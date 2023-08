Pubblicità in concessione a Google

Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le opportunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Candidati alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Offerte di lavoro a Taranto e Provincia per settore

Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

RIS. ISCR. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-CASSIERI DI ESERCIZIO COMMERCIALE – Azienda operante nel settore GDO ricerca cassiera/e di esercizio commerciale (supermercato). Previsto contratto part time a tempo determinato della durata di 7 mesi. E’ indispensabile la disponibilità al tirocinio (mesi 6) ed essere automuniti. Palagiano (TA)

RIS. ISCR. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-CASSIERI DI ESERCIZIO COMMERCIALE – Azienda operante nel settore GDO ricerca cassiera/e di esercizio commerciale (supermercato). Previsto contratto part time a tempo determinato della durata di 7 mesi. E’ indispensabile la disponibilità al tirocinio (mesi 6) ed essere automuniti. Massafra (TA)

RIS. ISCRITTI AMB. TERRITORIALE DI TARANTO – CONDUTTORI DI CARRELLI ELEVATORI – Azienda sita in MASSAFRA (TA ), attiva nei servizi di RICICLAGGIO DELLA GOMMA, ricerca UN CONDUTTORE DI CARRELLI ELEVATORI. Previsto contratto FULL-TIME a TEMPO DETERMINATO (6,5 MESI). Preferibile aver conseguito l’abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori (cd patentino muletti). Massafra (TA)

RIS.ISCRITTI AMBITO TERRIT. DI TARANTO COMMESSO/A DI NEGOZIO

Azienda con attività di commercio al dettaglio n°1 Commesso di Negozio. Tipologia contrattuale: tempo determinato mesi 7 part-time 21 ore settimanali. E’ preferita l’esperienza lavorativa pregressa nella mansione. Sava (TA)

RIS. ISCRITTI AMB. TERRITORIALE DI TARANTO – ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA – Azienda sita in Martina Franca (TA ), attiva nei servizi di INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI, ricerca n. 1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA. Previsto contratto part-time a tempo determinato (6,5 MESI). Martina Franca (TA)

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTO ALLA CONTABILITA’ Rif. 195/2023

Studio professionale di Crispiano ricerca personale con esperienza anche minima nella

registrazione contabile, invio pratiche contabili contatti con clienti e fornitori. Età dai 20 ai 30 anni e residente in provincia di Taranto. Crispiano (TA)

GRAFICO PUBBLICITARIO Rif. 194/2023

L’azienda ricerca con il programma GARANZIA GIOVANI un neo laureato o laureato in

Comunicazione o equivalente per la progettazione e realizzazione di marchi, packaging di

prodotti, impaginazione di cataloghi, depliant, progettazione di siti web ed e-commerce.

Richiesta approfondita della suite Adobe (Photoshop, illustrator, indesign). Martina Franca (TA)

TECNICO INFORMATICO Rif. 187/2023

La risorsa si occuperà di elaborazione dati commerciali, utilizzando il data base MS ACCESS -EXCELL. Deve avere un’ottima conoscenza tecnica informatica. Martina Franca (TA)

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO Rif. 186/2023

La risorsa si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione degli ordini di importazione.

Deve avere un’ottima padronanza del pacchetto office, navigazione in internet e gestione della posta elettronica. Ottima conoscenza della lingua inglese relativamente alla capacità di lettura, scrittura e espressione orale. Martina Franca (TA)

IMPIEGATO/A CONTABILE RIF. 185/2023

La risorsa si occuperà do contabilità generale, prima nota, versamenti, adempimenti fiscali Iva, F24, ecc.ecc. Martina Franca (TA)

GRAFICO

Per un’azienda che opera nel settore dei servizi socio-educativi, con sede in Leporano (TA),

siamo alla ricerca di un Grafico. Il candidato contribuirà a svolgere le seguenti attività: Revisioni grafiche e realizzazione modelli grafici per l’immagine aziendale; Creazione materiale espositivo (brochure e depliant); Sviluppo immagini e contenuti grafici per campagne pubblicitarie; Creazione contenuti web; Aggiornamento e gestione delle pagine social. Leporano (TA)

ADDETTO E-COMMERCE Rif. 189/2023

La risorsa si aggiungerà a quelle già esistenti coadiuvando le attività su diverse piattaforme

online, nello specifico: – evasione ordini – creazione contenuti web – costumer care Competenze richieste: – capacità di utilizzo del PC e degli strumenti di Microsoft Office (excel in primis) – capacità di utilizzo di posta elettronica – navigazione internet in generale per ricerche di mercato – capacità di problem solving – attitudine a lavorare sotto stress Esperienze pregresse nella stessa mansione saranno considerate un plus. I profili in linea con quanto richiesto saranno contattati per un colloquio. Martina Franca (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

