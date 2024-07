Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal27° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 35 annunci, relativi a 46 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 4 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita è presente 1 posizione e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 5 posizioni. Si trovano inoltre 14 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo e 6 posizioni nel settore della Sanità. Sedici posizioni sono rivolte esclusivamente a persone disabili ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 25 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l‘impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto

di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione.

Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire

l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali,

nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge

Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n.

23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale

norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è

ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di

proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici

mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore

all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento

alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono

equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire

in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione

aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività

aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione,

anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con

diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore

mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al

lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600

euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Tirocini settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Massafra (TA) – PARAFARMACIA GIANNOTTA CERCA ADDETTO ALLA VENDITA

ONLINE DA FORMARE TRAMITE TIROCINIO – Rif. offerta 9672/2024

Parafarmacia sita in Massafra offre tirocinio ad un addetto alla vendita online. La

risorsa si formerà nel settore informatico, con specifico riferimento alla vendita a

mezzo sito web e al riordino dei relativi fascicoli. E’ preferibile la capacità di

utilizzo della piattaforma Amazon.

Taranto (TA) – AZIENDA ATTIVA NEL SETTORE DELL’ ENERGIA RINNOVABILE

CERCA 2 FIGURE

Per azienda attiva nel settore dell’ energia rinnovabile si ricercano candidati

appartenenti alla categoria delle persone con disabilità di cui all’art 1 L. 68/99

per la copertura delle seguenti figure professionali:

● tecnico della sicurezza sul lavoro – Rif. offerta 9305/2024

● addetto al controllo qualità – Rif. offerta 9304/2024

Tipologia contrattuale: tempo determinato e pieno. E’ gradita l’esperienza

professionale pregressa o, in alternativa, è richiesta disponibilità a svolgere

tirocinio di 12 mesi prima dell’assunzione. Requisito preferenziale è l’essere

automuniti.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 10.07.2024

Martina Franca (TA) – STUDIO PROFESSIONALE CERCA TIROCINANTE

AMMINISTRATIVO CONTABILE – Rif. offerta 9525/2024

Studio professionale a Taranto ricerca una figura da inserire per tirocinio

formativo da impiegato amministrativo contabile.

Tirocini settore Artigianato – Commercio – Vendita

Taranto (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ ECONOMICA DI BAR – PASTICCERIA

CERCA PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE – Rif. offerta 9647/2024

Per azienda con attività economica di Bar – Pasticceria ricerca candidati

appartenenti alla categoria delle persone con disabilità di cui all’art 1 L. 68/99

per la copertura della figura professionale di addetto pulizie.

Tipologia contrattuale tempo determinato mesi 12. E’ gradita la disponibilità al

tirocinio. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 16.07.2024

PULIZIE E SERVIZI ALLE PERSONE

Taranto (TA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE PULIZIE GENERALI DI

EDIFICI CERCA 3 FIGURE

Per Azienda operante nel settore pulizie generali di edifici, con sede a Taranto si

ricercano candidati appartenenti alla categoria delle persone con disabilità di cui

all’art 1 L. 68/99 per la copertura delle seguenti figure professionali:

● facchino/addetto allo spostamento merci – Rif. offerta 9354/2024

● impiegato amministrativo – Rif. offerta 9340/2024

● addetto ai servizi di pulizia – Rif. offerta 9350/2024

Tipologia contrattuale: tempo determinato (8 mesi)/apprendistato e part-time.

E’ preferibile la disponibilità a svolgere tirocinio (6 mesi) prima dell’assunzione.

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 12.07.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Massafra (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

CERCA SALDATORI DI METALLI SPECIALI E LEGHE – Rif. offerta 9604/2024

Azienda con attività di impiantistica industriale, con sede a Massafra (TA),

ricerca 1 saldatore di metalli speciali e leghe il quale si occuperà, in cantiere,

della costruzione e dell’assemblaggio di elementi e giunti metallici di strutture

portanti, di tubi e di condotte. Tipologia contrattuale: tempo determinato (7

mesi) e pieno. E’ necessario aver maturato esperienza pregressa nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 18.07.2024

Crispiano (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ ECONOMICA DI FABBRICAZIONE DI

STRUTTURE METALLICHE CERCA GEOMETRA – Rif. offerta 9481/2024

Azienda con attività economica di fabbricazione di strutture metalliche ricerca la

figura professionale di Geometra. Tipologia contrattuale tempo determinato

mesi 8 tempo parziale 21 ore settimanali. E’ gradita l’esperienza lavorativa

pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 15.07.2024

Taranto (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ ECONOMICA DI PRODUZIONE ENERGIA

ELETTRICA E VAPORE CERCA 3 FIGURE

Per azienda con attività economica di produzione energia elettrica e vapore si

ricercano candidati appartenenti alla categoria delle persone con disabilità di cui

all’art 1 L. 68/99 per la copertura delle seguenti figure professionali:

● personale esperto mecc. ripar. macchine a vapore – Rif. offerta 9594/2024

● personale esperto in contabilità – Rif. offerta 9593/2024

● analista di gestione – Rif. offerta 9592/2024

Tipologia contrattuale a tempo indeterminato e pieno; è gradita l’esperienza

lavorativa pregressa nella mansione.

