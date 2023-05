Pubblicità in concessione a Google

Opportunità di Lavoro in Provincia di Taranto. Ecco tutte le opportunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con anche le possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Come candidarsi per il Lavoro in Provincia di Taranto

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Per candidarsi ai vari profili clicca qui: https://drive.google.com/file/d/11YGXlnk1pfe9LW3IZzNMgvC_9EduktWt/view

Offerte di lavoro in Provincia di Taranto per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTO/A AL WEB MARKETING RIF. 140/2023

L’ addetto al web marketing si occuperà principalmente di sviluppare strategie online per

l’azienda in cui opera. Deve lavorare maggiormente con i motori di ricerca, crea siti web, crea landing page e gestisce campagne di advertising. Martina Franca (TA)

IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA CONTABILITÀ RIF. 135

La risorsa, con esperienza di almeno due anni, dovrà svolgere attività amministrativa, contabilità (Prima nota) e magazzino. Crispiano (TA)

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA RIF. 128/2023

La risorsa con una buona esperienza nel settore della contabilità si dovrà occupare di emissioni fatture, libri contabili, contatti con fornitori, rapporto con i dipendenti. Inoltre deve possedere tanta voglia di crescere. Martina Franca (TA)

1 SOCIAL MEDIA MANAGER

Azienda sita in Manduria (Ta), attiva in diversi settori economici, ricerca n. 1 Social Media

Manager. La risorsa si occuperà della ideazione, pianificazione e monitoraggio di campagne

promozionali sui Social e sul Web , della creazione di contenuti multimediali, post, stories su Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok e altri social media, gestione delle communities. Si

richiede approfondita conoscenza dei principali social network , creatività, capacità di analisi, attitudine a comunicare in modo efficace, attenzione ai dettagli, orientamento alla clientela, esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione coma da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

WEB DESIGNER / GRAFICO

Azienda operante nel settore dei servizi socio-educativi, con sede in Leporano (TA), è alla

ricerca di Web Designer / Grafici. Il candidato contribuirà a svolgere le seguenti attività: Revisioni grafiche e realizzazione modelli grafici per l’immagine aziendale; Creazione materiale espositivo (brochure e depliant); Sviluppo immagini e contenuti grafici per campagne pubblicitarie; Creazione contenuti web; Aggiornamento e gestione delle pagine social. Leporano (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

MECCANICI

Si ricerca per autofficina con sede in Monteiasi, una persona addetta alle mansioni di Meccanico e riparatore di mezzi pesanti. La risorsa si occuperà di diagnostica, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi (tra i quali mezzi commerciali e mezzi pesanti), lavorando sulle componenti meccaniche ed elettriche. Monteiasi (TA)

AIUTO MACELLAIO RIF. 134

L’azienda ricerca un aiuto macellaio con almeno un anno di esperienza nella mansione

desiderata che abbia le capacità di utilizzare gli strumenti atti a tagliare e sezionare la carne, preparare e confezionare prodotti e che sappia utilizzare tritacarne e insaccatrice. Crispiano (TA)

AIUTO BANCO SALUMI RIF. 136

la risorsa si dovrà relazionare con il cliente, affiancare il banconista di salumeria, affettare i

salumi e simili, si occuperà della pulizia del reparto in base alle regole sanitarie haccp, della gestione del reparto salumi (ordini acquisti), servire al banco i clienti, preparare ed esporre i prodotti nel banco. Affettare i salumi e disossarli, aprre i formaggi nel modo migliore e lavorare i prodotti gastronomici. Servire i clienti, esporre la merce e conoscere le tecniche di vendita. Servire, tagliare, pesare e vendere i salumi al bancone del supermercato. Caricare i banchi frigorifero. Crispiano (TA)

CUCITRICE A MACCHINA RIF. 137

La risorsa si occuperà delle varie fasi di confezionamento dei capi nello specifico di camice.

