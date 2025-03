Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 9° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 90 annunci, relativi a 313 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 2 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita è presente 22 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 23 posizioni. Si trovano inoltre 243 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 1 posizione nel settore delle Pulizie e servizi alle persone ed 1 posizione nel settore dell’Agricoltura.

Ventuno posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 32 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid, inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n. 23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione, anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600 euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento

lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della

diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di

validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio.

In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

Martina Franca (TA) – CUCITORI A MACCHINA PER PRODUZIONE IN SERIE – Rif.

offerta 3093/2025

Azienda con attività di confezione in serie di abbigliamento esterno ricerca n° 1

cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro:part time

● Località di impiego: Martina Franca (TA)

Requisito preferenziale è considerato l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione. In alternativa si richiede la disponibilità allo svolgimento di tirocinio di

6 mesi prima dell’assunzione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 15.03.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI

IMPIANTI EOLICI RICERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda con attività di produzione e manutenzione di impianti eolici cerca le

seguenti figure professionali iscritte nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99:

● ADDETTI ALLA LOGISTICA – Rif. offerta 3331/2025

● ASSEMBLATORE IN SERIE DI ARTICOLI INDUSTRIALI

COMPOSITI – Rif. offerta 3350/2025

● TECNICI DEL CONTROLLO QUALITA’ – Rif. offerta 3357/2025

Costituisce requisito indispensabile l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Taranto (TA).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 19.03.2025

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – AZIENDA CERCA PORTIERE O ADDETTO AL PICKING – Rif. offerta

3441/2025

Azienda di servizi di portierato e picking cerca una risorsa iscritta nelle liste

speciali ex art. 1 l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di portiere o

addetto al picking.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: part time (anche festivi e turni notturni)

● Località di impiego: Lecce.

Non è necessario aver maturato esperienza per la mansione.

Preferibile essere in possesso della patente B e aver assolto l’obbligo scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 18.03.2025

Lecce (LE) – AZIENDA CERCA SUPPORTO REPARTO COMMERCIALE INTERNO

– Rif. offerta 3513/2025

Azienda di produzione di attrezzature e utensileria cerca una risorsa iscritta

nelle liste speciali ex art. 1 l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di

supporto reparto commerciale interno.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Lecce.

La risorsa si occuperà di inserimento di ordini. Indispensabile la conoscenza

della lingua inglese. Preferibili esperienza pregressa, possesso di laurea, patente

B e conoscenza della lingua spagnola.Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 19.03.2025

Lecce (LE) – AZIENDA DI COMMERCIO VEICOLI CON ANNESSA OFFICINA CERCA

MECCANICO – Rif. offerta 1831/2025

Azienda di commercio al dettaglio di veicoli con annessa officina cerca una

risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la

mansione di meccanico.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 9 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Lecce.

La risorsa si occuperà di tagliandi, montaggio block shaft, diagnosi e stacco e

riattacco motore. Indispensabile aver maturato un’esperienza di almeno due

anni nel settore, il possesso della patente B. Preferibile il possesso della qualifica

per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 13.03.2025

Surbo (LE) – AZIENDA DI PRODUZIONE DI INFISSI CERCA ADDETTO ALLE

PRODUZIONI DI FERRO E ALLUMINIO – Rif. offerta 3692/2025

Azienda di produzione di infissi cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex

art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di addetto alle produzioni

di ferro e alluminio.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Surbo.

La risorsa si occuperà del taglio delle barre di ferro ed alluminio e relativo

assemblaggio delle stesse. Requisito indispensabile, esperienza pregressa nella

mansione; requisiti preferibili, il possesso del diploma e qualifica, il possesso

della patente B e patentini specifici per lo svolgimento della mansione.

Disponibilità a trasferte, se necessario.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 20.03.2025

Surano (LE) – CALZATURIFICIO CERCA ORLATORE DI CALZATURE – Rif. offerta

3423/2025

Calzaturificio cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di orlatore di calzature.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato, indeterminato o

apprendistato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Surano.

Preferibile aver acquisito esperienza per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 18.03.2025

Sternatia (LE) – AZIENDA DI COSTRUZIONI STRADE CERCA CARPENTIERE – Rif.

offerta 3498/2025

Azienda di costruzione strade cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art.