Per il profilo di personale esperto mecc. ripar. macchine a vapore è

indispensabile il titolo di studio di diploma di istituto tecnico nel settore

tecnologico ad indirizzo meccanica meccatronica ed energia, mentre per i profili

di personale esperto in contabilità e analista di gestione è indispensabile il titolo

di studio di diploma di istituto tecnico nel settore economico con indirizzo in

amministrazione finanza e marketing.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 16.07.2024

Fasano (BR) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ALBERGHIERO CERCA 3

FIGURE

Per azienda operante nel settore alberghiero, con sede a Fasano (BR) si

ricercano candidati appartenenti alla categoria delle persone con disabilità di cui

all’art 1 L. 68/99 per la copertura delle seguenti figure professionali:

● addetti agli affari generali – Rif. offerta 9445/2024

● addetti spostamento merci/manutentori – Rif. offerta 9454/2024

● addetti ai servizi di pulizia – Rif. offerta 9456/2024

Tipologia contrattuale: tempo determinato (7 mesi), con possibilità di

trasformazione in tempo indeterminato, e part-time. E’ preferibile aver maturato

pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 16.07.2024

Taranto (TA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE PULIZIE GENERALI DI

EDIFICI CERCA 3 FIGURE

Per Azienda operante nel settore pulizie generali di edifici, con sede a Taranto si

ricercano candidati appartenenti alla categoria delle persone con disabilità di cui

all’art 1 L. 68/99 per la copertura delle seguenti figure professionali:

● facchino/addetto allo spostamento merci – Rif. offerta 9354/2024

● impiegato amministrativo – Rif. offerta 9340/2024

● addetto ai servizi di pulizia – Rif. offerta 9350/2024

Tipologia contrattuale: tempo determinato (8 mesi)/apprendistato e part-time.

E’ preferibile la disponibilità a svolgere tirocinio (6 mesi) prima dell’assunzione.

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 12.07.2024

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA ADDETTI AL CALL CENTER – Rif. offerta

9386/2024

Azienda sita in Taranto (TA ), operante in “Attività di call center inbound,

outbound e back office” ricerca n. 1 addetto all’informazione nei call center.

Previsto contratto part-time a tempo determinato (7 mesi). Preferibile aver

maturato pregressa esperienza nella mansione. Indispensabili il possesso di

diploma di scuola secondaria di secondo grado e l’essere automuniti.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 12.07.2024

PROVINCIA DI LECCE

Casarano (LE) – SI CERCA ADDETTO ALLA PREPARAZIONE – Rif. offerta

9519/2024

Per calzaturificio di Casarano si ricerca una unità da impiegare

nella mansione di addetto alla preparazione.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione, essere in possesso di

diploma e patente B.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi o tirocinio.

Orario: tempo pieno.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Martina Franca (TA) – STUDIO PROFESSIONALE CERCA TIROCINANTE

AMMINISTRATIVO CONTABILE – Rif. offerta 9525/2024

Studio professionale a Taranto ricerca una figura da inserire per tirocinio

formativo da impiegato amministrativo contabile.

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIO CERCA UN IMPIEGATO

AMMINISTRATIVO – Rif. offerta 9225/2024

La risorsa si occuperà della contabilità clienti, fornitori, banche, fatturazione

attiva, prima nota e registrazione corrispettivi. I requisiti richiesti sono Diploma

generico, esperienza di almeno 2 anni in amministrazione, conoscenze

informatiche di gestionali di contabilità, automunito con patente B, residenza a

Martina Franca o zone limitrofe. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 3 mesi part-time (08:30 – 13:00) con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è

rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIO CERCA DUE IMPIEGATI

UFF.COMMERCIALE – Rif. offerta 9237/2024

La risorsa si occuperà della elaborazione di preventivi, pre e post vendita,

assistenza clienti. I requisiti richiesti sono Diploma generico, esperienza di

almeno 2 anni nel commerciale vendita, ottime conoscenze informatiche office,

gestione email e ottimo utilizzo della navigazione internet. Automunito con

patente B, residenza a Martina Franca o zone limitrofe. L’azienda offre un

contratto a tempo determinato di 3 mesi full-time (08:30 – 13:00 / 15:00 –

19:00) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Ai sensi dell’art.