Martina Franca (TA)

APPRENDISTA TAGLIATORE RIF. 130/2023

Di cosa deve occuparsi la risorsa richiesta? l’apprendista TAGLIATORE DI TESSUTI deve

tagliare i tessuti con macchina da taglio elettronica sulla quale ha precedentemente stabilito le dimensioni . Si occupa di tagliare i tessuti per la confezione con l’utilizzo di taglierine faldatori, seghe a nastro e fustellatrici. Effettua taglio a mezzo taglierina di capi di abbigliamento seguendo l’orma del cartamodello. Martina Franca (TA)

BANCONISTA DI BAR / PASTICCERIA Rif. 129/2023

La risorsa si occuperà della preparazione di caffè e cappuccini. Preparazione e somministrazione di cibi e bevande, secondo il menù del bar. Servizio al bancone e ai tavoli. Gestione della cassa e dei pagamenti dei clienti. Martina Franca (TA)

COMMESSA/O DI BANCO ALIMENTARE RIF. 127/2023

La risorsa si occuperà del servizio alla clientela per la vendita di prodotti da forno, sistema e pulisce il banco delle vendite. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA PANIFICATORE RIF. 125/2023

La risorsa ricercata si occuperà di affiancare il panettiere nella produzione di focacce e alcuni prodotti di gastronomia. Locorotondo (BA)

MACELLAIO / GRIGLIATORE RIF.79

La risorsa dovrà occuparsi di disossare, porzionare, grigliare, deve saper usare la mannaia, vari coltelli, sega ossa, tritacarne e affettacarne. Locorotondo (BA)

MACCHINISTA SARTA Rif. 30/2023

Azienda realizzazione capi di abbigliamento di Martina Franca ricerca macchiniste sarte per

semplici operazioni di cucitura parti di capi e accessori per abbigliamento. Martina Franca (TA)

BANCONISTA DI PANIFICIO

Panificio ricerca banconista addetto alle vendite. Richiesta esperienza nel settore di 3 anni.

Massafra (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

AIUTANTE MAGAZZINIERE

Si ricerca un aiutante magazziniere per negozio di commercio al dettaglio a Taranto, con

esperienza di almeno 6 mesi nella mansione. Taranto (TA)

INTONACATORE/PAVIMENTISTA

Per azienda operante nel territorio di Grottaglie, si ricerca n. 1 operaio edile con esperienza nella mansione di pavimentista e/o intonacatore. La persona individuata si occuperà delle lavorazioni legate all’edilizia civile, in particolare, della posa in opera di componenti o rivestimenti, di preparare impasti, stuccare e sigillare fughe, tagliare e/o sagomare mattonelle, piastrelle e simili, preparare malte, gessi o altri materiali da rinzaffo e intonacatura, stendere intonaco e altre attività similari di pavimentazione ed intonacatura. Grottaglie (TA)

Pulizie e Servizi alla persona

GOVERNANTE RIF. 141

La persona di nazionalità Filippina o Mauriziani si occuperà della cura di una famiglia di Martina Franca, pulizie in casa. La famiglia offre vitto e alloggio. Martina Franca (TA)

AUTISTA RIF. 139

L’azienda che si occupa di TRASPORTO ACQUA POTABILE, SPURGO TUBI, TRASPORTO

RIFIUTI, PULIZIE INDUSTRIALI ricerca un autista in possesso di patente C con abilitazione CQC trasporto merci. Martina Franca (TA)

COLLABORATRICE DOMESTICA RIF. 138

Famiglia privata di Martina Franca ricerca una collaboratrice domestica Full Time da impiegare dal Lunedi al sabato per le pulizie giornaliere della casa. Martina Franca (TA)

ADDETTO PULIZIE PER STABILIMENTO BALNEARE

Per stabilimento balneare in provincia di Taranto, si ricercano Addetti alle Pulizie che si occupino della pulizia delle diverse aree comuni, compresi i bagni. Taranto (TA)

ADDETTO ALLE PULIZIE IN CUCINA PER STRUTTURA RICETTIVA

Pulizia ed ordine della cucina; Lavaggio e asciugatura di piatti e stoviglie; Ripristino dei

prodotti utilizzati durante il servizio di pulizia. Taranto (TA)

Ristorazione e Turismo

BARISTI

Bar/caffetteria con sede a Mottola (TA), ricerca N. 3 baristi con esperienza nel settore.

