Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 13° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 126 annunci, relativi a 248 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 7 posizioni aperte. Nei settori dell‘Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 3 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 37 posizioni. Si trovano inoltre 34 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 1 posizione nel settore della Sanità, 1 posizioni nel settore delle Pulizie e servizi alla persona e 3 posizioni nel settore dell’Agricoltura.

Diciotto posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 144 posizioni di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid, inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n. 23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione, anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600 euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIALE CERCA TIROCINANTE

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA – Rif. offerta 4781/2025

Azienda commerciale cerca tirocinante segretaria amministrativa.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

San Giorgio Ionico (TA) – AZIENDA METALMECCANICA FORMA TIROCINANTE

OPERAIO GENERICO – Rif. offerta 5137/2025

Azienda leader nel settore delle verniciature industriali, con sede a San Giorgio

Ionico (TA), ricerca un operaio generico da formare tramite tirocinio.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA TIROCINANTE

OPERAIO – Rif. offerta 4999/2025

Azienda metalmeccanica cerca tirocinante operaio.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento

lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della

diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di

validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio.

In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI LECCE

Casarano (LE) – SUPERMERCATO CERCA RISORSA – Rif. offerta 4776/2025

Supermercato cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di macellaio, salumiere o addetto al banco

vendita.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Casarano

La risorsa, in base alla mansione che andrà a svolgere, si occuperà di pulizia e

sanificazione macchinari, dissosso e lavorazioni carne, servizio alla clientela,

pulizia e sfilettatura pesce, sistemazione banco salumi e formaggi, affettatura

salumi, lavorazione prodotti ortofrutticoli. Requisito indispensabile, aver assolto

l’obbligo scolastico; preferibile il possesso del diploma, aver maturato

esperienza lavorativa e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 09.04.2025

Tuglie (LE) – AZIENDA TESSILE CERCA ADDETTO MACCHINA DA CUCIRE

PROFESSIONALE – Rif. offerta 4782/2025

Azienda di confezionamento capi d’ abbigliamento cerca una risorsa iscritta nelle

liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di

addetto macchina da cucire professionale.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Tuglie

La risorsa si occuperà di confezionare camicie di alta qualità. Preferibile aver

assolto l’obbligo scolastico, possesso della patente B e aver maturato esperienza

lavorativa.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 09.04.2025

Collepasso (LE) – CASA DI CURA CERCA INFERMIERE O OSS – Rif. offerta

4610/2025

Casa di cura cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di infermiere o oss.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato o tirocinio

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Prov.le Collepasso – Casarano

Requisito indispensabile è il possesso della laurea in scienze infermieristiche o la

qualifica di oss. Preferibile esperienza pregressa e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 07.04.2025

Sternatia (LE) – AZIENDA DI COSTRUZIONI STRADE CERCA CARPENTIERE – Rif.

offerta 3498/2025

Azienda di costruzione strade cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art.

1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di carpentiere.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: cantieri in appalto.

La risorsa si occuperà di realizzazione di strutture in calcestruzzo,

predisponendo i ferri di armatura e realizzando le casseforme in legno o altri

materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio nelle strutture costruite.

Indispensabile aver maturato esperienza pregressa, aver assolto l’obbligo

scolastico e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 03.04.2025

Lecce (LE) – STRUTTURA SANITARIA CERCA ASSISTENTE SOCIALE – Rif. offerta

4784/2025

Struttura sanitaria cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99

da inserire in organico con la mansione di assistente sociale.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno, orario diurno

● Località di impiego: Lecce.

Preferibile aver maturato esperienza pregressa, il possesso della patente B per

eventuali spostamenti. Indispensabile il possesso della laurea in Scienze Sociali.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 09.04.2025

PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi (BR) – AZIENDA CERCA INGEGNERE – Rif. offerta 4766/2025

Azienda operante nel settore dell’erogazione di servizi di progettazione ed

ingegneria industriale, ricerca un INGEGNERE da inserire nel proprio organico,

iscritto nelle liste speciali di cui all’art. 1 co. 1 L. 68/99 (persone con disabilità).

La risorsa si dovrà occupare della preparazione e sviluppo di documentazione

tecnica per progettazione impianti industriali, settore Oil&Gas/petrolchimico.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato/indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Brindisi

Entro la data di scadenza, è indispensabile, ai fini dell’avviamento lavorativo che

il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della diagnosi funzionale

correlata al verbale emesso, entrambi in corso di validità e non scaduti.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831/544117.

