Opportunità di Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Per il lavoro a Taranto Provincia, nella fotografia restituita dal 31° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 29 annunci, relativi a 69 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Per le offerte di Lavoro a Taranto e Provincia permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 10 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 7 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 10 posizioni. Si trovano inoltre 4 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 5 posizioni nel settore Pulizie e servizi alla persona, 6 posizioni nel settore della Sanità e nel settore dell’Istruzione sono presenti 15 posizioni aperte. Dodici posizioni sono rivolte esclusivamente a persone disabili ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 26 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto

di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione.

Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire

l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali,

nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge

Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n.

23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale

norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è

ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di

proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici

mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore

all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento

alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono

equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire

in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione

aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività

aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione,

anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con

diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore

mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al

lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600

euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA TECNICO PROGRAMMATORE – Rif. offerta

10563/2024

Azienda impegnata in “Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie

dell’informatica” ricerca un tecnico programmatore appartenente alla categoria

delle persone con disabilità di cui all’ art. 1 L. 68/99. Le professioni classificate

in questa unità assistono i progettisti e analisti di software installando,

configurando, gestendo e manutenendo applicazioni software. Tipologia

contrattuale: tempo determinato (7 mesi) e pieno. E’ preferibile aver maturato

pregressa esperienza nella mansione. In alternativa si richiede disponibilità allo

svolgimento di tirocinio di 12 mesi prima dell’assunzione.

SCADENZA: 16.08.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità e Categorie Protette

PROVINCIA DI TARANTO

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – SI CERCA ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIE – Rif. offerta

10516/2024

Per azienda di confezionamento e vendita abiti da cerimonia di Lecce, si ricerca

una unità da impiegare nella mansione di addetto al servizio di pulizie.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità di cui

all’art 1 co. 1 L. 68/99.

Non è necessario aver maturato esperienza nella mansione, preferibile aver

assolto l’obbligo scolastico.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi. Orario: part – time

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 14.08.2024

Carmiano(LE) – SI CERCA MANOVALE METALMECCANICO – Rif. offerta

10576/2024

Per carpenteria metallica di Carmiano, si ricerca una unità da impiegare nella

mansione di manovale metalmeccanico.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99 e si dovrà occupare di effettuare semplici

lavorazioni meccaniche di pezzi in metallo; manovrare e controllare utensili e

macchinari per le lavorazioni metalmeccaniche; effettuare carico e scarico dei

pezzi dei macchinari; rifinire e assemblare componenti metallici; curare la

manutenzione delle macchine utensili; conoscenza e capacità di utilizzo dei

principali strumenti di misura; conduzione di mezzi aziendali fino a 35 q.li.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione, aver conseguito diploma

e qualifica inerente la mansione; indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico

e possesso della patente B (si valutano in aggiunta patente C/D).

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi, disponibilità al

tirocinio.

Orario: tempo pieno

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 16.08.2024

Tricase (LE) – SI CERCANO ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA – Rif. offerta

10512/2024

Per supermercato di Tricase, si ricercano due unità da impiegare nella mansione

di addetto alle operazioni di vendita.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione, essere in possesso di

diploma e patente B.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: part – time

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 14.08.2024

Casarano (LE) – SI CERCA SALUMIERE/MACELLAIO/ADDETTO ALLE VENDITE –

Rif. offerta 10411/2024

Per supermercato di Casarano, si ricerca una unità da impiegare in una delle

seguenti mansioni: salumiere, macellaio o addetto alle vendite.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione e aver conseguito

diploma; indispensabile aver assolto l’ obbligo scolastico.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, disponibilità a

tirocinio.

Orario: tempo pieno

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 09.08.2024

Lecce (LE) – SI CERCA LAVAPENTOLE O ADDETTO AL SERVIZIO MENSA – Rif.

offerta 10416/2024

Azienda di ristorazione collettiva, ricerca 1 unità appartenente alla categoria

delle persone con disabilità di cui all’ art. 1 co. 1 L. 68/99, da inserire nel

proprio organico in una delle seguenti mansioni: lavapentole o addetto al

servizio mensa. Sede di Lavoro: strada prov. le Frigole-San Cataldo (Le). È

preferibile aver maturato esperienza nella mansione; indispensabile aver assolto

l’obbligo scolastico. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i

sessi.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi. Orario: tempo pieno.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 09.08.2024

PROVINCIA DI BRINDISI

Fasano(BR) – SI CERCA IMPIEGATO TECNICO INFORMATICO E IMPIEGATO

AMMINISTRATIVO

Azienda operante nel settore dello sviluppo e produzione di software,

e-commerce, piattaforme digitali e siti web, ricerca:

● una risorsa appartenente alla categoria delle persone con disabilità di cui

all’art 1 L. 68/99 da inserire nel proprio organico con la mansione di

impiegato tecnico informatico. Si richiede conoscenza della lingua italiana e

buone conoscenze informatiche. Rif. offerta 10511/2024

SCADENZA: 08.08.2024

● una risorsa appartenente alla categoria delle persone con disabilità di cui

all’art 1 L. 68/99 da inserire nel proprio organico con la mansione di

impiegato amministrativo. Si richiede conoscenza della lingua inglese e

buone conoscenze informatiche. Rif. offerta 10517/2024

SCADENZA: 07.08.2024

Si offre, per entrambe le figure, contratto di apprendistato o a tempo

determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi ai sensi della L.903/77.