1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di carpentiere.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: cantieri in appalto.

La risorsa si occuperà di realizzazione di strutture in calcestruzzo,

predisponendo i ferri di armatura e realizzando le caseforme in legno o altri

materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio nelle strutture costruite.

Indispensabile aver maturato esperienza pregressa, aver assolto l’obbligo

scolastico e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 19.03.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI

IMPIANTI EOLICI RICERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda con attività di produzione e manutenzione di impianti eolici cerca le

seguenti figure professionali iscritte nelle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.:

● ADDETTI ALLA LOGISTICA – Rif. offerta 3347/2025

● ASSEMBLATORE IN SERIE DI ARTICOLI INDUSTRIALI

COMPOSITI – Rif. offerta 3354/2025

● TECNICI DEL CONTROLLO QUALITA’ – Rif. offerta 3363/2025

Costituisce requisito indispensabile l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Taranto (TA).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 19.03.2025

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER AZIENDA SANITARIA SI CERCA OSS – Rif. offerta 3384/2025

Per azienda sanitaria, si cerca una persona da impiegare nella mansione di oss.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato, tempo determinato

di 6 mesi.

● Orario di lavoro: tempo pieno (su turni)

● Località di impiego: Lecce.

La risorsa dovrà svolgere attività assistenziale a pazienti, occuparsi di cure

igieniche, mobilizzazione e deambulazione, pulizie ambienti, gestione servizio

lavanderia. Requisito indispensabile la qualifica di oss; requisiti preferibili, essere in

possesso del diploma, patente B e aver acquisito esperienza per la mansione

richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 18.03.2025

Lecce (LE) – PER LABORATORIO DI ANALISI SI CERCA TECNICO DI

LABORATORIO E/O CAMPIONATORE – Rif. offerta 2746/2025

Per laboratorio di analisi, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

tecnico di laboratorio e/o campionatore.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato, tempo determinato

di 6 mesi, apprendistato

● Orario di lavoro: part time o tempo pieno

● Località di impiego: Lecce.

Tecnico di laboratorio, la risorsa si occuperà di preparazione dei campioni da

sottoporre ad analisi, identificazione dei difetti e anomalie nei composti di

conformità con gli standard previsti, predisposizione, taratura e monitoraggio

apparecchi e strumentazione.

Campionatore, la risorsa si occuperà di esecuzione di operazioni di

campionamento; l’attività comporta trasferte. Requisiti indispensabili: laurea in

ambito chimico/biologico, il possesso della patente B. Requisiti preferibili:

esperienza nella mansione richiesta, il possesso del diploma tecnico

chimico/biologico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.03.2025

Campi Salentina (LE) – PER AZIENDA DI SERVIZI CIMITERIALI SI CERCA

ASSISTENTE SOCIALE – Rif. offerta 2211/2025

Per azienda di servizi cimiteriali , si cerca una persona da impiegare nella

mansione di operatore cimiteriale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato 6 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Campi Salentina e presso cimiteri appaltati.

Preferibile aver maturato esperienza lavorativa. La risorsa si occuperà di

estumulazioni, tumulazioni, inumazioni.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 20.03.2025

Nardò (LE) – PER AZIENDA DI RICAMI SI CERCA PROTOTIPISTA CAPI ALTA

SARTORIA E ALTA MODA – Rif. offerta 3610/2025

Per azienda di fabbricazione ricami, si cerca una persona da impiegare nella

mansione di prototipista alta sartoria e alta moda.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Nardò

La risorsa si occuperà di realizzazione di prototipi di capi di alta sartoria e alta

moda. Indispensabile esperienza pregressa, possesso del diploma di scuola della

moda, conoscenza della lingua inglese, possesso della patente B. Disponibilità a

trasferte anche all’estero; conoscenza del programma Cad.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 19.03.2025

Surano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ORLATORE DI CALZATURE

– Rif. offerta 3417/2025

Per calzaturificio, si cerca una persona da impiegare nella mansione di orlatore

di calzature.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato, tempo determinato

o apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Surano

Preferibile aver acquisito esperienza per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 18.03.2025