SCADENZA: 08.04.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI LECCE

Nardò (LE) – PER AZIENDA DI RICAMI SI CERCA PROTOTIPISTA CAPI ALTA

SARTORIA E ALTA MODA – Rif. offerta 3610/2025

Per azienda di fabbricazione ricami, si cerca una persona da impiegare nella

mansione di prototipista alta sartoria e alta moda.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Nardò

La risorsa si occuperà di realizzazione di prototipi di capi di alta sartoria e alta

moda. Indispensabile esperienza pregressa, possesso del diploma di scuola della

moda, conoscenza della lingua inglese, possesso della patente B. Disponibilità a

trasferte anche all’estero; conoscenza del programma Cad.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 03.04.2025

Surano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ORLATORE DI CALZATURE

– Rif. offerta 3417/2025

Per calzaturificio, si cerca una persona da impiegare nella mansione di orlatore

di calzature.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato, tempo determinato

o apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Surano

Preferibile aver acquisito esperienza per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.04.2025

Collepasso (LE) – PER CASA DI CURA SI CERCA INFERMIERE O OSS

– Rif. offerta 4604/2025

Per casa di cura, si cerca una persona da impiegare nella mansione di infermiere

o oss. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato o tirocinio.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Prov.le Collepasso – Casarano

Preferibile aver acquisito esperienza per la mansione richiesta e il possesso della

patente B. Indispensabile il possesso della laurea in Scienze Infermieristiche o

qualifica di Oss.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.04.2025

Casarano (LE) – PER AZIENDA DI TRASPORTO SI CERCA MAGAZZINIERE – Rif.

offerta 4476/2025

Per azienda di trasporto merci in conto terzi, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di magazziniere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: territorio regionale

La risorsa sarà impiegata a svolgere la mansione su tutto il territorio regionale.

Requisiti richiesti: preferibile il possesso del diploma o aver assolto l’obbligo

scolastico, esperienza pregressa nella mansione e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.04.2025

Matino (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ADDETTO AMMINISTRATIVO

CONTABILE – Rif. offerta 4772/2025

Per calzaturificio, si cerca una persona da impiegare nella mansione di addetto

amministrativo contabile. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 6 mesi, apprendistato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Matino

La risorsa si occuperà di inserimento prima nota (data entry) e mansioni di

segreteria e front office. Indispensabile il possesso del diploma, il possesso della

patente B; preferibile aver maturato esperienza lavorativa.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 09.04.2025

Taurisano (LE) – PER PIZZERIA SI CERCA PIZZAIOLO – Rif. offerta 3465/2025

Per pizzeria, si cerca una persona da impiegare nella mansione di pizzaiolo.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 9 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Taurisano

Indispensabile esperienza pregressa, possesso del diploma alberghiero e della

patente B; preferibile la conoscenza della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.04.2025

Ruffano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

– Rif. offerta 4768/2025

Per calzaturificio, si cerca una persona da impiegare nella mansione di impiegato

amministrativo. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle

categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi,

apprendistato, tempo indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Ruffano

È preferibile aver acquisito diploma e/o qualifica per lo svolgimento della

mansione; indispensabile il possesso della patente B; non è necessario aver

maturato esperienza lavorativa.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 09.04.2025

Miggiano (LE) – PER PANIFICIO INDUSTRIALE SI CERCA RISORSA

– Rif. offerta 4226/2025

Per panificio industriale, si cerca una persona da impiegare in una delle seguenti

mansioni: addetto alle pulizie, operaio addetto al confezionamento o panettiere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Miggiano

La risorsa si occuperà di utilizzo di macchine confezionatrici o di pulizia dello

stabile e locali di produzione oppure di produzione di prodotti da forno con

utilizzo di attrezzature (macchina impastatrici, forni). Preferibile aver assolto

l’obbligo scolastico; indispensabile il possesso della patente B. Non è necessario

aver maturato esperienza nel settore.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.04.2025

PROVINCIA DI BRINDISI

Oria (BR) – SI CERCA OPERATORE SOCIO SANITARIO – Rif. offerta 4589/2025

Struttura di assistenza socio sanitaria ricerca una risorsa iscritta nelle liste del

collocamento mirato ex art. 18 legge 68/99 categorie protette da inserire nel

proprio organico come operatore socio sanitario.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato o indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Oria.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel tel 0831/544117

SCADENZA: 05.04.2025

Oria (BR) – SI CERCA INFERMIERE – Rif. offerta 4591/2025

Struttura di assistenza socio sanitaria ricerca una risorsa iscritta nelle liste del

collocamento mirato ex art. 18 legge 68/99 categorie protette da inserire nel

proprio organico come infermiere.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato o indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Oria.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel tel 0831/544117