Mottola (TA)

BANCONISTA DI SALUMERIA Rif. 133/2023

La figura si occuperà della vendita al pubblico di prodotti alimentari non preconfezionati (in

particolare formaggi, salumi e prodotti di gastronomia). Deve Accogliere il cliente e

consigliarlo rispetto alle esigenze espresse. Deve Informare il cliente sulle caratteristiche

dei prodotti offerti e sulle possibili alternative di acquisto. Può offrire piccoli assaggi per la

degustazione, presentando nuovi prodotti e modalità di impiego in cucina. Deve essere in

grado di tagliare, affettare, porzionare, pesare, confezionare e quindi prezzare i prodotti, e

predisporre i prodotti confezionati in supporti adatti per il trasporto. Locorotondo (BA)

COMMIS DI CUCINA RIF. 132/2023

Società sul lago di garda ricerca risorse da inserire in ristoranti all’interno di strutture

adibite a camping. La risorsa ricercata deve assistere gli altri cuochi i membri della brigata

di cucina nella preparazione degli ingredienti ed eseguono tutti quei compiti per i quali lo

chef de partie (ovvero il cuoco che si occupa di determinate preparazioni, come pesce,

pasta e verdure) ha bisogno di aiuto. Per esempio, può dover svolgere le seguenti masioni:

Preparare le basi e predisporre la linea per i capi partita Pesare e misurare gli ingredienti

Produrre gli elementi decorativi dei piatti Occuparsi della corretta conservazione degli

alimenti Riassettare i locali e i piani di lavoro Pulire e disinfettare gli utensili, i tavoli e le

celle frigorifere. Lazise (VR)

AIUTO PIZZAIOLO Rif. 131/2023

Società sul lago di garda ricerca risorse da inserire in ristoranti all’interno di strutture

adibite a camping. L’aiuto pizzaiolo ricercato deve preparare gli impasti della pizza

(possono essere diversi, per esempio quando il menu prevede pizze integrali o senza

glutine); Acquistare gli ingredienti freschi per le pizze in menu; Gestire eventuali ordini con

i fornitori che consegnano gli ingredienti congelati o freschi; Preparare gli ingredienti

(pulire le verdure, occuparsi di salse e condimenti, etc.); Formare i panetti di pasta per la

pizza, in modo che siano pronti all’uso; Assicurarsi che il forno sia pulito e, in caso sia un

forno a legna, che ci sia abbastanza combustibile per alimentarlo durante la giornata di

lavoro; Creare il menu (a seconda del tipo di pizzeria e del ruolo del/la pizzaiolo/a);

Preparare i cartoni per le pizze da asporto. Durante l’apertura della pizzeria: Organizzare i

panetti di pasta, in modo che il/la pizzaiolo/a li abbia sempre a portata di mano; Gestire gli

ordini della clientela; Quando la cucina è a vista, rispondere a eventuali domande della

clientela che attende le pizze; Preparare le pizze e infornarle; Assicurarsi che le pizze non si

brucino, girandole quando necessario; Disporre i cartoni per le pizze da asporto; Pulire

ambienti e utensili a fine giornata. Lazise (VR)

CUOCO DI GASTRONOMIA RIF. 126/2023

La risorsa si occuperà della preparazione di pasti a pranzo e deve possedere una buona

esperienza lavorativa nella mansione richiesta. Locorotondo (BA)

CAMERIERE/A RIF. 80

La risorsa dovrà occuparsi del servizio presso una braceria-macelleria nel periodo estivo dal

01/06/2023 al 30/08/2023. Locorotondo (BA)

BARISTA PER STABILIMENTO BALNEARE

Per stabilimento balneare, per la stagione estiva 2023, si ricercano baristi addetti ad

accogliere la clientela del bar, preparare e svolgere il servizio di caffè, bevande semplici o

composte (cocktail). Contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, occuparsi di

servire la clientela al banco o al tavolo, procedere all’incasso. Taranto (TA)

BAGNINO PER STABILIMENTO BALNEARE

Per stabilimento balneare in provincia di Taranto si ricercano Bagnini con brevetto che si

occupi della sicurezza dei bagnanti sulla spiaggia. Controllare le condizioni del mare e

suggerire ai bagnanti il comportamento più opportuno. Vigilare sulle persone in acqua ed

intervenire in caso di pericolo o rischio di annegamento. Somministrare i primi soccorsi in

caso di incidenti in acqua. Contribuire al riordino della spiaggia e delle attrezzature.

