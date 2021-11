Pubblicità in concessione a Google

Si svolgeranno il 12 gennaio 2022 le elezioni per il Presidente e il Consiglio della Provincia di Taranto, revocato il decreto che aveva previsto le elezioni il 18 dicembre.

Come funzionano le Elezioni Provinciali in Provincia di Taranto

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. ‘legge Delrio’) ha dettato un’ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, tra le altre cose, la ridefinizione del sistema delle Province e del sistema di elezione degli organi di governo. Si tratta, in sostanza, di elezioni di secondo grado, in cui i consiglieri provinciali devono essere scelti tra i consiglieri e i sindaci eletti nei 29 comuni della provincia di Taranto.

Elezione del Consiglio provinciale

L’elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 6 e non superiore a 12, e sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, pari a 24 elettori.

Nella composizione delle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste e la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata.

Tenuto conto di possibili contestazioni, l’Ufficio Elettorale suggerisce di presentare le candidature e le liste avvalendosi di un numero di sottoscrittori superiore a quelli sopra indicati.