SCADENZA: 05.04.2025

Oria (BR) – SI CERCA EDUCATORE PROFESSIONALE SANITARIO – Rif. offerta

4592/2025

Struttura di assistenza socio sanitaria ricerca una risorsa iscritta nelle liste del

collocamento mirato ex art. 18 legge 68/99 categorie protette da inserire nel

proprio organico come educatore professionale sanitario.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato o indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Oria.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel tel 0831/544117

SCADENZA: 05.04.2025

Brindisi (BR) – SI CERCA IMPIEGATO TECNICO/OPERAIO – Rif. offerta

4606/2025

Azienda che opera nei settori dell’aerospazio, difesa e sicurezza ricerca una

risorsa iscritta nelle liste del collocamento mirato ex art. 18 legge 68/99

categorie protette) da inserire nel proprio organico come impiegato

tecnico/operaio.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Oria.

Principali compiti previsti: montaggio strutture aeronautiche, lavoro su

macchine CN, supporto tecnico alla produzione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel tel 0831/544117

SCADENZA: 05.04.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIALE CERCA TIROCINANTE

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA – Rif. offerta 4781/2025

Azienda commerciale cerca tirocinante segretaria amministrativa.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – STUDIO PROFESSIONALE CERCA ADDETTO ALLE PAGHE –

Rif. offerta 3300/2025

Studio professionale cerca addetto alle paghe.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

San Giorgio Ionico (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA AGENTI DI

VENDITA – Rif. offerta 5298/2025

Azienda leader nel settore delle verniciature industriali, con sede a San Giorgio

Ionico (TA), ricerca tre rappresentanti di commercio con esperienza pluriennale

e portfolio clienti attivo nel settore di riferimento.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA SETTORE TERZIARIO CERCA IMPIEGATO

TECNICO – Rif. offerta 2243/2025

Azienda settore terziario cerca impiegato tecnico. Si offre tirocinio formativo

iniziale.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIO SISTEMI DI SICUREZZA CERCA

CONTABILE AMMINISTRATIVO – Rif. offerta 5097/2025

Azienda commercio sistemi di sicurezza cerca contabile amministrativo.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per Artigianato – Commercio – Vendita

Monteiasi (TA) – AUTOFFICINA CERCA MECCANICO – Rif. offerta 4945/2025

Autofficina cerca meccanico con esperienza nel settore.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO CERCA

STIRATRICE – Rif. offerta 4988/2025

Azienda produzione abbigliamento cerca stiratrice. Si offre contratto a tempo

indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO CERCA

MACCHINISTA SARTA – Rif. offerta 4957/2025

Azienda produzione abbigliamento cerca macchinista sarta. Si offre contratto a

tempo indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Italia (UE) – IN TUTTA ITALIA SOCIETÀ EDILIZIA CERCA AUTISTA DI

AUTOARTICOLATI – Rif. offerta 4731/2025

Società edile cerca autista di autoarticolati con cassoni su cantieri in tutta Italia.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Italia (UE) – IN TUTTA ITALIA SOCIETÀ EDILIZIA CERCA CARPENTIERI IN CLS –

Rif. offerta 4732/2025

Società edile cerca carpentiere in cls in tutta italia su diversi cantieri in tutta

italia.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA ELETTRICISTA – Rif. offerta 4599/2025

Azienda edile ricerca un elettricista. L’azienda offre un contratto a tempo

indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Faggiano (TA) – AZIENDA NEL SETTORE INDUSTRIALE CERCA MECCANICI CON

ESPERIENZA – Rif. offerta 5463/2025

Azienda nel settore industriale cerca tre meccanici con esperienza da inserire in

organico.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

San Giorgio Ionico (TA) – AZIENDA METALMECCANICA FORMA TIROCINANTE

OPERAIO GENERICO – Rif. offerta 5137/2025

Azienda leader nel settore delle verniciature industriali, con sede a San Giorgio

Ionico (TA), ricerca un operaio generico da formare tramite tirocinio.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – AZIENDA RICERCA UN AUTISTA – Rif. offerta 5106/2025

Azienda specializzata nei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti,

ricerca n.1 autista qualificato con patenti CE e carta di qualificazione del

conducente (CQC).

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – SI CERCANO N. 2 TECNICI INSTALLATORI IMPIANTI

FOTOVOLTAICI – Rif. offerta 4715/2025

Per una nota società di installazione di impianti solari sita in Massafra,

ricerchiamo n. 2 operai addetti all’installazione di impianti fotovoltaici da inserire

in organico.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – AZIENDA RICERCA UN TECNICO OPERATORE AUTOCAD – Rif.

offerta 4917/2025

Azienda operante nel settore dell’edilizia ricerca un tecnico operatore autocad

(geometra /ingegnere /architetto).

