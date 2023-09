Pubblicità in concessione a Google

Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” (clicca qui); inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Offerte di lavoro a Taranto e Provincia da pubbliche amministrazioni (art.7 L. 68/99)

4 UNITA’ OPERATORI

Approvazione e pubblicazione Avviso di selezione, ex art. 7 L. 68/99, per l’avviamento di n. 4 unità lavorative, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di “Operatori”, di cui al CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019/2021, prima fascia economica di accesso, già Area prima, profilo professionale dell’Ausiliario, prima fascia economica di accesso, del CCNL 2016/2018, presso il Ministero della Giustizia. Le persone in possesso dei requisiti che intendano aderire alla presente specifica occasione di lavoro potranno presentare domanda, a partire dalle ore 08.30 del 1 settembre 2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2023.

Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

RIS. ISCRITTI AMB. TER. DI TARANTO – ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA

Azienda sita in Martina Franca (TA ), attiva nel settore del COMMERCIO AL DETTAGLIO DI

MOBILI PER LA CASA ricerca n. 1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA. Previsto

contratto part-time a tempo determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

Offerte di lavoro a Taranto e Provincia per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTA/O ELABORAZIONE BUSTE PAGHE Rif. 215/2023

Studio professionale ricerca personale che si occupi nelle seguenti principali mansioni: elaborazione buste paga; gestione ferie, straordinari, maternità, congedi e aspettative; rilevamento delle presenze; registrazione note spese; monitoraggio e analisi del costo del lavoro; gestione dei rapporti previdenziali e integrativi; pratiche di assunzione/cessazione; pensioni e liquidazioni. Martina Franca (TA)

IMPIEGATO/A D’UFFICIO Rif. 213/2023

Il candidato/a si occuperà della gestione telefonica e posta elettronica, gestione ordini e

assistenza clienti. Deve evadere gli ordini ricevuti e organizzare lavoro corrieri. Si richiede

dinamicità e propensione all’apprendimento. Si richiedono buone conoscenze informatiche office e consulenza generale. Alberobello (BA)

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Società di Gestione Entrate e Tributi, ricerca n.2 Impiegati Amministrativi con competenze nella gestione ed elaborazione dei Data-Base. Taranto (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

ADDETTO/A VENDITA Rif. 211/2023

Attività di Martina Franca, specializzata nel commercio di articoli per l’igiene della casa e della persona cerca un/a addetto/a alle vendite età 22-40 che si occuperà dell’allestimento del punto vendita, rifornimento scaffali e assistenza al cliente. L’azienda cerca una figura full time, ma valuterebbe il part-time. Si Offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Previsto periodo di prova retribuito. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA PARRUCCHIERA Rif. 196/2023

L’apprendista Parrucchiere deve imparare le seguenti metodologie di lavoro: lava, taglia,

acconcia, colora o decolora i capelli ed esegue trattamenti estetici o tricologici, che non abbiano carattere medico o sanitario. Deve Consigliare nella scelta di tagli e pettinature adatte al viso e allo stile di vita del cliente. Alberobello (BA)

PARRUCCHIERE Rif. 197/2023

La risorsa ricercata con la qualifica di Parrucchiere deve avere una buona esperienza nella

mansione ricercata deve lavare, tagliare, occuparsi dell’ acconciatura, deve colorare o decolorare i capelli ed esegue trattamenti estetici o tricologici, che non abbiano carattere medico o sanitario. Consiglia nella scelta di tagli e pettinature adatte al viso e allo stile di vita del cliente. Deve essere responsabile della perfetta pulizia della struttura in cui opera e dell’efficienza degli strumenti e delle apparecchiature di cui dispone. Per fornire una prestazione di qualità, si tiene costantemente aggiornato sull’evoluzione del gusto e della moda, sui nuovi prodotti offerti dal mercato e sulle diverse tecniche e metodi di lavoro. Alberobello (BA)

APPRENDISTA ADDETTO AL BANCO MACELLERIA Rif. 190/2023

La risorsa ricercata con un’età dai 18 ai 29 anni dovrà apprendere la preparazione di bombette e salsiccia, la preparazione dei vari prodotti per la vendita e l’utilizzo dei vari attrezzi utilizzati tipo affettatrice, tritacarne e la macchina per la preparazione degli hamburger. Martina Franca (TA)

