Pubblicità in concessione a Google

Opportunità di di Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Pubblicità in concessione a Google

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Opportunità di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” (clicca qui); inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Opportunità di lavoro a Taranto e Provincia da pubbliche amministrazioni (art.7 L. 68/99)

4 UNITA’ OPERATORI

Approvazione e pubblicazione Avviso di selezione, ex art. 7 L. 68/99, per l’avviamento di n. 4 unità lavorative, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di “Operatori”, di cui al CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019/2021, prima fascia economica di accesso, già Area prima, profilo professionale dell’Ausiliario, prima fascia economica di accesso, del CCNL 2016/2018, presso il Ministero della Giustizia.

Le persone in possesso dei requisiti che intendano aderire alla presente specifica occasione di lavoro potranno presentare domanda, a partire dalle ore 08.30 del 1 settembre 2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2023.

Opportunità di lavoro a Taranto e Provincia per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Società di Gestione Entrate e Tributi, ricerca n.2 Impiegati Amministrativi con competenze nella gestione ed elaborazione dei Data-Base. Taranto (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

ADDETTO/A VENDITA Rif. 211/2023

Attività di Martina Franca, specializzata nel commercio di articoli per l’igiene della casa e della persona cerca un/a addetto/a alle vendite età 22-40 che si occuperà dell’allestimento del punto vendita, rifornimento scaffali e assistenza al cliente. L’azienda cerca una figura full time, ma valuterebbe il part-time. Si Offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Previsto periodo di prova retribuito. Martina Franca (TA)

ADDETTO VENDITA / BANCONISTA

Azienda di Taranto, operante nel settore della Ristorazione, ricerca un addetto all’allestimento e alla vendita di prodotti da banco caldo/freddo e pizzeria. Taranto (TA)

Ristorazione e Turismo

PIZZAIOLO/AIUTO PIZZAIOLO

Azienda di Taranto, operante nel settore della Ristorazione, ricerca Pizzaioli e/o Aiuto Pizzaioli addetto alla preparazione e/o all’assistenza nelle fasi dell’elaborazione della pizza con forno elettrico. Taranto (TA)

PERSONALE ADDETTO ALLA SALA

Servizio ai tavoli – Preparazione mise en place – Raccolta comande. Taranto (TA)

ADDETTO/A RISTORAZIONE GRILL / FRIGGITORIA

Ristorante avente sede a Taranto ricerca n. 2 addetti/e alla preparazione di prodotti (carni e

semilavorati) cotti attraverso l’utilizzo di Fry Top Grill e Friggitrice con l’ausilio di accessori idonei. Taranto (TA)

LAVAPIATTI DI RISTORANTE/PIZZERIA

Si ricerca figura di lavapiatti addetto al lavaggio, asciugatura e riordino di stoviglie e pentolame. Taranto (TA)

2 CAMERIERI/E

Masseria/Ristorante, attiva nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, con sede di lavoro a Maruggio (TA), ricerca n. 2 camerieri da inserire nel proprio staff. Le risorse dovranno occuparsi della predisposizione della sala e della corretta pulizia degli ambienti lavorativi, dell’accoglienza dei clienti, della presentazione del menù, della gestione degli ordini e della loro comunicazione alla cucina, del servizio ai tavoli, delle operazioni di sbarazzo e riassetto della sala. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Si richiede esperienza nella mansione Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

LAVAPIATTI

Masseria/Ristorante, attiva nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, con sede di lavoro a Maruggio (TA), ricerca n. 1 lavapiatti da inserire nel proprio staff. La risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: lavaggio delle stoviglie, del pentolame e delle attrezzature di cucina, pulizia e riordino dei luoghi di lavoro. Si richiedono buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

Sanità

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattiepsichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

Pulizie e Servizi alla persona

COLLABORATORE/COLLABORATRICE DOMESTICA

Famiglia residente a Manduria (Ta), ricerca n.1 collaboratore/collaboratrice domestico/a. La

risorsa si occuperà delle seguenti attività: pulizia e igienizzazione dei diversi ambienti domestici, anche attraverso l’uso di elettrodomestici, del lavaggio e della stiratura di biancheria e capi di abbigliamento. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, Part Time. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

3 ADDETTI ALLE PULIZIE

Azienda operante nel settore delle pulizie, ricerca per ampliamento organico n.3 Addetti alle

pulizie. Le risorse si occuperanno del servizio di pulizia all’interno di esercizi commerciali, nel rispetto delle procedure previste e delle condizioni di igiene e sicurezza, approntando

l’equipaggiamento (prodotti, strumenti, lavasciuga) e riordinando gli spazi. Si richiedono buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione. Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato con possibilità di

inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Taranto (TA)

BADANTE – ASSISTENTE FAMILIARE

Si ricerca una badante/assistente familiare non convivente per signore anziano autosufficiente residente a Maruggio (TA). La figura professionale deve essere automunita e si occuperà delle attività di compagnia, supporto alla deambulazione e accompagnamento nelle attività giornaliere. Si richiedono buone capacità relazionali, spiccate doti di pazienza, responsabilità e disponibilità. Non è richiesta la preparazione dei pasti o di mansioni diverse da quelle prima evidenziate. Si offre contratto di lavoro Part Time 20 ore. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)