Lavoro a Taranto e Provincia. . Ecco le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

Nella fotografia restituita dal 4° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 55 annunci, relativi a 155 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Ristorazione e turismo, della Sanità e delle Pulizie e servizi alla persona, nonchè le offerte rivolte ai Disabili ed alle Categorie protette. A ciò si aggiungono le offerte presso la pubblica amministrazione e le opportunità di lavoro all’estero tramite la rete Eures. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte da pubbliche amministrazioni (art.16 L. 56/87)

OPERATORE (RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)

Art. 16 L. 56/87 – Avviamento a selezione nelle PP.AA., ai sensi dell’art.16 L. n.56/87, per

l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di complessive 12 unità lavorative a livello

regionale con qualifica di “Operatore” (Ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco) presso il Ministero dell’Interno. I candidati, regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per l’Impiego del territorio regionale alla data del 12/11/2023, data antecedente la richiesta del presente

avviamento a selezione, potranno presentare la domanda di partecipazione al predetto avviso di selezione, pena l’inammissibilità dell’istanza prodotta, dal 19.02.2024 al 23.02.2024 esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE TARANTO–

GOMMISTA – Rif. offerta 490/2024

Per azienda operante nel settore del noleggio e manutenzione di mezzi di trasporto e

sollevamento propri e di terzi, ricerchiamo Gommista iscritto negli elenchi delle categorie protette ai sensi dell’art. 18 L. 68/99 ed equiparate (orfani/vedove, profughi, ecc.) del collocamento mirato dell’ambito territoriale provinciale di Taranto. La risorsa sarà adibita a mansioni di controllo, riparazione e sostituzione di pneumatici usurati o danneggiati di mezzi industriali pesanti e alle connesse operazioni di messa a punto nonché ad ogni altra mansione riconducibile al profilo. Sono richiesti il possesso di patentino per l’utilizzo di carrello elevatore, pregressa esperienza nella mansione, conoscenza dei principali strumenti informatici (pacchetto “Office”; gestione della posta elettronica; ricerca di dati/informazioni sul web) e disponibilità a trasferte. La risorsa dovrà inoltre possedere dinamicità, predisposizione al lavoro di squadra, capacità organizzative, di problem solving e di gestione dello stress. Da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi full-time con orario articolato su turni. Taranto (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE TARANTO–

ADDETTO AL MAGAZZINO – Rif. offerta 609/2024

Per azienda esercente attività di supermercato, ricerchiamo Addetto al magazzino iscritto negli elenchi delle categorie protette ai sensi dell’art. 18 L. 68/99 ed equiparate (orfani/vedove, profughi, ecc.) del collocamento mirato dell’ambito territoriale provinciale di Taranto. La risorsa sarà adibita a mansioni di rifornimento scaffali, controllo scadenze, rotazione e preparazione merce e ad ogni altra mansione riconducibile al profilo. Statte (TA)

CAT. PROTETTE ART. 18 L.68/99 – AMB. TERR. TARANTO – OPERATORI SOCIO SANITARI – Rif. Offerta 1106/2024

Struttura di assistenza residenziale, operante in provincia di Taranto nel territorio di Manduria ricerca n.1 OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A. Previsto contratto a tempo determinato (in sede di colloquio verrà definito se part-time o full-time). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Manduria (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

CONTABILE Rif.20/2024 – Rif. Offerta 1093/2024

La risorsa si occuperà della contabilità fornitori, pagamenti vari, preventivi interfacciandosi con studio di consulenza. Si ricerca personale con diploma di ragioneria o commerciale o formazione specifica nel settore come contabile, esperienza di almeno 2 anni nella medesima mansione, buona conoscenza della lingua inglese, in possesso della patente B, età dai 25 ai 40 anni e residenza possibilmente ad Alberobello o zone limitrofe. Alberobello (BA)

RESPONSABILE DI RECEPTION Rif.17/2024 – Rif. Offerta 964/2024

Il candidato dovrà svolgere mansioni di reception, gestione degli appartamenti. e gestione del cliente, check in/out. Lazienda richiede Diploma o laurea in settore turistico, almeno la conoscenza ottima dell’inglese, 2 anni di esperienza in hotel o simili.Si offre un contratto a tempo determinato da febbraio a novembre, full time su 5 giorni a settimana. Alberobello (BA)

SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVO – Rif. Offerta 1228/2024

Azienda audioprotesica, ricerca n. 1 addetto/a alla Segreteria Amministrativa, con mansioni da esplicare nell’area del front-office, della segreteria e dell’amministrazione. Taranto (TA)