Per info, U.O Coordinamento di Brindisi: tel 0831.544117,

collocamentomirato.brindisi@regione.puglia.it

PROVINCIA DI TARANTO

Statte (TA) – AZIENDA CERCA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – Rif. offerta

10646/2024

Supermercato, sito in statte (TA), cerca 1 assistente amministrativo. Previsto

contratto part-time (09:00-13:00) a tempo determinato (7 mesi). E’ preferibile

aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 17.08.2024

Taranto – AZIENDA CERCA ADDETTO AL BACK OFFICE – Rif. offerta 10561/2024

Supermercato, sito in Taranto (TA ), cerca 1 addetto alle attività di back office.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, L. 68/99. Previsto contratto part-time a tempo determinato (7 mesi).

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Richiesta

disponibilità a lavorare nei giorni prefestivi e festivi.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 16.08.2024

Taranto – AZIENDA RICERCA CARPENTIERE TUBISTA – Rif. offerta 10349/2024

Per un’azienda di Taranto, impegnata in lavori di meccanica generale si cerca

una persona da impiegare nella mansione di carpentiere tubista. La risorsa deve

essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, L.

68/99. Preferibile esperienza pregressa e possesso della patente B.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi o di apprendistato.

Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Taranto.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 09.08.2024

PROVINCIA DI LECCE

Collepasso (LE) – SI CERCA OSS O INFERMIERE O FISIOTERAPISTA – Rif. offerta

10159/2024

Per casa di cura di Collepasso si cerca una persona da impiegare

nella mansione di infermiere, fisioterapista oppure oss.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Indispensabile il possesso della laurea in Scienze Infermieristiche o laurea in

Professioni sanitarie della riabilitazione; per l’Oss è indispensabile la qualifica.

Preferibile esperienza pregressa e possesso della patente B.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi.

Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: prov. le Collepasso-Casarano.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 16.08.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – ENTE DI FORMAZIONE CERCA ADDETTI ALLA SEGRETERIA

TECNICA – Rif. offerta 10440/2024

Ente di Formazione sito a Taranto, ricerca n. 10 Addetti alla Segreteria Tecnica

Organizzativa, con ottima conoscenza degli applicativi informatici (Pacchetto

Office).

Artigianato – Commercio – Vendita

Alberobello (BA) – INGROSSO CERCA N.4 ADDETTI ALLE VENDITE – Rif. offerta

10641/2024

Le risorse ricercate si occuperanno della preparazione degli ordini di vendita,

allocazione e prelievo merci sugli scaffali. Si offre contratto a tempo determinato

di 5 mesi full-time fino al 31.01.2025. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – GOMMISTA CERCA MECCANICO GOMMISTA – Rif. offerta

10654/2024

L’azienda ricerca una figura con o senza esperienza lavorativa. La risorsa dovrà

occuparsi del montaggio e smontaggio gomme nonché della riparazione

meccanica di autoveicoli. L’ azienda offre, a seconda dei requisiti posseduti,

contratto di apprendistato o assunzione a tempo indeterminato. La ricerca è

rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA DI COMMERCIO CERCA DUE ADDETTI PER

VENDITA ONLINE – Rif. offerta 10388/2024

Azienda di commercio di Martina Franca ricerca n.2 addetti alla gestione del sito

web per vendita online di materiale edile e gestione degli ordini fino alla

spedizione. E’ richiesta la conoscenza dei seguenti programmi: piattaforma

e-commerce Shopify e Prestashop; capacità di utilizzare programmi di grafica.

Requisiti richiesti diploma professionale di informatica o formazione specifica

attinente alle mansioni richieste, buon inglese, residenza a Martina Franca o

zone limitrofe. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Costruzioni – Impianti – Logistica

Alberobello (BA) – INGROSSO CERCA N. 4 ADDETTI AL FACCHINAGGIO – Rif.

offerta 10647/2024

Le risorse ricercate si occuperanno del carico e scarico merci, pallettizzazione,

confezionamento e imballaggio. Assunzione a tempo determinato di 5 mesi full

time fino al 31.01.2025. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Alberobello (BA) – INGROSSO CERCA N. 4 ADDETTI AL MAGAZZINO – Rif. offerta

10648/2024

Le risorse ricercate dovranno occuparsi della movimentazione merci, ricezione

allo scarico, ubicazione, riscontro documento di trasporto. Contratto a tempo

determinato di 5 mesi full time fino al 31.01.2025. La ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Locorotondo (BA) – AZIENDA DI COMMERCIO CERCA NUMERO DUE

MAGAZZINIERI – Rif. offerta 10582/2024

Le risorse ricercate si occuperanno della gestione ed evasione degli ordini

tramite l’utilizzo dei palmari. Non esistono requisiti particolari richiesti

dall’azienda. L’azienda offre contratto a tempo indeterminato full time. La

ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Ristorazione e turismo

Manduria (TA) – SI CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta 10628/2024

Dimora storica con ristorante gourmet sita a Manduria (TA), ricerca n.1 Addetto

alla plonge/Lavapiatti da inserire nel proprio organico per la stagione estiva. La

risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: lavaggio delle stoviglie, del

pentolame e delle attrezzature di cucina, pulizia e riordino dei luoghi di lavoro.

