Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Pubblicità in concessione a Google

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 43° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 30 annunci, relativi a 56 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 14 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 2 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 10 posizioni. Si trovano inoltre 2 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 9 posizioni nel settore della Sanità e 8 posizioni nel settore dell’Istruzione. Undici posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 42 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di tirocini formativi

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – GASTRONOMIA CERCA BANCONISTA – Rif. offerta 13238/2024

Gastronomia, specializzata nella preparazione dei panini, cerca tirocinante

addetto al banco. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68/99-AZIENDA CERCA

RECEPTIONIST – Rif. offerta 13165/2024

Azienda attiva nel settore del commercio al dettaglio di mobili e complementi d’arredo cerca receptionist (Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti). Tipologia contrattuale: Tempo determinato e part-time (16:00-20:00) . E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione. Requisito Indispensabile è essere automuniti.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 31.10.2024

PROVINCIA DI LECCE

Seclì (LE) – AZIENDA EDILE CERCA VARIE MANSIONI

Azienda edile ricerca personale, da inserire nel proprio organico, nella mansione

di:

● escavatorista o autista, la risorsa dovrà avere dimestichezza

nella conduzione di macchine operatrici e autocarri.

Requisito indispensabile il possesso della patente B/C – CQC o specifico

patentino; preferibile: aver assolto l’obbligo scolastico e aver maturato

esperienza lavorativa. Rif. offerta 13443/2024

● tecnico di cantiere o addetto amministrativo: in qualità di

tecnico di cantiere, la risorsa ricoprirà il ruolo di responsabile di cantiere di

costruzione e manutenzione di acquedotti e fognature. Requisiti

indispensabili: aver conseguito il diploma di geometra o laurea in

ingegneria, conoscenza di applicativi informatici e conoscenza specifiche

su disegno e contabilità di cantiere e possesso patente B; preferibile aver

maturato esperienza nella mansione.

In qualità di addetto amministrativo, la risorsa dovrà occuparsi di

registrazione e contabilità generale. Requisiti indispensabili: diploma o

laurea in economia e possesso della patente B. Rif. offerta 13446/2024

● idraulico, la risorsa dovrà svolgere attività di riparazione di

perdite a seguito di rotture su condotte di acquedotto e fognatura.

Requisiti preferibile: aver assolto l’obbligo scolastico, possesso patente B e

esperienza pregressa. Rif. offerta 13445/2024

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

Orario di lavoro: tempo pieno.

Località di impiego presso i cantieri in provincia di Lecce.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3), mail:

idodisabili.lecce@regione.puglia.it

SCADENZA: 06.11.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI LECCE

Recruiting week/Casarano-Gallipoli (LE) – ”CASA AMATA SRL”, SELEZIONA

FIGURE IN AMBITO SANITARIO

Residenza sociosanitaria per anziani “Casa Amata Srl” è alla ricerca, per le sedi

di Gallipoli e Casarano, una delle seguenti figure professionali:

● infermiere professionale, per cui è indispensabile laurea

L/SNT-1. Rif. offerta 13368/2024

● terapista, per cui è indispensabile laurea L/SNT2.

Rif. offerta 13368/2024

● educatore professionale, indispensabile laurea L-19.

Rif. offerta 13369/2024

● assistente sociale, indispensabile laurea L-39.

Rif. offerta 13369/2024

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione ed essere in possesso

della patente B.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Per tutte le figure professionali si offre contratto CCNL a tempo indeterminato.

Orario:tempo pieno. Per le figure sanitarie previsti turni notturni.

Sede di lavoro: Gallipoli e Casarano.

L’azienda terrà i colloqui di selezione

● lunedì 18 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di

Gallipoli;

● giovedì 21 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di

Casarano, nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 05.11.2024

Lecce (LE) – PER AZIENDA DI SOFTWARE SI CERCA PROGRAMMATORE JUNIOR

O OPERATORE JUNIOR – Rif. offerta 12792/2024

Per azienda di produzione software di Lecce, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di programmatore junior di sistemi informatici o operatore junior

tecnico informatico.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Competenze richieste:

● conoscenza dell’uso di principali strumenti informatici;

● conoscenza di base di due linguaggi di programmazione (C++, Java) o in

alternativa, conoscenza del programma gestionale Sap;

● conoscenza base della lingua inglese;

● capacità di lavorare in team;

● disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale, anche per trasferte di

lunga durata.

È indispensabile il diploma di perito informatico, ragioniere informatico,

programmatore e il possesso della patente B. È preferibile aver conseguito

laurea in ingegneria informatica, gestionale, biomedica, economia, fisica o

matematica e aver maturato esperienza lavorativa.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, apprendistato o

indeterminato.

Orario:part-time. Sede di lavoro: Lecce.