Taurisano (LE) – PER PIZZERIA SI CERCA PIZZAIOLO – Rif. offerta 3465/2025

Per pizzeria, si cerca una persona da impiegare nella mansione di pizzaiolo.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 9 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Taurisano

Indispensabile esperienza pregressa, possesso del diploma alberghiero e della

patente B; preferibile la conoscenza della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 18.03.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Laterza (TA) – AZIENDA RICERCA UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta

2483/2025

Azienda ricerca un impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo

determinato, full time.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – STUDIO PROFESSIONALE CERCA ADDETTO ALLE PAGHE –

Rif. offerta 3300/2025

Studio professionale cerca addetto alle paghe. Lo studio in base al profilo del

candidato scelto proporrà diversi tipi di contratti.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Massafra (TA) – PANIFICIO CERCA N.2 PANETTIERI – Rif. offerta 2493/2025

Noto esercizio commerciale attivo a Massafra nel settore della panificazione,

cerca n.2 panettieri.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – SUPERMERCATO CERCA N.1 ADDETTO AL BANCO SALUMI – Rif.

offerta 3097/2025

Azienda operante in Massafra cerca n.1 addetto al banco salumi.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – GELATERIA CERCA ADDETTO VENDITA – Rif. offerta 2621/2025

Gelateria e pasticceria cerca addetto alla vendita banco gelateria e pasticceria.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – PANIFICIO CERCA N.2 BANCONISTI – Rif. offerta 2490/2025

Noto esercizio commerciale attivo a Massafra nel settore della panificazione,

cerca n.2 banconisti.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Lizzano (TA) – FARMACIA RICERCA FARMACISTA – Rif. offerta 3690/2025

Farmacia con sede di lavoro a Lizzano ricerca n. 1 farmacista. Si offre contratto

di lavoro full time, tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – IMPORTANTE BOUTIQUE CERCA COMMESSI ADDETTI ALLE

VENDITE – Rif. offerta 2996/2025

Importante boutique abiti da cerimonia di Martina Franca cerca commessi

addetti alle vendite.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – IMPORTANTE BOUTIQUE CERCA APPRENDISTI COMMESSI

ADDETTI ALLE VENDITE – Rif. offerta 3003/2025

Importante boutique abiti da cerimonia di Martina Franca cerca apprendisti

commessi addetti alle vendite.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – “BELLA ITALIA” RICERCA DIECI PROMOTER PORTALE WEB

TURISTICO – Rif. offerta 2636/2025

Azienda turistica ” Bella Italia”, con sede a Galatina, cerca dieci addetti alla

promozione, presso esercizi commerciali e professionisti, di un portale turistico

con attività porta a porta.

Si offre contratto a tempo determinato full-time o part-time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Matera (MT) – AZIENDA RICERCA UN MECCANICO DI BICICLETTE – Rif. offerta

3683/2025

Importante azienda di trasporti ricerca un meccanico per biciclette. Si offre

contratto a tempo determinato, tempo pieno o parziale.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Matera (MT) – AZIENDA RICERCA DUE OPERATORI LOGISTICI – Rif. offerta

3694/2025

Importante azienda di trasporti ricerca due operatori logistici. Si offre contratto

a tempo determinato e tempo pieno.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Italia (UE) – SOCIETÀ EDILE CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Società edile ricerca le seguenti figure professionali per diversi cantieri in tutta

Italia:

● Carpentiere in CLS – Rif. offerta 3068/2025

● Autista autocarri da cantiere – Rif. offerta 3070/2025

● Autista di autoarticolati – Rif. offerta 3074/2025

● Conduttore macchine operatrici – Rif. offerta 3075/2025

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE CERCA ELETTRICISTA

GIUNTISTA E TERMINALISTA – Rif. offerta 2687/2025

Agenzia di somministrazione cerca elettricista giuntista e terminalista per la

manutenzione e cablaggio quadri; giunzioni su MT; lettura dello schema

elettrico.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Laterza (TA) – IMPRESA EDILE RICERCA 2 OPERAI EDILI, INTONACATORE E

POSATORE DI PAVIMENTI – Rif. offerta 2214/2025

Impresa edile con sede a Laterza ricerca 2 operai edili/manovali che abbiano

pregressa esperienza nelle mansioni di intonacatore e posatore di pavimenti.