Si richiedono buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e

rapidità nell’esecuzione della mansione. Si offre contratto di lavoro full-time a

tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Ai sensi dell’art.

1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Noci (BA) – SALA RICEVIMENTI CERCA ADDETTI ALLA PLONGE/LAVAPIATTI – Rif.

offerta 10653/2024

Masseria Bonelli, sala ricevimenti situata tra Castellaneta e Noci (s.p. 116 Noci –

Castellaneta) cerca addetti alla plonge/lavapiatti da inserire nel proprio organico

che si occupino di pulizia di stoviglie, pentole e cucina. Si offre contratto di

lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 3 mesi con inserimento

immediato e retribuzione di 1200 euro mensili.

Martina Franca (TA) – AZIENDA TURISTICA CERCA DUE ADDETTI ALLA

CONTABILITA’ INTERNA E RECEPTIONIST – Rif. offerta 10362/2024

Le risorse ricercate si occuperanno di gestire la posta elettronica e controllare i

siti web, svolgere mansioni di contabilità interna di un’azienda che si occupa di

edilizia, gestire le case vacanze ed un sito museale dedicato a visite ed eventi

culturali. La risorsa ricercata si occuperà inoltre dell’accoglienza degli ospiti/

visitatori di un sito archeologico di valore storico culturale. I requisiti richiesti

sono: diploma o laurea, esperienza minima di un anno nel settore

amministrativo, buona conoscenza del pacchetto office, buona conoscenza

dell’inglesee residenza a Martina Franca o zone limitrofe. Si offre inizialmente un

contratto a tempo determinato full-time o part-time di 6 mesi. Orario di lavoro

dalle ore 09:00 alle ore 13.00 e dalle 15:00 alle 19:00 su 6 giorni settimanali.

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Pulizie e servizi alla persona

Martina Franca (TA) – AZIENDA RICERCA CINQUE ADDETTI AI SERVIZI DI

PULIZIA – Rif. offerta 10382/2024

Azienda ricerca cinque addetti ai servizi di pulizia per uffici dislocati nei territori

di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino, Fasano e Pezze di Greco. Si richiede

almeno un anno di esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo

determinato e part-time. L’offerta è rivolta a entrambi i sessi.

Sanità

Avetrana (TA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI SANITARI

ASSISTENZIALI CERCA 3 FIGURE PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di

difficoltà o emarginazione sociale, cerca le seguenti figure professionali:

● n. 2 Infermieri Professionali – Rif. offerta 10629/2024

● n. 2 Tecnici riabilitazione psichiatrica – Rif. offerta 10632/2024

● n. 2 Educatori/educatrici professionali sanitari – Rif. offerta 10634/2024

Per la figura di infermiere professionale si richiede Laurea Triennale in Scienze

Infermieristiche classe L/SNT01.

Per la figura di tecnico riabilitazione psichiatrica si richiede Laurea Triennale

abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

classe L/SNT02.

Per la figura di educatore/educatrice professionale sanitaria si richiede Laurea

abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Istruzione

Taranto (TA) – ENTE DI FORMAZIONE CERCA TUTOR PER PERCORSI FORMATIVI

– Rif. offerta 10441/2024

Ente di formazione, sito a Taranto, cerca n. 10 tutor esperti nei percorsi

formativi, con esperienza quinquennale e un’ottima conoscenza dei sistemi

applicativi (Pacchetto Office).

Taranto (TA) – ENTE DI FORMAZIONE CERCA DOCENTI PER FORMAZIONE

PROFESSIONALE – Rif. offerta 10446/2024

Ente di formazione cerca docenti di inglese, informatica, matematica, economia

per formazione professionale, con esperienza triennale nella materia di

insegnamento e un’ottima conoscenza dei sistemi applicativi (Pacchetto Office).

Leporano (TA) – SCUOLA DELL’INFANZIA CERCA EDUCATORE PROFESSIONALE –

Rif. offerta 10327/2024

Si ricercano educatori professionali in possesso del titolo di studio della laurea

L-19 o LM-85 per scuola dell’infanzia, che ospita bambini da 0 a 3 anni. Le unità

organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il

gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo

e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano

l’apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull’organizzazione

scolastica, sulla didattica e sull’offerta formativa; coinvolgono i genitori nel

processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il

percorso scolastico.