Per candidarsi gli utenti potranno presentare la propria candidatura con il

supporto degli operatori dei centri per l’impiego anche durante i Career Days

2024 di UniSalento, presso lo stand di Arpal Puglia: martedì 8 ottobre, h

10.30-16.30, presso il Polo extraurbano – Campus Ecotekne e mercoledì 9

ottobre, h 11.30-16.30, presso il Polo urbano – Ex Monastero degli Olivetani

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.11.2024

Nardò (LE) – PER AZIENDA TESSILE SI CERCA ADDETTO ALLE PULIZIE – Rif.

offerta 13483/2024

Per azienda tessile di Nardò, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di addetto alle pulizie. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

È preferibile aver assolto l’obbligo scolastico; non è necessario aver maturato

esperienza nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario:part time. Sede di lavoro: Nardò. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 07.11.2024

Melissano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ADDETTO PULIZIE SUOLE – Rif.

offerta 13213/2024

Per calzaturificio di Melissano, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di addetto pulizie scuole.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

È indispensabile aver maturato esperienza nella mansione; preferibile che sia

stato assolto l’obbligo scolastico.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi.

Orario:tempo pieno. Sede di lavoro: Melissano.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 31.10.2024

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – ASSOCIAZIONE ONLUS CERCA RESPONSABILE DI POSTAZIONE –

Rif. offerta 13143/2024

Associazione Onlus ricerca n. 05 Responsabili di Postazione, per la realizzazione

di due progetti umanitari, addetti al dialogo con i donatori, comunicazione delle

informazioni richieste, predisposizione del banchetto, gestione del bussolotto

delle offerte, compilazione del report giornaliero, custodia del denaro fino alla

consegna alla sede centrale. Le postazioni saranno assegnate presso due attività

commerciali site a Taranto.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@regione.puglia.it

Massafra (TA) – SI CERCANO DUE INTERMEDIARI ASSICURATIVI – Rif. offerta

12628/2024

Azienda sita in Massafra cerca n.2 intermediari assicurativi da adibire ad attività

commerciale e gestione portafoglio clienti. La collaborazione professionale con le

risorse avverrà inizialmente nelle forme del lavoro autonomo, con possibile

inquadramento successivo mediante contratto di lavoro subordinato. Si richie il

possesso del diploma di scuola media superiore e della patente di guida (cat. B).

nfo, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@regione.puglia.it

Massafra (TA) – SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE – Rif.

offerta 10926/2024

Centro elaborazione dati, con sede a Massafra, cerca un addetto/a alla

contabilità. La risorsa si occuperà dell’inserimento dati, della registrazione di

fatture ciclo attivo e passivo, registrazione delle banche, incassi e pagamenti,

elaborazione e redazione dei bilanci. Requisiti richiesti: diploma tecnico

commerciale – ragioneria o Laurea in economia e commercio.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@regione.puglia.it

Grottaglie (TA) – AGENZIA ASSICURATIVA CERCA CONSULENTI – Rif. offerta

13293/2024

Grottaglie, Agenzia operante nel settore assicurativo cerca 6 consulenti. Il

candidato ideale dovrà essere dotato di dinamicità e spiccata propensione al

raggiungimento di obiettivi, personali e di squadra. Richiesta apertura P. IVA,

con possibilità di beneficiare per i primi 4 mesi di una congrua copertura

economica garantita dall’Agenzia.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email ido.grottaglie@regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Martina Franca (TA) – CENTRO ESTETICO CERCA ESTETISTA – Rif. offerta

13090/2024

La risorsa ricercata deve avere il titolo di studio di estetista o essere provvista di

corsi di formazione. Deve inoltre possedere una formazione in Onicotecnica e

massaggi. In base alla professionalità posseduta, si offre contratto di

apprendistato o assunzione a tempo determinato da 3 a 6 mesi full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – BOUTIQUE CERCA ADDETTA ALLE VENDITE – Rif. offerta

11966/2024

La risorsa ricercata si occuperà della vendita di capi di abbigliamento femminili

di alta moda, sistemazione delle merci, allestimento vetrina e lavori manuali di

sartoria, se nelle proprie capacità.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE RICERCA INTONACATORI – Rif. offerta

13463/2024

Azienda edile sita a Taranto, ricerca n. 02 intonacatori, specializzati nelle attività

di lavorazione in quota, per la stesura dell’intonaco sulle pareti esterne e interne

di un edificio, attraverso l’utilizzo della strumentazione meccanica.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCANO OPERAI ELETTRICISTI – Rif. offerta 13502/2024

Azienda attiva nel settore della installazione, ampliamento e manutenzione di

impianti elettrici e idrici, civili e industriali, con sede di lavoro a Manduria (Ta),

ricerca due operai elettricisti da inserire nel proprio organico. Si offre contratto

di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email ido.manduria@regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCANO OPERAI IDRAULICI – Rif. offerta 13516/2024