Taranto (TA)

CAMERIERE DI SALA

Predisporre la sala ristorante per il servizio. Accogliere i clienti e farli accomodare. Interpretare le esigenze gastronomiche della clientela. Vendere prodotti e servizi dell’azienda. Servire ai commensali cibi e bevande. Gestire la clientela e il servizio in genere. Riassettare l’area operativa. Taranto (TA)

LAVAPIATTI PER STRUTTURA RICETTIVA

Manualità nel lavaggio e asciugatura di piatti e stoviglie. Capacità di tenere in ordine la cucina. Serietà, professionalità e pulizia. Doti organizzative. Taranto (TA)

2 ADDETTI AL BANCO NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Attività ristorativa con sede di lavoro in Manduria (Ta), ricerca n. 2 addetti al banco self service. Le risorse si occuperanno dell’accoglienza della clientela, della presentazione del menù, delle ordinazioni di cibi e bevande, dell’ allestimento e pulizia dei tavoli e della sala. Si richiede buona predisposizione al contatto col pubblico e al lavoro in team, cortesia, orientamento alla clientela, buone doti comunicative, disponibilità al lavoro su turni e serali Si offre contratto a Tempo Determinato, Full-Time . Retribuzione come da CCNL di riferimento. La ricerca ha carattere di urgenza. Manduria (TA)

1 AIUTO CUOCO

Attività ristorativa con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna, Manduria (TA), operante nel

settore ristorativo alberghiero, ricerca n. 1 AIUTO CUOCO da inserire in organico. La risorsa

verrà adibita alle attività di supporto al cuoco nella preparazione di piatti. Si richiede serietà, precisione, conoscenza delle attrezzature e dei macchinari di cucina, capacità organizzativa e di lavoro in team. Necessaria esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato, Full- Time della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. San Pietro in Bevagna (TA)

RECEPTIONIST

Struttura alberghiera, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta), ricerca n.1 receptionist da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà dell’accoglienza della clientela, della gestione delle prenotazioni e degli arrivi, delle operazioni di annotazione dei nominativi e assegnazione delle camere. Richieste buone capacità comunicative e relazionali, gentilezza e cortesia, orientamento alla clientela, capacità di lavoro in gruppo e di risoluzione delle problematiche che dovessero presentarsi, esperienza nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full-time, della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. San Pietro in Bevagna (TA)

2 ADDETTI AL BANCO NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Attività ristorativa con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna (Ta), ricerca n. 2 addetti al banco self service per la stagione estiva. Le risorse si occuperanno dell’accoglienza della clientela, della presentazione del menù, delle ordinazioni di cibi e bevande, dell’ allestimento e pulizia dei tavoli e della sala. Si richiede buona predisposizione al contatto col pubblico e al lavoro in team, cortesia, orientamento alla clientela, buone doti comunicative, disponibilità al lavoro su turni e serali Si offre contratto a Tempo Determinato, Full-Time . Retribuzione come da CCNL di riferimento. La ricerca ha carattere di urgenza. San Pietro in Bevagna (TA)

N. 1 CAMERIERE DI RISTORANTE

Azienda sita in San Pietro in Bevagna-Manduria (TA), operante nel settore ristorativo-

alberghiero, ricerca n. 1 CAMERIERE da inserire nel proprio organico. La risorsa verrà adibite alle seguenti attività: accoglienza della clientela, gestione delle ordinazioni, servizio ai tavoli di piatti e bevande, sbarazzo e riordino della sala. Si richiede buona capacità organizzativa, orientamento alla clientela, buone doti comunicative, capacità di lavoro in gruppo. Necessaria ‘esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato, Full Time, della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

