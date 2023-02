Pubblicità in concessione a Google

Primarie PD 2023: domenica 25 febbraio si vota per la nuova segretaria o il nuovo segretario del Partito Democratico.

Chi può votare le Primarie PD 2023

Possono votare presso i gazebo sul territorio tutti i cittadini e le cittadine italiani. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del gazebo.

Possono votare presso i gazebo sul territorio anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste categorie devono pre-registrarsi sulla piattaforma inserendo la documentazione richiesta e selezionando il gazebo della zona in cui vive.

Il confronto TV tra Bonaccini – Schlein

La scheda delle Primarie PD 2023

Il seggio a Grottaglie

Anche a Grottaglie sarà possibile votare per le Primarie del Partito Democratico. Il seggio pr è allestito in Piazza Principe di Piemonte. Si può votare dalle 8 alle 20 e, in caso di pioggia, presso la Piazza Coperta in via delle Torri.

Voto all’estero

Le cittadine e i cittadini italiani domiciliati o residenti all’estero possono votare attraverso la piattaforma on line oppure, laddove presenti, presso i gazebo sul territorio di competenza.

Per votare on line devono caricare nell’apposito campo sul sito, all’atto della preregistrazione, uno o più documenti che attestino la cittadinanza e la residenza/domicilio. Gli stessi documenti devono essere esibiti presso i gazebo nel caso del voto in presenza.