APPRENDISTA SERRAMENTISTA Rif. 192/2023

L’apprendista Serramentista o Montatore di Serramenti e Infissi dovrà imparare a effettuare la costruzione e il montaggio di serramenti in legno, ferro e acciaio e l’installazione all’interno e all’esterno di fabbricati edili al fine di assicurare la protezione delle strutture in costruzione o in ristrutturazione e di isolarli dagli agenti atmosferici. Martina Franca (TA)

OPERAIO SERRAMENTISTA Rif. 193/2023

Il Serramentista o montatore di serramenti e infissi deve saper effettuare la costruzione e il

montaggio di serramenti in legno, ferro e acciaio e di installarli all’interno e all’esterno di

fabbricati edili al fine di assicurare la protezione delle strutture in costruzione o in ristrutturazione e di isolarli dagli agenti atmosferici. Deve saper Interpretare il disegno tecnico/schema costruttivo di infissi, telai e serramenti vari in legno e altri materiali – Misurare gli spazi per l’installazione – Verificare la compatibilità con i materiali previsti – Correggere, se è necessario, le condizioni della struttura preesistente – Interpretare correttamente gli schemi di montaggio ed installazione del materiale – Preparare i materiali e gli strumenti da utilizzare – Montare ed installare infissi, telai e serramenti vari in legno e altri materiali – Verificare la corretta esecuzione dell’opera. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA ADDETTO AL BANCO MACELLERIA Rif. 190/2023

La risorsa ricercata con un’età dai 18 ai 29 anni dovrà apprendere la preparazione di bombette e salsiccia, la preparazione dei vari prodotti per la vendita e l’utilizzo dei vari attrezzi utilizzati tipo affettatrice, tritacarne e la macchina per la preparazione degli hamburger. Martina Franca (TA)

MACELLAIO ESPERTO Rif. 191/2023

La risorsa ESPERTA dovrà occuparsi della preparazione di bombette e salsiccia, della

preparazione dei vari prodotti per la vendita, utilizzando i vari attrezzi utilizzati tipo affettatrice, tritacarne e la macchina per la preparazione degli hamburger. Martina Franca (TA)

MECCANICI

Si ricerca per autofficina con sede in Monteiasi, una persona addetta alle mansioni di Meccanico e riparatore di mezzi pesanti. La risorsa si occuperà di diagnostica, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi (tra i quali mezzi commerciali e mezzi pesanti), lavorando sulle componenti meccaniche ed elettriche. Monteiasi (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

ELETTRICISTI SPECIALIZZATI

Azienda operante nella provincia di Taranto ricerca n. 2 operai. La figura professionale ricercata è quella di elettricisti specializzati, per lavori in ambito civile ed industriale, con esperienza di almeno 5 anni nel settore. Taranto (TA)

GEOMETRA/IMPIEGATO TECNICO NELLA GESTIONE DEL CANTIERE

Azienda di Carosino (Ta), operante nel settore dell’Edilizia, ricerca n. 1 Geometra/Impiegato

Tecnico nella gestione del cantiere da adibire a controllare i processi produttivi o il funzionamento dei macchinari; valutare l’adeguatezza delle materie prime; controllare o gestire la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza; scegliere strumenti o metodi per ottimizzare la produzione; organizzare e supervisionare lo svolgimento delle attività; controllare la qualità dei prodotti o del processo di lavorazione; analizzare e valutare i tempi e i metodi di produzione; analizzare dati sulla produzione e produrre report; eseguire controlli di gestione per i processi di produzione industriale (contabilità analitica, controllo costi, budget, piani, reporting, ecc.); realizzare progetti di edilizia civile o industriale e sovrintendere e monitorare la qualità dell’esecuzione dei lavori edili; verificare la corretta applicazione delle procedure in cantiere ed effettuare rilievi edili, topografici o planimetrici; effettuare perizie o stime; seguire le pratiche catastali; eseguire collaudi; predisporre certificazioni; effettuare frazionamenti; effettuare riconfinamenti; disegnare planimetrie, prospezioni e mappe; eseguire accertamenti (ipotecari catastali patrimoniali, ecc.); verificare la sicurezza o la stabilità degli edifici. Carosino (TA)

MURATORE SPECIALIZZATO

Azienda edile ricerca muratori specializzati da impiegare nella costruzione e manutenzione di strade e condotte di alimentazione (elettricità, acqua, gas) o di evacuazione per fognature e pozzi neri. Rotondella (MT)

