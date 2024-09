Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 36° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 28 annunci, relativi a 86 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 1 posizione aperta. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 21 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 8 posizioni. Si trovano inoltre 40 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 6 posizioni nel settore della Sanità, 1 posizione nel settore dell’Istruzione e 3 posizioni nel settore dell’Agricoltura.

Sei posizioni sono rivolte esclusivamente a persone disabili ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 22 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad

entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n. 23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è

ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di

proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici

mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore

all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento

alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono

equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire

in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione

aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività

aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione,

anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con

diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore

mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al

lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600

euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI – Rif. offerta

11598/2024

Azienda impegnata in attività di edilizia industriale e autotrasporto ricerca un

conduttore di mezzi pesanti appartenente alla categoria delle persone con

disabilità ex art 1 L.68/99. Previsto contratto a tempo determinato (7 mesi) e

full-time (su turni). E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 19.09.2024

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – SI CERCANO VARIE FIGURE – Rif. offerta 11422/2024

Per struttura sanitaria di Lecce, si ricerca una unità da impiegare in una delle

seguenti mansioni: operatore socio sanitario, assistente sociale o educatore

professionale.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

Per la mansione di assistente sociale e educatore professionale è indispensabile

aver conseguito laurea in servizio sociale; per la mansione di oss è

indispensabile aver conseguito qualifica. Indispensabile il possesso della patente

B, per eventuali spostamenti del paziente. È preferibile aver maturato

esperienza nella mansione.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi.

Orario: tempo pieno; per la mansione di oss sono previsti turni notturni.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 13.09.2024

Tricase (LE) – SI CERCA ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO

FINITO – Rif. offerta 11430/2024

Per panificio di Tricase, si ricerca una unità da impiegare nella mansione di

addetto al confezionamento del prodotto finito.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È indispensabile il possesso della patente B. È preferibile aver maturato

esperienza nella mansione e aver assolto l’obbligo scolastico.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: tempo pieno, sono previsti turni notturni.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 13.09.2024

Presicce – Acquarica (LE) – SI CERCA ADDETTO ISOLA ECOLOGICA – Rif. offerta

11258/2024

Per azienda di raccolta di rifiuti, si ricerca una unità da impiegare nella mansione

di addetto isola ecologica.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione, il possesso della patente

B; indispensabile aver assolto l’ obbligo scolastico.

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Orario: part time.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 10.09.2024

Presicce – Acquarica (LE) – SI CERCA ADDETTO REGISTRAZIONE FATTURE – Rif.

offerta 11258/2024

Per azienda di raccolta di rifiuti, si ricerca una unità da impiegare nella mansione

di addetto registrazione fatture.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione, il possesso della patente

B e aver conseguito il diploma. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Orario: part time. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 10.09.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI – Rif. offerta

11587/2024

Azienda impegnata in attività di edilizia industriale e autotrasporto ricerca un

conduttore di mezzi pesanti appartenente alle categorie protette ex art 18

L.68/99. Previsto contratto a tempo determinato (7 mesi) e full-time (su turni).

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 19.09.2024

Collocamento mirato – Avvisi pubblici

AVVISO DI SELEZIONE, EX ART. 7 L. 68/99

COADIUTORE AMMINISTRATIVO

Avviso di selezione, ex art. 7 L. 68/99, per l’avviamento di n. 35 unità

lavorative, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di

“Coadiutore Amministrativo”, categoria B, presso la ASL Taranto.

E’ possibile candidarsi utilizzando esclusivamente l’apposito modello di domanda

(Allegato n. 2) scaricabile al seguente link.

La suddetta modulistica, unitamente alla documentazione necessaria dovrà

essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta da parte dell’interessato

ed essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo

collocamentomirato.taranto@pec.rupar.puglia.it a partire dalle ore 08.30 del

09/09/2024 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 13/09/2024.

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Manduria (TA) – SI CERCA UN ADDETTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE – Rif.

offerta 11608/2024

Azienda attiva nel settore della riparazione di veicoli industriali, con sede di

lavoro a Manduria (Ta), ricerca n.1 addetto amministrativo/contabile da inserire

nel proprio staff. La figura ricercata si occuperà della tenuta delle scritture di

contabilità generale, della verifica e dell’inserimento dati relativi alla contabilità

clienti e fornitori, delle riconciliazioni bancarie, delle attività amministrative e

dell’ archiviazione dei documenti.