IDRAULICO

Si ricercano n. 2 idraulici con esperienza biennale nelle installazioni di caldaie e condizionatori. Taranto (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

MAGAZZINIERE Rif. 212/2023

Il candidato dovrà svolgere la mansione di magazziniere occuparsi dell’imballaggio e controllo di sistemi di antifurti e controllo totale della merce in magazzino con carico e scarico. La sede di lavoro: Alberobello è richiesta una minima esperienza e un’età dai 20 anni ai 35 anni. Alberobello (BA)

SALDATORE

Azienda specializzata nell’attività di saldatura di Taranto ricerca n. 50 SALDATORI in grado di effettuare l’attività con procedimento TIG – SMAW – FCAW. Taranto (TA)

ELETTRICISTI

Per azienda operante nel settore dell’impiantistica elettrica, civile e industriale, che opera nel territorio di Taranto e Provincia, si ricercano n. 2 ELETTRICISTI. Le figure da integrare

nell’organico aziendale si occuperanno della installazione, della riparazione e della manutenzione, secondo norma, degli impianti elettrici di edifici adibiti ad usi civili e/o industriali, o provvedono all’adattamento di impianti elettrici già esistenti installando linee, interruttori e prese adatti all’assorbimento di energia delle singole apparecchiature previste, sistemi di illuminazione, apparati di sicurezza, linee telefoniche, televisive e di trasmissione dati. Taranto (TA)

4 CARPENTIERI

Azienda edile, con sede di lavoro a Manduria (Ta), ricerca n. 4 carpentieri da inserire nel proprio staff. Le figure professionali devono aver maturato esperienza pluriennale nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

ELETTRICISTA CABLATORE

Si ricercano n. 2 elettricisti cablatori per installazione di impianti fotovoltaici con esperienza

triennale. Taranto (TA)

ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO

Azienda sita in Massafra (TA ), attiva nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA LOGISTICA per la gestione del magazzino.

Requisito essenziale è la buona conoscenza del pacchetto office , della lingua inglese ed

esperienza pregressa nel settore. Massafra (TA)

Ristorazione e Turismo

AIUTO CUOCO PANETTERIE Rif. 214/2023

Il candidato dovrà assistere nelle normali procedure di attività di laboratorio per la panificazione e rosticceria. Martina Franca (TA)

PERSONALE ADDETTO ALLA SALA

Nuova Azienda di Taranto nel settore della Ristorazione cerca Personale Addetto alla Sala.

Servizio ai tavoli – Preparazione mise en place – Raccolta comande. Taranto (TA)

LAVAPIATTI DI RISTORANTE/PIZZERIA

Nuova Azienda di Taranto operante nel settore della Ristorazione cerca figura di lavapiatti

addetti al lavaggio, asciugatura e riordino di stoviglie e pentolame. Taranto (TA)

ADDETTO/A RISTORAZIONE GRILL / FRIGGITORIA

Nuova Azienda avente sede a Taranto e operante nel settore della Ristorazione ricerca n. 2

addetti/e alla preparazione di prodotti (carni e semilavorati) cotti attraverso l’utilizzo di Fry Top Grill e Friggitrice con l’ausilio di accessori idonei. Taranto (TA)

PIZZAIOLO/AIUTO PIZZAIOLO

Nuova azienda di Taranto, operante nel settore della Ristorazione, ricerca Pizzaioli e/o Aiuto

Pizzaioli addetti alla preparazione e/o all’assistenza nelle fasi dell’elaborazione della pizza con forno elettrico. Taranto (TA)

Sanità

FARMACISTA

Farmacia in zona ricerca un/a farmacista che fornisca il servizio di : – dispensazione e servizio al banco; – assistenza alla clientela nelle fasi di acquisto; – allestimento e conservazione farmaci; – gestione ordini e giacenze. Requisiti richiesti: laurea in farmacia o tecnologie farmaceutiche e abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. Disponibilità immediata per sostituzione maternità. San Marzano Di San Giuseppe (TA)