Azienda attiva nel settore della installazione, ampliamento e manutenzione di

impianti elettrici e idrici, civili e industriali, con sede di lavoro a Manduria (Ta),

ricerca due operai idraulici da inserire nel proprio organico. Si offre contratto di

lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email ido.manduria@regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – AZIENDA EDILE CERCA MURATORI – Rif. offerta 13095/2024

La ricerca è diretta sia a lavoratori alla prima esperienza che a professionisti con

esperienza consolidata, muniti di patente. L’azienda offre contratto di lavoro a

tempo determinato o indeterminato o in apprendistato; orario di lavoro full time

dal lunedi al venerdi.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – IMPRESA EDILE RICERCA DIVERSE FIGURE

PROFESSIONALI

Impresa edile ricerca le seguenti figure professionali:

● Intonachista – Rif. offerta 13195/2024

● Muratore – Rif. offerta 13187/2024

● Manovali edili – Rif. offerta 13181/2024

Si richiede un minimo di esperienza nella mansione e autonomia di

spostamento. L’azienda offre un contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi

con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Ristorazione

Taranto (TA) – ENOTECA CERCA AIUTO CUCINA – Rif. offerta 13462/2024

Taranto, enoteca cerca aiuto cucina, per la preparazione di aperitivi e

somministrazione di vini.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@regione.puglia.it

Taranto (TA) – GASTRONOMIA CERCA BANCONISTA – Rif. offerta 13238/2024

Gastronomia, specializzata nella preparazione dei panini, cerca tirocinante

addetto al banco. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@regione.puglia.it

Sanità

RECRUITING WEEK/Grottaglie (TA) – “MA.VI.FA. SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE” CERCA OSS – Rif. offerta 13529/2024

Cooperativa, operante nel settore socio-assistenziale con sede a Grottaglie (TA)

seleziona 6 operatori socio-sanitari (OSS) da inserire in organico.

L’azienda, che si occupa di assistenza sociale domiciliare per anziani e disabili,

cerca figure in possesso di qualifica professionale di OSS che opereranno sul

territorio di Taranto e Provincia.

L’azienda terrà i colloqui di selezione lunedì 21 novembre 2024, presso il CPI di

Grottaglie nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email ido.grottaglie@regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – COOP.SOC. PAM SELEZIONA EDUCATORI

PROFESSIONALI – Rif. offerta 13464/2024

“Cooperativa Sociale Pam” ricerca due Educatori Professionali, nell’ambito

socio-sanitario, per la sede di Taranto. E’ previsto un contratto di lavoro

part-time, con turni, a tempo indeterminato.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati mercoledì 20 novembre 2024,

presso il Centro per l’Impiego di Martina Franca (Ta).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Villa Castelli (BR) – “ESADEA SRL” CERCA COSMETOLOGO –

Rif. offerta 13326/2024

“ESADEA SRL” cerca COSMETOLOGO con Laurea magistrale in Farmacia e

farmacia industriale LM-13 (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche/Farmacia) o

Scienze e tecnologie farmaceutiche L-29 (Scienze e tecnologie cosmetologiche).

L’azienda, che si occupa di produzione, confezionamento e commercializzazione

di cosmetici professionali e integratori alimentari, cerca una figura specializzata

nella formulazione e produzione di cosmetici e nella gestione di regolatori e

notifiche. Sarà valutata positivamente un’esperienza pregressa nella mansione.

E’ previsto un contratto di lavoro a tempo determinato, utile a un eventuale

futuro inserimento a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time.

L’azienda terrà i colloqui di selezione lunedì 21 novembre 2024, presso il CPI di

Grottaglie nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@regione.puglia.it

Istruzione

RECRUITING WEEK/Ginosa-Castellaneta (TA), ALIMA S.C.S. – ONLUS CERCA

EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif. offerta 13180/2024

Alima soc. coop sociale – onlus cerca otto educatori professionali da inserire nel

proprio organico. Le risorse dovranno occuparsi dell’organizzazione e della

gestione dei servizi educativi rivolti a soggetti minori e di servizi all’infanzia.

Saranno considerati requisiti preferenziali il possesso di Laurea in scienze

dell’educazione e della formazione ed esperienza di almeno due anni nella

mansione, il possesso della patente B e la residenza a Ginosa e comuni limitrofi.

Si offre contratto di lavoro a tempo parziale da 30 ore settimanali articolate su

sei giorni lavorativi a tempo determinato o indeterminato con retribuzione

prevista di 18.000 euro su base annuale.

L’ azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati il giorno 19/11/2024 dalle ore

14:30 alle ore 16:30 presso il CPI di Castellaneta nell’ambito della Recruiting

Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilante il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@regione.puglia.it