Artigianato – Commercio – Vendita

Manduria (TA) – SI CERCANO TRE PORTALETTERE – Rif. offerta 11677/2024

Società privata di servizi postali, ricerca tre portalettere da inserire nel proprio

organico. Le risorse si occuperanno della consegna di raccomandate, posta

ordinaria e atti giudiziari. Non è richiesta esperienza nel settore. Si offre

contratto a tempo indeterminato, part time.

Milano (MI) – PARRUCCHIERE CERCA N.10 PARRUCCHIERI – Rif. offerta

11763/2024

Parrucchiere cerca parrucchieri esperti per la sede di Milano, con possibilità di

aiuto nella ricerca dell’alloggio. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Cisternino (BR) – AZIENDA METALMECCANICA ARTIGIANA CERCA UN FABBRO –

Rif. offerta 11731/2024

La risorsa ricercata deve avere una minima esperienza con la qualifica di Fabbro

serramentista in ferro. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AGENZIA DI NOLEGGIO CERCA ADDETTI FRONT/BACK

OFFICE AMMINISTRATIVO – Rif. offerta 11710/2024

Agenzia di noleggio di Martina Franca cerca tre addetti front-back office

amministrativo con buona conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese,

esperienza nella gestione della posta elettronica, navigazione internet, gestione

fatture, controllo pagamenti e monitoraggio attività contabili.

Martina Franca (TA) – FOCACCERIA CERCA UN PIZZAIOLO – Rif. offerta

11643/2024

Focacceria di Martina Franca cerca un pizzaiolo da inserire a tempo determinato

con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. La risorsa ricercata si

occuperà della preparazione e vendita al banco di focacce e alimenti affini.

L’orario di lavoro sarà dalle ore 16:00 alle ore 24:00 tutti i giorni dal martedì

alla domenica.

Martina Franca (TA) – SALONE DI BELLEZZA CERCA UN PARRUCCHIERE – Rif.

offerta 11609/2024

Salone di bellezza cerca un parrucchiere da inquadrare come tirocinante,

apprendista o contratto a tempo determinato a seconda delle competenze

acquisite.

Martina Franca (TA) – AZIENDA ARTIGIANA CERCA UN FALEGNAME ESPERTO –

Rif. offerta 11593/2024

Azienda artigiana ricerca una risorsa esperta in grado di utilizzare macchine a

controllo numerico, macchine da falegnameria e attrezzature varie per la

realizzazione di prodotti in legno.

Martina Franca (TA) – AZIENDA ARTIGIANA CERCA UN FALEGNAME

APPRENDISTA – Rif. offerta 11556/2024

Azienda artigiana ricerca una risorsa con buona manualità da inserire con

contratto di apprendistato. Lo stesso dovrà imparare ad utilizzare macchine a

controllo numerico, macchine da falegnameria e attrezzature varie per la

realizzazione di prodotti in legno.

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – VESTAS BLADES ITALIA SRL CERCA ISPETTORE DI QUALITA’ – Rif.

offerta Rif. offerta 11224/2024

La figura ricercata sviluppa e conduce test sui prodotti in uscita e si accerta che

in ogni fase della produzione vengano seguite tutte le procedure di controllo

della qualità. Gestisce inoltre la documentazione e redige report tecnici.

Taranto (TA) – VESTAS BLADES ITALIA SRL CERCA TECNICO DI MANUTENZIONE

– Rif. offerta 11226/2024

La figura lavorerà in supporto al processo di produzione delle pale e dovrà

occuparsi della manutenzione di strumenti, attrezzature, macchine e mezzi di

trasporto in modo da garantire che gli strumenti funzionino secondo gli standard

di qualità e sicurezza richiesti e che i guasti siano gestiti in modo tempestivo.

Responsabilità: manutenzione di macchine complesse ovvero di apparecchiature

elettriche, pneumatiche, idrauliche, meccaniche e di utensili manuali;

manutenzione di apparecchiature e sistemi di calibrazione/misurazioni;

interrogazione di controllori e sistemi PLC; amministrazione dei sistemi di

manutenzione (EAM), con attività di manutenzione pianificate e risoluzione di

guasti; mantenimento dell’area di lavoro sicura e pulita, avvalendosi della

metodologia 5S; lavorare in sicurezza e qualità, accertandosi che i colleghi

facciano lo stesso.