SALDATORE

Impresa edile ricerca addetto saldatore in grado di eseguire lavorazioni di assemblaggio di parti metalliche attraverso processi di saldatura, utilizzando i diversi tipi di materiali: acciaio, alluminio, rame, nichel, titanio. Rotondella (MT)

MAGAZZINIERE Rif. 188/2023

La risorsa si occuperà del carico e scarico merci con sistemazione dei magazzini e consegna ai privati (Non giornaliera), preparazione degli ordini. Martina Franca (TA)

ELETTRICISTA

Azienda edile ricerca n. 2 elettricisti specializzati impiegati nella installazione degli impianti

elettrici civili e industriali in nuovi edifici e costruzioni, come il passaggio dei cavi e la cablatura dei quadri, interagendo con gli altri operai e tecnici presenti in cantiere come muratori e idraulici. Rotondella (MT)

OPERAIO EDILE COMUNE

Azienda edile operante nel settore delle infrastrutture di trasporto, energia rinnovabile, edilizia civile ed industriale ricerca 2 operai edili comuni per lavori edili stradali nell’ambito edilizio. Rotondella (MT)

ESCAVATORISTA

Azienda edile operante nel settore delle infrastrutture di trasporto, energia rinnovabile, edilizia civile ed industriale ricerca 2 manovratori edili escavatoristi per lavori edili stradali nell’ambito edilizio. Rotondella (MT)

PIASTRELLISTA

Azienda operante nell’edilizia, ricerca n. 1 Piastrellista in gradi di effettuare la messa in posa di rivestimenti a muro e a pavimento, all’interno e all’esterno degli edifici, sia in costruzioni nuove che in fase di ristrutturazione. Taranto (TA)

MURATORI / MANOVALI EDILI

Azienda di Leporano (Ta), operante nel settore dell’Edilizia, ricerca n.2 Muratori/Manovali Edili da adibire a lavori di cantiere che si trovano in provincia di Taranto e a Leporano. Leporano (TA)

IMBIANCHINI

Azienda di Leporano (Ta), operante nel settore dell’Edilizia, ricerca n.2 Imbianchini per svolgere lavori in cantieri siti in provincia di Taranto e a Leporano. Leporano (TA)

PIASTRELLISTI

Azienda operante nel settore dell’edilizia, con sede a Leporano, cerca n. 2 Piastrellisti. Il lavoro si svolgerà in provincia di Taranto e Leporano. Leporano (TA)

Ristorazione e Turismo

CAMERIERI/E DI BAR E/O DI RISTORANTE

Si ricercano figure di camerieri/e di ristorante e/o di bar addetti a: preparazione e riordino della sala, servire i cibi e le bevande ordinate ai clienti, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, collaborare e comunicare con il reparto cucina, ricevere le ordinazioni, consigliare i clienti sui cibi e sui vini da abbinare, accogliere i clienti, redigere e presentare il conto, pulire gli ambienti o i locali, effettuare o riscuotere pagamenti. Pulsano (TA)

ANIMATRICI/ANIMATORI PER EVENTI

Per realtà di Leporano operante nel settore socio-educativo, stiamo ricercando

animatori/animatrici per feste ed eventi. La ricerca è rivolta a persone dinamiche, creative,

motivate ed abituate a gestire bambini in gruppo con giochi ed attività ricreative e laboratoriali. Leporano (TA)

AIUTO CUOCO

Si ricerca un aiuto cuoco con almeno 6 mesi di esperienza per ristorante. La risorsa ricercata deve Preparare gli ingredienti necessari per i piatti, Cucinare le pietanze secondo le indicazioni del cuoco, Pulire e tenere in ordine utensili e stoviglie, Gestire dispense. Taranto (TA)

PIZZAIOLO A MANDURIA

Attività ristorativa, di nuova apertura, con sede di lavoro a Manduria (TA) ricerca un pizzaiolo da inserire nel proprio staff. La risorsa si occuperà di tutte la fasi relative alla preparazione delle pizze e alla cottura in forno. Si offre contratto a tempo determinato, full-time, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

LAVAPIATTI

Si ricerca un lavapiatti per ristorante che si occupi del lavaggio e dell’asciugatura di stoviglie, piatti, pentole e posate. Taranto (TA)

Istruzione

INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA

Per Scuola dell’Infanzia con sede a San Giorgio Ionico, ricerchiamo insegnante laureato/a in

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA o in possesso di DIPLOMA MAGISTRALE

conseguito entro l’anno 2000-2001. San Giorgio Ionico (TA)

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro cliccare qui: https://drive.google.com/file/d/18z6gbpCkjbJgQ1vGPvKJMTd5Fb5LL16-/view