3 CHEF DE RANG

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca, per ampliamento del proprio organico, n. 3 Chef De Rang. Le figure ricercate si occuperanno della cura della mise en place, dell’accoglienza e dell’accompagnamento dei clienti al tavolo loro riservato, della presentazione del menu e della carta dei vini, dei piatti e del relativo servizio, riassetto della sala. Si richiedono buone capacità organizzative, comunicative e relazionali e di lavoro in gruppo. Indispensabile la conoscenza della lingua inglese. Preferibile esperienza nella mansione. Manduria (TA)

MAITRE DI SALA

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca un Maitre da inserire nel

proprio staff. La figura ricercata verrà adibita alle seguenti mansioni: controllo della mise en place, cura dell’aspetto estetico della sala, accoglienza dei clienti, presentazione del menu e della carta dei vini, direzione e controllo del lavoro dei camerieri. Il candidato ideale, oltre a buone doti di coordinazione e gestione del personale, deve avere eccellenti capacità comunicative e di mediazione, ma anche gentilezza, cortesia e pazienza per la gestione e risoluzione di imprevisti o richieste da parte della clientela. Necessaria la conoscenza della lingua inglese. Manduria (TA)

SOMMELIER

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca un Sommelier da inserire nel proprio staff. La figura ricercata dovrà accogliere i clienti in sala, presentare la carta dei vini, consigliare ai clienti gli abbinamenti dei vini con i cibi, versare il vino prescelto. Si richiede ottima conoscenza dei vini, buone capacità comunicative e relazionali, maniere gentili, discrezione, eleganza e cordialità. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e esperienza nella mansione. Manduria (TA)

ANIMATORI / ANIMATRICI PER EVENTI

Per realtà di Leporano operante nel settore educativo, stiamo ricercando

animatori/animatrici per attività ricreative con i bambini. La ricerca è rivolta a persone dinamiche, creative, motivate ed abituate a gestire bambini in gruppo con giochi e attività

laboratoriali.

N° 5 BAGNINI

Addetto alla sicurezza della spiaggia. Stabilimento balneare, sito in Pulsano (Ta), ricerca n.

5 bagnini. Pulsano (TA)

N° 5 ADDETTI SPIAGGIA

Accoglienza clienti – sistemazione spiaggia. Pulsano (TA)

Istruzione

EDUCATORI / EDUCATRICI DI ASILO NIDO

Per asilo nido con sede a Leporano, stiamo ricercando Educatori professionali in possesso di

Laurea in Scienze dell’Educazione (L-19) o Scienze Pedagogiche (LM-85), per apertura nuove sedi in provincia di Taranto. Fascia educativa 0-3 anni. Taranto (TA)

Sanità

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da

malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà

promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto

terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi

educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura,

inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e

svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede

Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02.

Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da

malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione

sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà

svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare,

interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea

Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da

malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o

emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà

dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di

medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe

L/SNT01. Avetrana (TA)

Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – AUTISTA MEZZI PESANTI E

CAMION

Azienda con attività di raccolta e depurazione acque di scarico ricerca n°1 autista conduttore di mezzi pesanti e camion con patente c e cqc. E’ gradita l’esperienza pregressa. Tipologia contrattuale tempo determinato mesi 7. Massafra (TA)

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete Eures

PAESI BASSI

OPERAIO AGRICOLO PER LA PRODUZIONE E RACCOLTA DI ORTAGGI (PAESI BASSI, BERKEL RODENRIJS) – (10 POSTI)

CONTRATTO: stagionale, n. ore settimanali 40

Retribuzione: oraria lorda :14 euro/ora. Come per tutti i lavori stagionali nel settore agricolo, nei Paesi Bassi, è previsto alloggio (con costo a carico del lavoratore) e assicurazione sanitaria già preparata dal datore di lavoro (con costo a carico del lavoratore) Leggi dettagli nel link Requisiti: motivazione, attitudine lavori aria aperta anche in condizioni atmosferiche avverse, flessibile, capace di adattarsi e lavorare in un team multiculturale. Inglese elementare è necessario per comunicare con il datore di lavoro ed i colleghi. Candidatura: CV in inglese a eures.lecce@regione.puglia.it , in oggetto “Lavoratore agricolo PAESI BASSI, Berkel Rodenrijs” Scadenza : 31.08.2023