PROGRAMMATORE INFORMATICO – Rif. Offerta 1087/2024

Si ricerca un programmatore informatico che sappia gestire, progettare, programmare, elaborare funzioni informatiche, risolvere problemi di automazione, prestare assistenza alle apparecchiature informatiche presenti in azienda, conoscere i sistemi operativi. Martina Franca (TA)

IMPIEGATO ADDETTO AL FRONT OFFICE – Rif. Offerta 854/2024

Si cerca in Massafra un impiegato d’ordine addetto al front office da assumere con contratto di tirocinio, per attività che si occupa di servizi al cittadino nel settore energetico. Si richiedono buone competenze informatiche. Massafra (TA)

ADDETTO ALLA CONTABILITA‘ Rif. 11/2024 – Rif. Offerta 637/2024

La risorsa si occuperà della gestione della contabilità aziendale, prima nota, partitari, bilancio e cassa. Martina Franca (TA)

CONSULENTI ASSICURATIVI – Rif. Offerta 10336/2022

Si ricercano 5 consulenti assicurativi previdenza, risparmio e investimenti, a provvigioni

direzionali con iscrizione al registro IVASS. Taranto (TA)

Offerte per settore Artigianato – Commercio – Vendita

MANUTENTORE Rif.18/2024 – Rif. Offerta 973/2024

Il candidato ricercato dovrà occuparsi dell’ordinaria manutenzione delle strutture e del

giardinaggio, essere preferibilmente in possesso di diploma di scuola tecnica agraria o avere formazione specifica o esperienza consolidata in agraria o edilizia, preferibilmente conoscenza base informatica ed essere in possesso dei patentini per l’uso del trattore o tagliaerba. Residenza ad Alberobello o zone limitrofe. Alberobello (BA)

VIVAISTA Rif.19/2024 – Rif. Offerta 991/2024

La risorsa ricercata si occuperà del movimento piante, preparazione ordini tramite imballaggi. Si cerca una risorsa con la predisposizione a lavorare in gruppo. L’azienda ricerca PREFERIBILMENTE con licenza media o Diploma nel settore agrario, esperienza di lavoro come vivaista, patente di guida B, età richiesta 18/30 anni, residenti nei comuni limitrofi a Locorotondo. Locorotondo (BA)

ADDETTA ALLE VENDITE Rif. 15/2024 – Rif. Offerta 721/2024

La risorsa si occuperà di attivazione SIM gestore e della vendita di terminali. requisiti richiesti: DIPLOMATI con età dai 20 ai 30 anni, conoscenza inglese livello scolastico, conoscenze informatiche di base, minima esperienza nella vendita e contatto con il pubblico, AUTOMUNITA. Si offre contratto a tempo determinato part-time 24 ore settimanali. Martina Franca (TA)

MAGAZZINIERE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 463/2024

Azienda operante nella vendita all’ingrosso di PRODOTTI ITTICI, ricerca n. 7 Magazzinieri, con le seguenti mansioni: Registrare i fabbisogni relativi alle merci mancanti nel banco – Registrare i fabbisogni di materia prima per il laboratorio – Controllare dal punto di vista quantitativo (conformità rispetto all’ordinativo) e qualitativo (verificare scadenze e standard di qualità) i prodotti in ingresso – Applicare regole/criteri di stivaggio ed immagazzinamento secondo le caratteristiche dei prodotti negli appositi locali – Eseguire periodicamente le necessarie operazioni di igienizzazione e sanificazione del banco, delle apparecchiature e gli strumenti di lavorazione attraverso l’utilizzo di prodotti specifici – Allestire il banco attraverso la disposizione dei prodotti conformi agli standard di comunicazione e igiene. Taranto (TA)

Offerte per settore Costruzioni – Impianti – Logistica

OPERAIO MANOVALE EDILE Rif. 24/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif.