Taranto (TA) – VESTAS BLADES ITALIA SRL CERCA ADDETTI AL MAGAZZINO –

Rif. offerta 11227/2024

Vestas Blades Italia srl, con stabilimento di produzione a Taranto, interessata

all’avvio di nuove linee di produzione di pala per autogeneratori V236, ricerca un

addetto al magazzino, per la gestione dello stesso e il mantenimento dei livelli di

scorta di tutti i materiali di consumo. Effettuare le attività di inventario,

occuparsi della movimentazione del materiale all’interno del reparto; gestire la

documentazione e redigere i report tecnici. L’offerta è rivolta ad entrambi i

sessi.

Taranto (TA) – VESTAS BLADES ITALIA SRL CERCA OPERAIA/O ADDETTA/O

LAVORAZIONE COMPOSITI – Rif. offerta 8450/2024

La figura svolgerà attività di produzione e, coinvolta/o nel ciclo continuo di

lavorazione, garantirà la precisione delle operazioni svolte nel rispetto delle

procedure di sicurezza e qualità e dei valori di semplicity, collaboration

accountability e passion di Vestas. I candidati devono aver conseguito il diploma

di scuola secondaria superiore. Sede di lavoro: Taranto. Tipo di contratto:

contratto di somministrazione a termine L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA EDILE RICERCA DUE FIGURE PROFESSIONALI:

Azienda edile ricerca le seguenti figure professionali:

● n.2 Carpentieri/intonachisti – Rif. offerta 11758/2024

● n.2 Idraulici/elettricisti – Rif. offerta 11761/2024

Le risorse ricercate devono avere esperienza pluriennale ed essere disponibili

alla mobilità territoriale nelle province di Taranto, Bari e Brindisi. La ricerca è

rivolta a entrambi i sessi.

Ristorazione e turismo

Massafra (TA) – RECRUITING DAY PER MC DONALD’S CERCA 40 ADDETTI ALLA

RISTORAZIONE – Rif. offerta 11666/2024

Per il ristorante McDonald’s di prossima apertura a Massafra (TA), la società

licenziataria RISTOSI’ S.r.l. è alla ricerca di 40 Addetti Ristorazione – Crew. Il

Recruiting Day si terrà presso il Centro per l’Impiego di Massafra sito in V.le

Marconi 248 in data 30 Settembre 2024 dalle ore 08:30 alle ore 13:00.

Sanità

Lizzano (TA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI SANITARI

ASSISTENZIALI CERCA 3 FIGURE PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di

difficoltà o emarginazione sociale, cerca le seguenti figure professionali:

● n. 2 Infermieri Professionali – Rif. offerta 11481/2024

● n. 2 Tecnici riabilitazione psichiatrica – Rif. offerta 11482/2024

● n. 2 Educatori/educatrici professionali sanitari – Rif. offerta 11485/2024

Per la figura di infermiere professionale si richiede Laurea Triennale in Scienze

Infermieristiche classe L/SNT01.

Per la figura di tecnico riabilitazione psichiatrica si richiede Laurea Triennale

abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

classe L/SNT02.

Per la figura di educatore/educatrice professionale sanitaria si richiede Laurea

abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Istruzione

Leporano (TA) – ASILO NIDO CERCA EDUCATORE PROFESSIONALE – Rif. offerta

10657/2024

Si ricercano educatori professionali in possesso del titolo di studio della Laurea

L-19 o LM-85 per asilo nido, che ospita bambini da 0 a 3 anni. Le unità

organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il

gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo

e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano

l’apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull’organizzazione

scolastica, sulla didattica e sull’offerta formativa; coinvolgono i genitori nel

processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il

percorso scolastico.

Agricoltura

Crispiano (TA) – BRACCIANTE AGRICOLO – Rif. offerta 9840/2023

Le risorse si occuperanno della raccolta delle olive utilizzando macchinari. Si

ricercano candidati con residenza nella zona di Martina Franca, Crispiano,

Massafra, Taranto, automuniti con esperienza almeno di 2 anni come bracciante

agricolo.

Castellaneta (TA) – AZIENDA FLOROVIVAISTICA CERCA COLLABORATORI – Rif.

offerta 11477/2024

Orizzonti verticali, azienda florovivaistica con sede a Castellaneta, cerca, per

ampliamento dell’organico, due collaboratori da inserire nella propria struttura

aziendale con compiti di cura e gestione di giardini, verde pubblico e aree verdi

in generale.