BELGIO

PROFILI VARI PRESSO FERRERO, BRUXELLES. BELGIO

L’azienda leader a livello globale specializzata nella produzione di prodotti dolciari, è alla ricerca dei seguenti profili per 3 tirocini di inserimento lavorativo (Convention Immersion

Professionnelle):

– Assistente del brand manager

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 1

TIPO DI CONTRATTO: Contratto di tirocinio di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle) a tempo pieno per 6 mesi da 1/07/23 al 31/12/23

Gratifica del tirocinio : fino a €1090 al mese + benefit del progetto EURES TMS, ivi incluso

un’ulteriore compensa alla gratifica di 660 euro/mese.

Candidatura: registrarsi sulla piattaforma https://eureslogin.anpal.gov.it/account/registrazione inserendo il proprio CV, quindi candidarsi all’offerta. Scadenza 15 maggio 2023; per maggiori informazioni scrivere a eurespuglia@regione.puglia.it

– Assistente del key account manager

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 1

TIPO DI CONTRATTO: Contratto di tirocinio di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle) a tempo pieno per 6 mesi da 1/07/23 al 31/12/23

Gratifica del tirocinio : fino a €1090 al mese + benefit del progetto EURES TMS, ivi incluso

un’ulteriore compensa alla gratifica di 660 euro/mese.

Candidatura: registrarsi sulla piattaforma https://eureslogin.anpal.gov.it/account/registrazione

inserendo il proprio CV., quindi candidarsi all’offerta.

Scadenza 15 maggio 2023; per maggiori informazioni scrivere a eurespuglia@regione.puglia.it

– Assistente analista delle vendite

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 1

TIPO DI CONTRATTO: Contratto di tirocinio di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle) a tempo pieno per 6 mesi da 1/07/23 al 31/12/23

Gratifica del tirocinio: fino a €1090 al mese + benefit del progetto EURES TMS, ivi incluso

un’ulteriore compensa alla gratifica di 660 euro/mese.

Candidatura: registrarsi sulla piattaforma https://eureslogin.anpal.gov.it/account/registrazione

inserendo il proprio CV, quindi candidarsi all’offerta..

Scadenza 15 maggio 2023; per maggiori informazioni scrivere a eurespuglia@regione.puglia.it

SPAGNA

TRADUTTORI (DIVERSE LINGUE)

La Promineo Studios, azienda dedita allo sviluppo di giochi multipiattaforma ambientati in

coloratissimi mondi popolati da storie dinamiche e coinvolgenti personaggi, con sede nelle Isole Canarie, intende ampliare il proprio team di produzione reclutando traduttori per la creazione di testi per alcuni dei propri giochi. Offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con stipendio ricompreso tra i 18.000 e 20.000€ lordi. Per candidarsi inviare il proprio CV in lingua inglese accompagnato da una lettera motivazionale a info@promineostudios.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it

LA CATENA IKOS RESORT SELEZIONE DIVERSE FIGURE PER LA STAGIONE ESTIVA

Ikos resort, famosa catena alberghiera con strutture in Andalusia e Maiorca, selezione figure da assumere nei propri hotels per la stagione estiva. In particolare si cercano:

– 20 Addetti alla cucina

La figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona conoscenza dell’inglese. La mansione prevede la preparazione di pasti sotto le indicazioni dello chef, il controllo della freschezza degli alimenti, assicurare la pulizia della cucina, dare assistenza nelle aree preposte alla colazione, pranzo e cena. Scadenza il 26 maggio 2023.

– 20 Addetti food and beverage

La figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona conoscenza

dell’inglese. La mansione prevede l’assistenza ai clienti e il servizio di cibo e bevande, la cura della pulizie del luogo di lavoro, il rispetto degli elevati standard del servizio. Scadenza il 26 maggio 2023.

