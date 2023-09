Pubblicità in concessione a Google

Picerno – Taranto: con questa partita inizia la stagione nelle coppe per il Taranto. Una sfida che giunge poco dopo quella in campionato e che ha visto sempre al Curcio affrontarsi le due compagini rivelazioni della scorsa stagione.

Pubblicità in concessione a Google

Una gara bella che vide il Picerno protagonista del primo tempo e la squadra di Eziolino Capuano protagonista della fase finale.

La Coppa Italia Serie C

La Coppa Italia Serie C (fondata come Coppa Italia Semiprofessionisti) è una competizione calcistica italiana che si tiene sotto la giurisdizione della FIGC. Terza coppa professionistica nazionale per prestigio (dopo la Coppa Italia e la Supercoppa di Lega)[senza fonte], è organizzata a cadenza annuale dalla Lega Italiana Calcio Professionistico. Dal 2008 al 2017 assunse la denominazione di Coppa Italia Lega Pro.

La prima edizione del torneo si svolse nel 1972. La vittoria della coppa, oltre al titolo sportivo, dal 2017 consente anche l’accesso alla fase nazionale dei play-off per la promozione in Serie B.

Picerno – Taranto: Coppa Italia 2023-24

La Lega Pro ha diramato date e orari del Primo Turno della ambita Coppa Italia di serie C.

I rossoblù sfideranno nuovamente il Picerno, nella gara in programma alle ore 16:15 di mercoledì 4 ottobre, presso lo stadio Donato Curcio.

Come funziona la Coppa Italia serie C

II Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti.

In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno.

Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.