Offerta 1177/2024

La persona ricercata si occuperà di lavori di edilizia e dell’utilizzo di strumenti tipo betoniera, flex, martelli pneumatici ecc. Martina Franca (TA)

PAVIMENTISTA Rif. 25/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 1182/2024

La persona ricercata si occuperà di lavori di edilizia e dell’utilizzo di strumenti tipo betoniera, flex, martelli pneumatici ecc. Martina Franca (TA)

INTONACATORE Rif. 26/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta

1184/2024

La persona ricercata si occuperà di lavori di edilizia e dell’utilizzo di strumenti tipo betoniera, flex, martelli pneumatici ecc. Martina Franca (TA)

MURATORI REFRATTARI – Rif. Offerta 1170/2024

Si ricercano muratori refrattari, disponibili a trasferta su vari cantieri presenti in tutta Italia, che sappiano svolgere la manutenzione di rivestimenti refrattari di forni industriali. L’azienda rimborsa le spese di viaggio sostenute per gli spostamenti sui cantieri, oltre al vitto e alloggio, per il tempo necessario all’ultimazione del lavoro. Italia (UE)

OPERAIO ELETTRICO/ELETTRONICO/MECCATRONICO – Rif. Offerta 1086/2024

Si ricerca un operaio con buona manualità e predisposizione ai processi produttivi industriali o artigianali, per il settore elettrico, elettronico e meccanico. Martina Franca (TA)

CARPENTIERE EDILE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 1121/2024

Azienda operante nel settore edile, ricerca n. 5 CARPENTIERI EDILI, con le seguenti mansioni: realizzazione di strutture in calcestruzzo armato, sia nuove che finalizzate al recupero e al consolidamento, predisponendo i ferri di armatura, realizzando le casserature in legno o altri materiali. Taranto (TA)

MURATORI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE

– Rif. Offerta 965/2024

Società operante nel settore edile, ricerca n. 3 Muratori e Formatori calcestruzzo, con le

seguenti competenze: utilizzo di strumenti tecnici, quali betoniere, carriole, cazzuole, ecc…Taranto (TA)

ELETTRICISTA – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 972/2024

Si ricercano 2 elettricisti per la pesa in opera linee elettriche. Taranto (TA)

CARPENTIERE – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 913/2024

Si ricercano 4 carpentieri per la realizzazione e il montaggio delle vie cavi, l’installazione supporti per vie cavi, la realizzazione passerelle posa cavi e posa coperchi passerelle, la realizzazione vie cavi conduit a supporto degli impianti elettrici, la costruzione e posa canali e tubi porta cavi elettrici e strumentali con l’ausilio di lavoratori di categoria superiore. Italia (UE)

MURATORE IN MATTONI – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998-“TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 642/2024

Si ricercano 5 muratori in mattoni che sappiano costruire strutture edili in muratura, interpretare e tradurre operativamente i disegni e le indicazioni del progettista, scegliere e predisporre gli impasti e le malte adatte ai materiali utilizzati e al tipo di muratura da edificare, sagomare e posare in opera pietre, mattoni e materiali refrattari. Taranto (TA)

N. 2 ESCAVATORISTA/GRUISTA – Rif. Offerta 907/2024

Azienda operante nel settore edile cerca N. 2 conduttori di macchine movimento terra

(Escavatorista/Gruista). La figura richiesta dovrà occuparsi di attività di scavo, spiano,

demolizioni. Si richiede esperienza pregressa nel settore. Si offre contratto Full-time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

N. 2 CARPENTIERI – Rif. Offerta 919/2024

Azienda edile, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca n. 2 carpentieri da inserire nel proprio staff. Le figure professionali si occuperanno della realizzazione strutture in calcestruzzo armato, sia nuove che finalizzate al recupero e consolidamento, predisponendo i ferri di armatura, realizzando le cassettature in legno o altri materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio e disarmando le strutture costruite Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

2 MURATORI – Rif. Offerta 925/2024

Azienda edile, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca n. 2 muratori da inserire nel proprio staff. Le figure professionali si occuperanno della costruzione di opere in muratura nuove o nella loro ristrutturazione seguendo i progetti forniti dai responsabili di cantiere. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

6 MANOVALI EDILI – Rif. Offerta 929/2024

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca, per ampliamento organico, n. 6 manovali edili con esperienza nel settore, con particolare riferimento alle mansioni di aiuto alle figure di muratore, piastrellista, intonacatore e carpentiere. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

2 PIASTRELLISTI – Rif. Offerta 930/2024

Azienda edile, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca n. 2 piastrellisti da inserire nel proprio staff. Le figure professionali si occuperanno della realizzazione di rivestimenti murali e di pavimenti (in pietra naturale o artificiale, ceramica, vetro e marmo) creando forme e disegni diversi. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

2 INTONACATORI – Rif. Offerta 933/2024

Azienda edile, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca n. 2 intonacatori da inserire nel proprio staff. Le figure professionali si occuperanno di opere di intonacatura e nella decorazione delle pareti interne ed esterne degli edifici, della realizzazione di stucchi e finiture su muri, soffitti e facciate. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