ITALIA

CAMERIERE (DOLOMITI)

Rifugio alpino situato a 2300 metri di altitudine ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo ricerca un/a cameriere/a di sala da inserire nel suo staff per la stagione estiva da giugno a fine settembre. Tra le mansioni principali: gestione sala, gestione ordini e riassetto sala. Si offre un contratto a tempo determinato full time con vitto e alloggio. Scadenza il 31 maggio 2023.

GRECIA

H HOTELS COLLECTION SELEZIONA 6 ADDETTI AL FRONT OFFICE

H Hotels collection, catena alberghiera operativa in Grecia, cerca 6 addetti al front office da

inserire nelle proprie strutture. Si richiede esperienza di almeno un anno nella mansione,

maturata in hotel 4*e 5*. Scadenza il 31 maggio 2023

CIPRO

FACCHINO D’ALBERGO (BELL ATTENDANT)

A Cipro, Parklane resort & spa, ricerca un facchino d’albergo da inserire nel proprio organico. La figura ricercata dovrà occuparsi di accogliere i clienti, offrire il servizio di deposito bagagli e informare i clienti circa le attività in hotel. Si richiede almeno un anno di esperienza nella stessa mansione in hotel 4*e 5*e la conoscenza della lingua inglese. Scadenza il 30 maggio 2023.

FINLANDIA

20 ADDETTI ALLA RACCOLTA FRAGOLE E MANUTENZIONE DEL TERRENO

L’azienda agricola di fragole Päivärinne ricerca 20 operai addetti alla raccolta delle fragole ed alla manutenzione del terreno, anche senza esperienza e con conoscenza a livello base

dell’inglese, da maggio a fine settembre. L’azienda offre stipendio secondo contratto collettivo e possibilità di alloggio. Candidarsi al seguente indirizzo email: paivarinteenmansikka.kesatyo@gmail.com. Scadenza il 31 maggio 2023.

NORVEGIA

PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE (ADDETTO ALLA PRODUZIONE)

EURES in collaborazione con l’azienda SalMar, produttori di salmone d’allevamento, con sede a Frøya nel Trøndelag, segnala 40 posizioni vacanti per addetto alla produzione, le cui mansioni sono legate all’allevamento, lavorazione del salmone (ivi incluso taglio manuale, imballaggio, preparazione, cernita e simili). E’ auspicabile, ma non necessaria, precedente esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo pieno di 37,5 ore /settimana.

Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a work@salmar.no e cc

eurespuglia@regione.puglia.it. Scadenza 16 giugno 2023.

AUSTRIA

MONTATORI IDRAULICI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di montatori idraulici. Sono richieste esperienza nel montaggio di piccole tubazioni (di macchine e impianti) e la formazione nel settore metalmeccanico. È preferibile la conoscenza della saldatura a TIG e la conoscenza della lingua tedesca di livello A2. È accettata la conoscenza della lingua inglese purché il candidato dimostri la volontà di imparare il tedesco e sappia parlare in modo autonomo la lingua inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Salario: 35.000- 40.000 € Sede: Austria

N. posti : 5 Scadenza: 19 giugno2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

SUPERVISORI INSTALLAZIONI MECCANICHE

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di supervisor per installazioni meccaniche. Sono richiesti diploma tecnico o titoli di studio equipollenti in metalmeccanica, esperienza nell’impiantistica, nella costruzione di condotte e costruzioni in acciaio, nell’installazione di attrezzature e nella gestione di cantieri. È accettata la conoscenza della lingua inglese purché il candidato dimostri la volontà di imparare il tedesco. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario:42.000-47.000 € N. posti: 5 Scadenza :19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

SUPERVISORI IMPIANTI ELETTRICI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di supervisori di impianti elettrici. Sono richieste la laurea in ingegneria elettrica,

esperienza nelle tecniche di misurazione e controllo di impianti elettrici e nella gestione di

cantieri. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello B1 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Salario: 42.000-47.000 € Sede: Austria N. posti : 5 Scadenza: 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