1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Artigianato – Commercio – Vendita

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – AZIENDA DEL SETTORE IMPIANTI CIVILI CERCA UN

CONDUTTORE DI CALDAIE A VAPORE – Rif. offerta 9640/2024

Azienda operante nel settore -Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento

e condizionamento dell’aria- cerca un “Conduttore di caldaie a vapore” in

possesso di apposito patentino. L’offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi.

Sava (TA) – AZIENDA ATTIVA NEL SETTORE DELL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO CERCA 2 FIGURE PROFESSIONALI

Azienda attiva nel settore dell’installazione di impianti di spegnimento

antincendio, della loro manutenzione e riparazione, cerca le seguenti figure

professionali da inserire nel proprio staff:

● idraulico – Rif. offerta 9698/2024

● manovale edile – Rif. offerta 9700/2024

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i

sessi.

Putignano (BA) – INDUSTRIA CERCA UN MANUTENTORE DI IMPIANTI – Rif.

offerta 9300/2024

La risorsa ricercata si occuperà di manutenzione preventiva e correttiva di

impianti di confezionamento e produzione. I requisiti richiesti sono il possesso

del titolo di studio di Perito industriale con minimo due anni di esperienza

lavorativa nella mansione richiesta. Si offre contratto a tempo indeterminato full

time. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

San Marzano Di San Giuseppe (TA) – AZIENDA NEL SETTORE EDILE, IDRAULICO

ED ELETTRICO CERCA MAGAZZINIERI – Rif. offerta 9307/2024

Azienda nel settore del commercio edile, idraulico ed elettrico con sede a San

Marzano di San Giuseppe (TA) cerca magazzinieri. L’offerta è rivolta a candidati

di sesso maschile. Si richiede esperienza nel settore commerciale e logistico, in

particolare un minimo di conoscenza dei prodotti commerciali all’interno di una

ferramenta e pertanto nel settore edile, idraulico ed elettrico.

Ristorazione e turismo

Pulsano (TA) – IMPRESA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE CERCA BARISTA –

Rif. offerta 9690/2024

Impresa di ristorazione, con sede a Pulsano, cerca addetti al bar. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato per la stagione estiva. L’offerta è rivolta

a candidati di entrambi i sessi.

Pulsano (TA) – IMPRESA DI RISTORAZIONE CERCA CERCA 3 FIGURE

PROFESSIONALI

Impresa di ristorazione, con sede a Pulsano, cerca le seguenti figure

professionali:

● banconisti di gelateria – Rif. offerta 9686/2024

● n. 6 camerieri di sala – Rif. offerta 9523/2024

● aiuto cuoco –Rif. offerta 9576/2024

Per la figura professionale di cuoco è richiesta un’esperienza lavorativa nella

mansione di almeno tre anni.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato per la stagione estiva. L’offerta

è rivolta a candidati di entrambi i sessi.

Montemesola (TA) – AZIENDA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE CERCA

CERCA 2 FIGURE PROFESSIONALI

Montemesola, azienda nel settore della ristorazione cerca le seguenti figure

professionali:

● n. 2 camerieri di sala – Rif. offerta 9527/2024

● aiuto pizzaiolo – Rif. offerta 9685/2024

L’offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi.

Locorotondo (BA) – BAR-RISTORANTE CERCA CAMERIERI DI SALA – Rif. offerta

9608/2024

Bar-Ristorante cerca camerieri di sala con esperienza, conoscenza della lingua

inglese ed automuniti. Si offre contratto a tempo determinato stagionale di 3

mesi fino al 30/09/2024. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Sanità

Avetrana (TA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI SANITARI

ASSISTENZIALI CERCA 3 FIGURE PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di

difficoltà o emarginazione sociale, cerca le seguenti figure professionali:

● n. 2 Infermieri Professionali – Rif. offerta 9477/2024

● n. 2 Tecnici riabilitazione psichiatrica – Rif. offerta 9474/2024

● n. 2 Educatori/educatrici professionali sanitari – Rif. offerta 9469/2024

Per la figura di infermiere professionale si richiede Laurea Triennale in Scienze

Infermieristiche classe L/SNT01.

Per la figura di tecnico riabilitazione psichiatrica si richiede Laurea Triennale

abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

classe L/SNT02.

Per la figura di educatore/educatrice professionale sanitaria si richiede Laurea

abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.