Si offre contratto a tempo indeterminato, tempo pieno.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA NOLEGGIO GIOCHI CERCA TRE APPRENDISTI

MAGAZZINIERI – Rif. offerta 2958/2025

Azienda di noleggio giochi cerca tre apprendisti magazzinieri.

L’azienda un contratto di apprendistato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE CERCA ELETTRICISTA – Rif.

offerta 3455/2025

Agenzia di somministrazione ricerca tre elettricisti.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE CERCA ELETTRICISTI

GIUNTISTI TERMINALISTI – Rif. offerta 3459/2025

Agenzia di somministrazione ricerca cinque elettricisti. Si offre contratto di

lavoro in somministrazione di tre mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCANO DUE AUTISTI PATENTE D + CQC – Rif. offerta

3153/2025

Azienda operante nel settore del noleggio di autobus per servizi turistici, ricerca

due autisti da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Fragagnano (TA) – SI CERCA UN ELETTRICISTA E MANUTENTORE DI IMPIANTI

DI CLIMATIZZAZIONE – Rif. offerta 3154/2025

Azienda attiva nel settore della installazione di impianti di climatizzazione civili e

industriali, impianti solari termici, manutenzione di caldaie a gas, pellet e

gasolio, ricerca un operaio elettricista. Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato, full time o part-time secondo la disponibilità del candidato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO TRE AUTISTI DI MEZZI PESANTI – Rif. offerta

3148/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre autisti di mezzi pesanti

da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato,

full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO TRE ESCAVATORISTI – Rif. offerta 3147/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre escavatoristi da inserire

nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO DUE PALISTI – Rif. offerta 3146/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca 2 palisti da inserire nel

proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE ADDETTI DI SALA – Rif. offerta 3332/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca due addetti alla sala per la stagione estiva, con inizio 29

maggio 2025. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time 24 -30

ore in base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE AIUTO CUOCO – Rif. offerta 3149/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA), ricerca

n. 2 aiuto cuoco per la stagione primavera – estate 2025. Si offre contratto di

lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO 3 CAMERIERI – Rif. offerta 3150/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA), ricerca

n. 3 camerieri da inserire nel proprio staff per la stagione primavera – estate

2025. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta 3151/2025

Attività ristorativa, con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (Ta), ricerca

n. 1 lavapiatti da inserire nel proprio staff per la stagione primavera – estate

2025. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA BARMAN/BARLADY – Rif. offerta 3152/2025

Attività operante nel campo della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 1 barman con esperienza nella

mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE BANCONISTI – Rif. offerta 3155/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca due banconisti per la stagione estiva

(inizio 29 maggio 2025).

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time, 24 – 30 ore

settimanali, in base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA CUOCO/RESPONSABILE DI CUCINA – Rif. offerta

3157/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca un cuoco responsabile di cucina per la

stagione estiva (inizio 29 maggio 2025). Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato, part time, 24 – 30 ore settimanali, in base alla disponibilità del

lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA ADDETTO ALLA PIASTRA/CUCINA – Rif. offerta

3158/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca un addetto alla cucina per la stagione

estiva (inizio 29 maggio 2025). Si offre contratto di lavoro a tempo determinato,

part time, 24 – 30 ore settimanali, in base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – JOB DAY – GNV – GRANDI NAVI VELOCI SPA CERCA DIVERSE

FIGURE PROFESSIONALI

GNV – Grandi Navi Veloci cerca le seguenti figure professionali:

