecari catastali patrimoniali, ecc.); verificare la sicurezza o la stabilità degli edifici. Carosino (TA)

N. 4 CARPENTIERI

Azienda edile, con sede di lavoro a Manduria (Ta), ricerca n. 4 carpentieri da inserire nel proprio staff. Le figure professionali devono aver maturato esperienza pluriennale nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AUTISTA (PATENTI B-C-BE-CE)

Si ricercano 2 autisti in possesso delle patenti B-C-BE-CE per il trasporto di materiali edili e

macchini operatrici. Taranto (TA)

CONDUTTORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Si ricercano 3 conduttori macchine movimento terra che si occupino dell’esecuzione di scavi a sezione ristretta anche in presenza di sottoservizi, taglia asfalto, fresatrice, rullo compattatore, ecc…Taranto (TA)

Ristorazione e Turismo

CAMERIERI/E DI BAR E/O DI RISTORANTE

Si ricercano figure di camerieri/e di ristorante e/o di bar addetti a: preparazione e riordino della sala, servire i cibi e le bevande ordinate ai clienti, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, collaborare e comunicare con il reparto cucina, ricevere le ordinazioni, consigliare i clienti sui cibi e sui vini da abbinare, accogliere i clienti, redigere e presentare il conto, pulire gli ambienti o i locali, effettuare o riscuotere pagamenti. Pulsano (TA)

PIZZAIOLO A MANDURIA

Attività ristorativa, di nuova apertura, con sede di lavoro a Manduria (TA) ricerca un pizzaiolo da inserire nel proprio staff. La risorsa si occuperà di tutte la fasi relative alla preparazione delle pizze e alla cottura in forno. Si offre contratto a tempo determinato, full-time, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

Sanità

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

Pulizie e Servizi alla persona

COLLABORATORE/COLLABORATRICE DOMESTICA

Famiglia residente a Manduria (Ta), ricerca n.1 collaboratore/collaboratrice domestico/a. La

risorsa si occuperà delle seguenti attività: pulizia e igienizzazione dei diversi ambienti domestici, anche attraverso l’uso di elettrodomestici, del lavaggio e della stiratura di biancheria e capi di abbigliamento. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, Part-Time. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)