SUPERVISORI COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI SERBATOI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di supervisori per la costruzione e riparazione di serbatoi. Sono richiesti diploma

tecnico o titoli di studio equipollenti in metalmeccanica, esperienza tecnica nella costruzione e installazione di cisterne e serbatoi (in particolare per raffinerie e impianti chimici) e nella gestione di cantieri. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello B1 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 41.700 € circa N. di posti: 5 Scadenza: 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

INSTALLATORI QUADRI ELETTRICI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di installatori di quadri elettrici. Sono richieste la laurea in ingegneria elettrica ed esperienza professionale nell’assemblaggio industriale di sistemi elettrici. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello B1 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 35.000 € circa N. posti: 5 Scadenza : 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

COSTRUTTORI QUADRI ELETTRICI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di costruttori di quadri elettrici. Sono richieste la laurea in ingegneria elettrica ed esperienza professionale nella costruzione di quadri elettrici. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 36.400 € circa N di posti: 5 Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

COSTRUTTORI SISTEMI DI TUBAZIONI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di costruttori di sistemi di tubazioni. È richiesta esperienza pluriennale

nell’installazione di tubazioni per il riscaldamento centralizzato. È preferibile avere formazione nell’ambito metalmeccanico e la patente di guida per macchine operatrici e gru. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 39.645,46 € circa N. posti: 5 Scadenza: 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it

SALDATORI AUTOGEN (311) A FUSIONE DI GAS

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di saldatori autogen a fusione di gas. È richiesta esperienza pluriennale nell’ossicombustione di tubature. Saranno titolo preferenziale la formazione nel settore

metalmeccanico e nell’effettuazione del controllo di saldatura. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario:39.645,46 € circa N. di posti: 5 Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

MECCANICI INDUSTRIALI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di meccanici industriali. Sono richieste esperienza nel montaggio e nella

manutenzione di impianti industriali e formazione nel settore metalmeccanico. È preferibile la conoscenza della tecnica di saldatura ad arco metallico manuale (MMA 111) e della saldatura con procedimento semiautomatico a filo MAG 135. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 39.645,46 € circa N.di posti: Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

SALDATORI TIG MAG PER COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI SERBATOI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di saldatori TIG MAG per costruzione e riparazione di serbatoi. È richiesta esperienza pluriennale nell’utilizzo di saldatrici TIG/MAG per la costruzione di oleodotti e cisterne. È preferibile la formazione nel settore metalmeccanico e nel controllo di saldatura. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 35.000- 40.000 € N. di posti: 5 Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

SUPERVISORI SISTEMI DI TUBAZIONI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di supervisori per sistemi di tubazioni. Sono richiesti diploma o formazione nel settore metalmeccanico, esperienza nella costruzione di sistemi di tubazioni industriali, gestione dei cantieri. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello B1 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 42.000 – 47.000 € N. di posti: 5 Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

COSTRUTTORI DI TUBAZIONI (STANDARD ISO)

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di costruttori di tubazioni (standard ISO). Sono richieste esperienza pluriennale nella costruzione di tubazioni industriali, formazione nel settore metalmeccanico e prontezza all’addestramento per l’assemblaggio di flange secondo lo standard EN 1591-4. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello A2 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 35.000- 40.000 € N. di posti: 5 Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

SALDATORI TIG/E PER LA COSTRUZIONE DI TUBAZIONI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di saldatori TIG/E. È richiesta esperienza pluriennale nella saldatura a TIG/E nella costruzione di cisterne e oleodotti. È preferibile il possesso di formazione nell’ambito

metalmeccanico e nel controllo di saldatura. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello A2 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a

eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 35.000- 40.000 € N. di posti: 5 Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

SALDATORI TIG 141 PER LA COSTRUZIONE TUBAZIONI (FM 1,2,3,5,6)

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di saldatori TIG 141 per la costruzione di tubazioni (FM 1,2,3,5,6). È richiesta

esperienza pluriennale nella saldatura a TIG per la costruzione di tubazioni. È preferibile il

possesso di formazione nell’ambito metalmeccanico. Costituiranno titoli di preferenza la

conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello A2 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 39.645,46 € circa N. di posti disponibili: 5 Scadenza :19 giugno 2023, Info: https://www.sistema.puglia.it/