● 5 Primo ufficiali di macchina – Rif. offerta 2581/2025

● 20 Operai motoristi – Rif. offerta 2580/2025

● 1 Referente IT – Rif. offerta 2596/2025

● 10 Operai meccanici – Rif. offerta 2579/2025

● 1 Pizzaiolo di bordo – Rif. offerta 2595/2025

● 10 Comuni di macchina – Rif. offerta 2578/2025

● 1 Piccolo di cucina – Rif. offerta 2594/2025

● 10 Capo operaio – Rif. offerta 2577/2025

● 1 Magazziniere di bordo – Rif. offerta 2593/2025

● 30 Ufficiali di macchina – Rif. offerta 2576/2025

● 20 Giovanotti elettricisti di bordo – Rif. offerta 2574/2025

● 10 Frigoristi di bordo – Rif. offerta 2573/2025

● 1 Cambusiere di bordo – Rif. offerta 2591/2025

● 1 Cuoco di bordo – Rif. offerta 2592/2025

● 20 Elettricisti di bordo – Rif. offerta 2572/2025

● 1 Assistente ufficio madrelingua araba – Rif. offerta 2590/2025

● 5 Direttori di macchina – Rif. offerta 2571/2025

● 1 Assistente ufficio – Rif. offerta 2587/2025

● 10 Ottonai di bordo – Rif. offerta 2568/2025

● 30 Marinai II 4 o II 5 – Rif. offerta 2569/2025

● 1 Assistente uff madrelingua albanese – Rif. offerta 2589/2025

● 10 Carpentieri di bordo – Rif. offerta 2567/2025

● 1 Shop assistant (cassiere di bordo) – Rif. offerta 2586/2025

● 1 Piccolo di camera – Rif. offerta 2585/2025

● 1 Cameriere – Rif. offerta 2584/2025

Si offre:

● contratto di lavoro a tempo determinato full time

● possibilità di inserimento lavorativo in una compagnia solida e in forte

crescita

● ambiente di lavoro dinamico e giovane

● opportunità di crescita professionale

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – IMPRESA RICERCA 20 CAMERIERI AI PIANI – Rif. offerta

2226/2025

Impresa ricerca 20 camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato,

part time.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – RESORT CERCA CAMERIERI AI PIANI – Rif. offerta

1911/2025

Resort di Martina Franca cerca n.2 Camerieri ai piani. L’azienda offre un

contratto di lavoro intermittente di 6 mesi part-time

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – IMPORTANTE STRUTTURA TURISTICA CERCA UN ADDETTO

ALLE PULIZIE – Rif. offerta 2982/2025

La risorsa ricercata si occuperà della pulizia delle stanze, aree comuni e centro

benessere. La struttura offre un contratto a tempo determinato dal 01/04 al

31/10, full-time su turni e festivi.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – IMPORTANTE STRUTTURA TURISTICA CERCA UN AIUTO

CUOCO – Rif. offerta 2992/2025

La risorsa ricercata si occuperà della preparazione materia prima e semilavorati. La struttura offre un contratto a tempo determinato dal 01/04 al 31/10,

full-time su turni e festivi.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

San Giorgio Ionico (TA) – RISTORANTE CERCA CUOCO – Rif. offerta 3167/2025

Ristorante, con sede in San Giorgio Ionico, cerca un cuoco ed offre contratto a

tempo determinato/indeterminato o apprendistato.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – NOTO RISTORANTE CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta

3379/2025

Noto ristorante cerca lavapiatti. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato per 8 mesi fino a Dicembre 2025, full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) -NOTO RISTORANTE CERCA CAMERIERI DI SALA – Rif. offerta

3383/2025

Noto ristorante cerca camerieri di sala. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato per 8 mesi fino a Dicembre 2025, full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – SCUOLA DI FORMAZIONE CERCA ADD. PREPARAZIONE E

COTTURA DI CIBI – Rif. offerta 3577/2025

Scuola di formazione cerca add. preparazione e cottura di cibi. La scuola offre

un contratto a tempo determinato, part-time dal lunedì al sabato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Pulizie e servizi alle persone

Locorotondo (BA) – PRIVATO CERCA BADANTE – Rif. offerta 3658/2025

famiglia con residenza a Locorotondo, cerca badante qualificato OSS per uomo

anziano con difficoltà a deambulare. Si prevede contratto a tempo determinato

di 12 mesi.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Agricoltura

Taranto (TA) – AZIENDA AGRICOLA CERCA TRATTORISTA – Rif. offerta

2623/2025

Azienda agricola cerca trattorista addetto alla conduzione del trattore da

impiegare nell’ambito delle attività agricole.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it