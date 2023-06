Pubblicità in concessione a Google

Opportunità di Lavoro in Provincia di Taranto. Ecco tutte le opportunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Come candidarsi per il Lavoro in Provincia di Taranto

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Per candidarsi ai vari profili clicca qui: https://drive.google.com/file/d/1aR5A1PvypTqDbUzM4vQqkToBhBMu6LXs/view

Offerte di lavoro in Provincia di Taranto per Disabili e Categorie Protette

DISABILI ART.1 L.68/99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO

AIUTO COMMESSO

Azienda con attività di commercio al dettaglio di abbigliamento cerca n°1 aiuto commesso 6° livello tempo determinato mesi 6 Part. time 21 ore settimanali. Taranto (TA)

Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-GEOMETRA

Società di servizi di ingegneria multidisciplinare ricerca n°1 geometra – Tipologia contrattuale: tempo determinato mesi 6/ contratto di apprendistato – E’ gradita la disponibilità al tirocinio. Non è necessaria l’esperienza lavorativa pregressa. Taranto (TA)

Offerte di lavoro il Provincia di Taranto per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTA/O ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI Rif. 158/2023

Studio professionale di Martina Franca ricerca personale con esperienza nella elaborazione

delle buste paghe. Martina Franca (TA)

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O RIF. 156/2023

Gestione degli ordini, fatturazione, prima nota, rapporti con gli enti preposti, contabilità di

cantiere. Martina Franca (TA)

ADDETTA/O ALLA CONTABILITA’ RIF. 11/2023

Il candidato con esperienza si occuperà della contabilità clienti, gestione fornitori e prima nota. Martina Franca (TA)

ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ

Azienda attiva nel settore del commercio di pavimenti, rivestimenti, parquet, sanitari, rubinetterie e arredobagno, con sede in Manduria (Ta), ricerca n. 1 addetto alla contabilità. La figura ricercata si occuperà della registrazione delle operazioni di tenuta delle scritture contabili. Richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

GRAFICO / DIGITAL DESIGNER

Siamo alla ricerca per un’azienda che opera nel settore dei servizi socio-educativi, con sede in Leporano (TA), di un Grafico / Digital Designer. Il candidato contribuirà a svolgere le seguenti attività: Revisioni grafiche e realizzazione modelli grafici per l’immagine aziendale; Creazione materiale espositivo (brochure e depliant); Sviluppo immagini e contenuti grafici per campagne pubblicitarie; Creazione contenuti web; Aggiornamento e gestione delle pagine social. Leporano (TA)

TIROCINANTE IMPIEGATA

Per azienda locale operante nel settore assicurativo, siamo alla ricerca di personale interessato a svolgere la mansione di impiegato amministrativo. In particolare la risorsa si occuperà di attività di distribuzione assicurativa. Mottola (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

MACELLAIO RIF. 153/2023

La risorsa si occuperà della lavorazione delle carni, dovrà utilizzare macchinari come affettatrice, macchina sottovuoto, insaccatrice ecc.ecc. Martina Franca (TA)

MECCANICI

Si ricerca per autofficina con sede in Monteiasi, una persona addetta alle mansioni di Meccanico e riparatore di mezzi pesanti. La risorsa si occuperà di diagnostica, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi (tra i quali mezzi commerciali e mezzi pesanti), lavorando sulle componenti meccaniche ed elettriche. Monteiasi (TA)

ANIMATRICI/ANIMATORI PER EVENTI

Per realtà di Leporano operante nel settore socio-educativo, stiamo ricercando animatori/animatrici per feste ed eventi. La ricerca è rivolta a persone dinamiche, creative, motivate ed abituate a gestire bambini in gruppo con giochi e attività ricreative e laboratoriali. Leporano (TA)

ADDETTI AL PARCHEGGIO

Azienda operante nel settore della gestione di parcheggi ricerca n. 5 ADDETTI AL SERVIZIO

PARCHEGGIO E RILASCIO TICKET DI SOSTA per attività in Castellaneta Marina. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi con retribuzione di 1100/1200 euro. Castellaneta (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

ELETTRICISTI Rif. 157/2023

Azienda di installazione e assistenza pannelli fotovoltaici ricerca n.2 figure con e minima

esperienza nella mansione di elettricista. Requisiti di preferenza saranno considerati chi ha già avuto esperienza nel settore fotoltaico. Martina Franca (TA)

GEOMETRA RIF. 144/2023

La figura ricercata si occuperà di: rilievo misure in cantiere; successivo sviluppo delle misure e ordine a fornitore; gestione installatori per posa infissi. Locorotondo (BA)

AUTISTA

Azienda operante nel settore del trasporto dei rifiuti e d’igiene pubblica e privata, ricerca un Autista munito di patente C e CQC. Salice Salentino (LE)

TIROCINANTE MAGAZZINIERE

Per azienda locale operante nel settore Edile, siamo alla ricerca di personale interessato a

svolgere la mansione di magazziniere. Grottaglie (TA)

