Stiamo per toccare il picco del caldo. Per Taranto e Provincia si prevede un rialzo delle temperature e afa, in particolare nella giornata di giovedì 22 giugno.

Le correnti umide meridionali stanno investendo l’Italia in questi giorni e in particolare il Sud e la Puglia. Nei prossimi giorni e in particolare nella giornata di domani vedremo un innalzamento ulteriore delle temperature, che a Taranto raggiungeranno i 39° C. Sarà il primo picco di calore della stagione.

Le temperature minime saranno comunque calde e mai sotto i 22°C, quindi non dobbiamo aspettarci un po’ di refrigerio nelle ore serali, perché non ci sarà.

Non sarà molto diverso negli altri comuni della Provincia di Taranto: a Grottaglie e Massafra si andrà da una minima di 22° a una massima di 35° C; similmente Manduria e Pulsano, tra 22° e 36°; Martina Franca, solitamente più fresca, vedrà temperature tra 20° e 35° domani mentre 38° venerdì.

Prepariamoci quindi a questo grande primo picco di caldo a cui ne seguiranno di certo altri.