1 GEOMETRA DI CANTIERE – Rif. Offerta 935/2024

Azienda attiva nel settore edile con sede in Sava (TA) ricerca n. 1 Geometra di cantiere. La risorsa si occuperà della supervisione, della gestione e del controllo delle fasi di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di cantieri edili , dell’ esecuzione di rilievi tecnici sul posto, della congruenza tra il progetto, specifiche proposte e budget di riferimento, del coordinamento delle maestranze e dei fornitori e del monitoraggio degli aspetti inerenti la sicurezza del lavoro. Si richiede conoscenza del Pacchetto Office, disegno tecnico e del software Autocad. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

ELETTRICISTA Rif. 04/2024 DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 293/2024

Il candidato deve essere in possesso della qualifica professionale di elettricista, conoscenze parlate e scritte di inglese, conoscenza informatiche alto livello, in possesso della patente C, disponibile alle trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale. Assunzione a tempo indeterminato full time. Gravina In Puglia (BA)

Offerte per settore Ristorazione e turismo

ADDETTO ALLE PULIZIE PER CAMERE DI ALBERGO – Rif. Offerta 1105/2024

Società di servizi, ricerca n. 30 addetti alle pulizie delle camere di una struttura ricettiva

(albergo), per la pulizia e sanificazione delle stanze e dei bagni. Cambio lenzuola e

asciugamani. Riordino della camera e sistemazione del letto. Rifornimento di prodotti di cortesia e minibar. Taranto (TA)

BANCONISTA DI BAR Rif. 21/2024 – Rif. Offerta 1164/2024

La risorsa ricercata si occuperà della preparazione di bevande, cappuccini, caffè e servizio

alcolici. Inoltre si occuperà della somministrazione di gelati artigianali e sistemazione e pulizia del banco. I requisiti richiesti sono un buon inglese parlato, diploma preferibilmente settore alberghiero, preferibilmente esperienza lavorativa presso strutture analoghe, patente B- automunito, una fascia di età dai 18 ai 45 anni e residente ad Alberobello o zone limitrofe. Si offre un contratto a tempo determinato con possibile trasformazione e contratto stagionale. Alberobello (BA)

CAMERIERE AI TAVOLI BAR Rif. 22/2024 – Rif. Offerta 1167/2024

La risorsa ricercata si occuperà del servizio ai tavoli e ordinazioni, sistemazione e pulizia dei tavolini. I requisiti richiesti sono un buon inglese parlato, diploma preferibilmente settore alberghiero, preferibilmente esperienza lavorativa presso strutture analoghe, patente B- automunito, una fascia di età dai 18 ai 45 anni e residente ad Alberobello o zone limitrofe. Si offre un contratto a tempo determinato con possibile trasformazione e contratto stagionale. Alberobello (BA)

CAMERIERI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 996/2024

Ristorante sito a Taranto, ricerca n. 2 CAMERIERI di ristorante, addetti al catering, per la

preparazione ed allestimento di buffet in eventi e fiere. Taranto (TA)

N. 30 ADDETTI ALLA PULIZIA CAMERE A CASTELLANETA MARINA – Rif. Offerta 1059/2024

Società consortile di servizi cerca n. 30 addetti alla pulizia camere di albergo a Castellaneta Marina. Si offre contratto di lavoro part time orizzontale a tempo determinato e inquadramento secondo CCNL Multiservizi – Unicoop. Castellaneta (TA)

OPERATORI PULIZIA SPIAGGIA A CASTELLANETA MARINA– DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. offerta 947/2024

Stabilimento balneare sito in Castellaneta Marina cerca n.3 operatori per attività di pulizia

spiaggia. Si offre contratto di lavoro part-time da 25 ore settimanali a tempo determinato della durata di 12 mesi con data di inserimento prevista 1/05/2024. Castellaneta (TA)

AIUTANTI DI CUCINA A CASTELLANETA MARINA– DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 950/2024

Stabilimento balneare sito in Castellaneta Marina cerca n. 3 aiutanti di cucina. Si offre contratto di lavoro part- time da 25 ore settimanali a tempo determinato della durata di 12 mesi con data di inserimento prevista 01/05/2024. Castellaneta (TA)

CUOCO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 748/2024

Panificio sito a Taranto, ricerca n. 4 Cuochi, per la preparazione di prodotti di gastronomia e panificati. Taranto (TA)

LAVAPIATTI Rif. 12/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 635/2024

L’azienda ricerca una lavapiatti che si occupi della pulizia della cucina, lavaggio stoviglie.