TERMOIDRAULICO

Si ricerca la figura professionale di termoidraulico, per lavori in ambito civile ed industriale, con esperienza di almeno 5 anni nel settore dell’impiantistica termoidraulica. La risorsa si occuperà di installazione, manutenzione e collaudo di caldaie e condizionatori. Taranto (TA)

IDRAULICO

Si ricerca la figura professionale di idraulico specializzato , per lavori in ambito civile ed

industriale, con esperienza di almeno 5 anni nel settore. Taranto (TA)

Ristorazione e Turismo

CAMERIERE DI BAR BARMAN RIF. 154/2023

Si cercano due figure che possano coprire le mansioni descritte di servizio ai tavoli per il periodo estivo o quella di Barman per un’assunzione a tempo determinato dai 6 ai 12 mesi. Martina Franca (TA)

CUOCO IN BRACERIA

Braceria, con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA),cerca n. 1 cuoco per la stagione estiva. La risorsa verrà impiegata nelle attività di preparazione, cottura e presentazione di piatti a base di carne. E’ richiesta buona conoscenza nell’utilizzo dell’attrezzatura e delle macchine necessarie alla preparazione e al taglio della carne. Si richiede predisposizione al lavoro di gruppo, pazienza, attenzione e cura dei dettagli. E’ richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

2 COMMIS DI SALA

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca, per ampliamento del proprio organico, n. 2 Commis di sala. Le figure ricercate si occuperanno della cura della mise en place, dell’accoglienza e dell’accompagnamento dei clienti al tavolo loro riservato, della presentazione del menu e della carta dei vini, dei piatti e del relativo servizio, riassetto della sala. Si richiedono buone capacità organizzative, comunicative e relazionali e di lavoro in gruppo. Indispensabile la conoscenza della lingua inglese. Preferibile esperienza nella mansione. Manduria (TA)

2 CAMERIERI IN MASSERIA

Masseria/Ristorante, attiva nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, con sede di lavoro a Maruggio (TA), ricerca n. 2 camerieri da inserire nel proprio staff. Le risorse dovranno occuparsi della predisposizione della sala e della corretta pulizia degli ambienti lavorativi, dell’accoglienza dei clienti, della presentazione del menù, della gestione degli ordini e della loro comunicazione alla cucina, del servizio ai tavoli, delle operazioni di sbarazzo e riassetto della sala. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato 4 mesi. Si richiede esperienza nella mansione Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

AIUTO CUCINA RIF. 148/2023

La risorsa si dovrà occupare di aiutare in cucina per la preparazione di piccoli antipasti, frittura e lavaggio delle stoviglie. Martina Franca (TA)

CAMERIERE DI SALA RIF. 149

La risorsa con almeno 1 anno di esperienza dovrà occuparsi del servizio in sala, accogliere e sistemare la clientela, servire e sistemare la sala a fine servizio. Martina Franca (TA)

Istruzione

6 EDUCATORI/EDUCATRICI PROFESSIONALE CLASSE DI LAUREA L-19

Cooperativa Sociale attiva nei comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 7 (Manduria,

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava e Torricella) ricerca n. 6 Educatori/Educatrici professionali. Le risorse verranno adibite al servizio di Assistenza Domiciliare Educativa in uno o più comuni facenti parte dell’ambito. Si richiede laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione (Classe di Laure L-19). Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

1 EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE

Per ragazzo diversamente abile, inserito nel Progetto Pro.V.I. della Regione Puglia, si ricerca un Educatore Professionale. Il Progetto Pro.V.I. (Progetto di Vita Indipendente) è nato per garantire a persone con difficoltà grave la possibilità di vivere in casa propria, senza dover ricorrere alle strutture protette e di avere condizioni di vita con importanti margini di autonomia. La figura ricercata dovrà organizzare e gestire un progetto educativo e formativo con percorsi di integrazione sociale, di supporto alle funzioni genitoriali e di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito del proprio contesto abitativo. Contratto di lavoro part-time ( 2 ore al giorno dal lunedì al sabato ). Si richiede laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione (L-19). Manduria (TA)

Pulizie e Servizi alla persona

ADDETTI PULIZIE

Agenzia per il lavoro accreditata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ricerca n. 15 addetti ai servizi di pulizia per eventi in Valle d’Itria. Si offre contratto a tempo determinato, qualifica operaio con inquadramento I livello. Richiesta patente B. Massafra (TA)

ADDETTI ALLE PULIZIE Rif. 159

Agenzia di Bari per importante evento nelle zone di ALBEROBELLO/ FASANO / OSTUNI /

SAVELLETRI ricerca addetti alle pulizie con assunzione di 2 settimane dal 01/07/2023 al

16/07/2023. Martina Franca (TA)

ADDETTA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AMBIENTALE E ATTREZZATURE RIF. 155/2023

La risorsa si occuperà della pulizia con strumenti meccanici e manuali di ambienti interni ed

esterni dell’azienda, oltre alle pulizie delle attrezzature di lavoro. Martina Franca (TA)