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA CAMERIERE – Rif. offerta 5157/2025

Struttura ricettiva con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (TA),

ricerca n. 1 cameriere da inserire nel proprio staff per la stagione primavera –

estate 2025. Si offre contratto di lavoro full-time, tempo determinato, della

durata di 5 mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA RECEPTIONIST – Rif. offerta 5163/2025

Struttura ricettiva, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (TA),

ricerca, per la stagione estiva, n.1 receptionist da inserire nel proprio staff. Si

offre contratto di lavoro a tempo determinato di 5 mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA UN AIUTO CUOCO – Rif. offerta

5165/2025

Struttura ricettiva turistica, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna

(Manduria), ricerca un aiuto cuoco per la stagione estiva. Si offre contratto a

tempo determinato, full time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA UN BARISTA – Rif. offerta 5167/2025

Struttura ricettiva, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna (TA), ricerca, per

la stagione estiva, un barista da inserire nel proprio organico. Si offre contratto

a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA ADDETTO/A ALLA PULIZIA CAMERE – Rif.

offerta 5168/2025

Struttura ricettiva, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna (TA), ricerca n.1

addetto/a alla pulizia camere da inserire nel proprio organico. Si offre contratto

a tempo determinato, Part-Time, della durata di cinque mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA BAGNINO – Rif. offerta 5173/2025

Struttura ricettiva, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna (TA), ricerca n.1

bagnino da inserire nel proprio organico. Si offre contratto a tempo determinato,

Part-Time, della durata di cinque mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA AIUTO PIZZAIOLO – Rif. offerta

5150/2025

Attività ristorativa ,con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna , ricerca n. 1

aiuto pizzaiolo da inserire nel proprio staff. Si offre contratto full time, tempo

determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCANO DUE AIUTO CUOCO – Rif. offerta

5152/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna (TA), ricerca due

aiuto cuoco da inserire nel proprio staff. Si offre contratto full time, tempo

determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA BANCONISTA – Rif. offerta 5154/2025

Pizzeria con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna (TA), ricerca n. 1 banconista

per la stagione estiva. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato,

full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA 3 CAMERIERI – Rif. offerta 5030/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA), ricerca

n. 3 camerieri da inserire nel proprio staff per la stagione primavera – estate

2025. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta 5031/2025

Attività ristorativa, con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (Ta), ricerca

n. 1 lavapiatti da inserire nel proprio staff per la stagione primavera – estate

2025. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA BARMAN/BARLADY – Rif. offerta 5032/2025

Attività operante nel campo della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 1 barman con esperienza nella

mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO TRE AUTISTI DI MEZZI PESANTI – Rif. offerta

5029/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre autisti di mezzi pesanti

da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato,

full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO TRE ESCAVATORISTI – Rif. offerta 5028/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre escavatoristi da inserire

nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO DUE PALISTI – Rif. offerta 5027/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca 2 palisti da inserire nel

proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Fragagnano (TA) – SI CERCA UN ELETTRICISTA E MANUTENTORE DI IMPIANTI

DI CLIMATIZZAZIONE – Rif. offerta 5033/2025

Azienda attiva nel settore della installazione di impianti di climatizzazione civili e

industriali, impianti solari termici, manutenzione di caldaie a gas, pellet e

gasolio, ricerca un operaio elettricista.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA TIROCINANTE

OPERAIO – Rif. offerta 4999/2025

Azienda metalmeccanica cerca tirocinante operaio.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIO SISTEMI DI SICUREZZA CERCA

MAGAZZINIERE – Rif. offerta 5100/2025

Azienda commercio sistemi di sicurezza cerca magazziniere.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Taranto (TA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE TURISTICO CERCA ADDETTO

ALLA PROMOZIONE – Rif. offerta 4885/2025

Azienda operante nel settore turistico del Salento cerca addetto alla vendita di

spazi promozionali sul portale Tuttovacanzasalento.it presso attività commerciali

localizzate nel comune di residenza.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

San Marino (UE) – RISTORANTE CERCA CUOCO – Rif. offerta 4873/2025

Nella Repubblica di San Marino ristorante cerca cuoco in qualità di figura

autonoma e responsabile, capace di gestire ogni fase della preparazione.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – PANIFICIO RICERCA FATTORINO – Rif. offerta 5474/2025