Martina Franca (TA)

CAMERIERE DI BAR Rif. 13/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 633/2024

L’azienda ricerca cameriere di Bar che si occupi del servizio ai tavoli, si offre assunzione di 6 mesi full time. Martina Franca (TA)

ADDETTA AL RICEVIMENTO Rif. 14/2024 – Rif. Offerta 622/2024

Azienda operante nel settore turistico in zona Martina Franca – Alberobello ricerca personale. La/il candidata/o si occuperà dell’accoglienza, check-in / out, uso del pc, e conoscenza parlata e scritta della lingua Inglese, si richiede esperienza nel Settore Turistico, Diploma, età richiesta dai 20 ai 45 anni. Martina Franca (TA)

CAMERIERE DI SALA Rif. 16/2024 – Rif. Offerta 831/2024

La risorsa si occuperà del servizio ai tavoli, approvvigionamento del Buffet e riordino cucina. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, età dai 20 ai 45 anni e residenza nei comuni limitrofi a Martina Franca, alberobello, Locorotondo e Noci. Martina Franca (TA)

Offerte per settore Sanità

FARMACISTA – Rif. Offerta 943/2024

Farmacia con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca n. 1 farmacista da assumere con contratto a tempo determinato, Full Time della durata di 4 mesi. Richiesta Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

Offerte per settore Pulizie e servizi alla persona

BADANTE – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 1151/2024

Si ricerca una figura di giovane di età per assistere una persona invalidata, anche nelle modalità di convivenza, non autosufficiente. Taranto (TA)

BADANTE Rif. 23/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 1171/2024

La persona ricercata si occuperà di assistenza domestica e personale per invalida. Si cerca personale con esperienza nella mansione e che sia in grado di utilizzare macchinari medici e defibrillatori. Martina Franca (TA)

ADDETTO/A ALL’ASSISTENZA PERSONALE A CASTELLANETA – DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 1040/2024

Privato cerca n.1 addetto/a all’assistenza personale per supporto a persone non autosufficienti con mansioni di preparazione vitto e pulizia casa. Si offre contratto di lavoro indeterminato a tempo parziale da 20 ore settimanali. Castellaneta (TA)

N. 1 ADDETTO/A ALL’ASSISTENZA PERSONALE – DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 844/2024

Si ricerca la figura professionale di Addetto all’assistenza personale di minore con invalidità. Viene offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro part-time (25 ore settimanali). Grottaglie (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 830/2024

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Collaboratore/Collaboratrice Domestica, per assistenza e cura alla persona. Taranto (TA)

PARRUCCHIERA/E – Rif. Offerta 1052/2024

Salone di parrucchiere e centro estetico, sito in Grottaglie (TA), ricerca n. 1 parrucchiera/e in possesso di qualifica conseguita attraverso i corsi professionali. La figura, inserita mediante contratto di apprendistato, si occuperà dei servizi di cura e trattamento del cuoio capelluto. E’ richiesta predisposizione al lavoro di gruppo, flessibilità, cordialità e cortesia verso la clientela. Grottaglie (TA)

BADANTE A MANDURIA – Rif. Offerta 944/2024

Si ricerca n. 1 Badante per assistenza a coniugi anziani disabili non autosufficienti. La risorsa verrà adibita alle seguenti attività: supporto alla cura personale, supervisione e assistenza nelle attività quotidiane, cura della casa, preparazione dei pasti. Preferibile esperienza nella mansione. Si offre contratto di lavoro Full-Time, Tempo Indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

COLLABORATORE DOMEST. Rif. 05/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 298/2024

Si occuperà della cura della casa, conoscenza della lingua del Bangladesh e Inglese ottimo livello, automunito e in possesso della patente B. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMEST. Rif. 08/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 320/2024

Le attività richieste riguardano l’assistenza diretta alla persona, sono altresì richieste forza fisica per sollevare l’assistito, la conoscenza della lingua italiana e inglese nonché conoscenza informatica per mantenere e recuperare il benessere psico fisico per ridurre i rischi di isolamento. E’ prevista la convivenza con l’assistita. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMEST. Rif. 06/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 301/2024

Si occuperà della cura della casa, conoscenza della lingua del Bangladesh e Inglese ottimo livello, automunito e in possesso della patente B. Martina Franca (TA)