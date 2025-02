Pubblicità in concessione a Google

Con l’avvicinarsi della primavera, torna puntuale il cambio dell’ora. Ma quando avverrà esattamente nel 2025? Perché adottiamo l’ora legale e quali sono le sue implicazioni? In questo articolo approfondiremo tutto ciò che c’è da sapere sull’ora legale 2025.

Pubblicità in concessione a Google

Ora legale 2025

Quando cambia l’ora legale nel 2025

In Italia, il passaggio all’ora legale nel 2025 avverrà nella notte tra sabato 29 marzo e domenica 30 marzo.

Alle ore 2:00, le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora, segnando così le 3:00.

Questo significa che perderemo un’ora di sonno, ma guadagneremo un’ora di luce in più la sera.

Cos’è l’ora legale

L’ora legale è una convenzione che prevede lo spostamento in avanti di un’ora delle lancette durante il periodo estivo.

L’obiettivo è sfruttare al meglio le ore di luce naturale, ritardando l’uso dell’illuminazione artificiale nelle ore serali.

Questo sistema è adottato in molti paesi del mondo, anche se non universalmente. Per approfondire il concetto puoi leggere l’articolo su Wikipedia.

Perché viene adottata l’ora legale

L’introduzione dell’ora legale risale al 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, con l’intento di risparmiare energia.Spostando le lancette un’ora avanti, si poteva ridurre il consumo di elettricità nelle ore serali.

Oggi, il risparmio energetico è ancora uno dei principali motivi per il mantenimento di questa convenzione.

Maggiori informazioni su come impatta il risparmio energetico si trovano in questo articolo del Parlamento Europeo.

Pro e contro dell’ora legale

Vantaggi:

Maggiore sfruttamento della luce naturale

Risparmio energetico

Benefici per attività all’aperto

Svantaggi:

Disturbi del sonno e adattamento biologico

Possibili effetti negativi sulla salute

Disagi per i trasporti e gli orari lavorativi

Come prepararsi al cambio dell’ora

Per ridurre gli effetti negativi del cambio d’ora, si consiglia di anticipare gradualmente l’orario di sonno nei giorni precedenti. Inoltre, esporsi alla luce naturale al mattino può aiutare il corpo ad adattarsi più rapidamente.

Il futuro dell’ora legale

Negli ultimi anni si è discusso molto sulla possibilità di abolire l’ora legale in Europa.

Alcuni paesi sostengono la sua utilità, mentre altri vorrebbero adottare un orario stabile per tutto l’anno.

Al momento, l’Italia continua a mantenere il cambio d’ora due volte all’anno. Se vuoi sapere di più sulla posizione dell’Italia in questo dibattito, puoi leggere questo articolo.