Panificio ricerca un fattorino, la risorsa si occuperà di impacchettamento e

distribuzione dei prodotti da forno. Si offre contratto a tempo determinato, part

time di 30 ore.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – PANIFICIO CERCA N.2 BANCONISTI – Rif. offerta 4701/2025

Noto esercizio commerciale attivo a Massafra nel settore della panificazione,

cerca n.2 banconisti.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA CUOCO – Rif. offerta

5194/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca 3 bagnini con brevetto. Si

offre contratto a tempo determinato.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA CUOCO – Rif. offerta

5212/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca cuoco. Si offre contratto a

tempo determinato articolato su turni.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA 3 BARISTI – Rif.

offerta 5216/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca 3 baristi. Si offre contratto

a tempo determinato articolato su turni.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA RECEPTIONIST –

Rif. offerta 5218/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca receptionist. Si offre

contratto a tempo determinato, full time, articolato su turni.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA RESPONSABILI DI

SALA – Rif. offerta 5222/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca due responsabili di sala. Si

offre contratto a tempo determinato articolato su turni.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA 5 ASSISTENTI

BAGNANTI CON BREVETTO – Rif. offerta 913/2025

Stabilimento balneare a Castellaneta Marina ricerca cinque assistenti bagnanti

con brevetto.

Si offre contratto a tempo determinato, tempo pieno, retribuzione come da

CCNL, vitto e alloggio. Sede di lavoro: Castellaneta Marina.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA DI RISTORANTE – Rif.

offerta 4815/2025

Attività ristorativa, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta),

ricerca, per la stagione estiva, un addetto all’accoglienza. Si offre contratto di

lavoro a tempo determinato, full-time, della durata di 6 mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA CAMERIERE – Rif. offerta 4816/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (TA),

ricerca n. 1 cameriere da inserire nel proprio staff per la stagione primavera –

estate 2025. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full-time, della

durata di 6 mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCANO DUE BARISTI – Rif. offerta 4817/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (TA),

ricerca n. 1 cameriere da inserire nel proprio staff per la stagione primavera –

estate 2025. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full-time, della

durata di 6 mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA ADDETTO ALLA PIASTRA/CUCINA – Rif. offerta

5036/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca un addetto alla cucina per la stagione

estiva (inizio 29 maggio 2025), con esperienza lavorativa nella mansione.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time, 24 – 30 ore

settimanali, in base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Cisternino (BR) – AMERICAN BAR CERCA BARTENDER BARMAN – Rif. offerta

4810/2025

American bar cerca bartender barman. Si offre assunzione a tempo determinato

di 7 mesi fino al 31.10.2025, full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE BANCONISTI – Rif. offerta 5034/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca due banconisti per la stagione estiva

(inizio 29 maggio 2025), con esperienza lavorativa nella mansione. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, part time, 24 – 30 ore settimanali, in

base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA CUOCO/RESPONSABILE DI CUCINA – Rif. offerta

5035/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca un cuoco responsabile di cucina per la

stagione estiva (inizio 29 maggio 2025), con esperienza lavorativa nella

mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time, 24 – 30

ore settimanali, in base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE ADDETTI DI SALA – Rif. offerta 5037/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca due addetti alla sala per la stagione estiva, con inizio 29

maggio 2025.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time 24 -30 ore in base

alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE AIUTO CUOCO – Rif. offerta 5039/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA), ricerca

n. 2 aiuto cuoco per la stagione estiva. Si offre contratto di lavoro full time a

tempo determinato, lavoro su turni part-time 18 ore settimanali su 6 giorni.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – MENSA CERCA INSERVIENTE DI CUCINA – Rif. offerta

5105/2025

Mensa cerca inserviente di cucina. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 6 mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Pulizie e servizi alla persona

Manduria (TA) – SI CERCA BADANTE – Rif. offerta 4777/2025

Privato residente a Manduria (Ta), ricerca badante per assistenza a persona

anziana autosufficiente.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sanità

Lizzano (TA) – FARMACIA RICERCA FARMACISTA – Rif. offerta 5038/2025

Farmacia con sede di lavoro a Lizzano(TA) ricerca n. 1 farmacista. Si offre

contratto di lavoro full time, tempo determinato. Richiesta Laurea in Farmacia o

in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. ed almeno due anni di esperienza.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Agricoltura

Sava (TA) – SI CERCANO TRE BRACCIANTI AGRICOLI – Rif. offerta 5040/2025

Azienda agricola con sede a Sava (Ta), ricerca tre braccianti agricoli. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, full time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it