“Presto al via in Puglia i concorsi di progettazione per le Residenze per Studenti Universitari.”

E’ quanto comunica Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto.

“Approvato, infatti, nella Giunta regionale di ieri, lo schema dell’Accordo tra Regione, Adisu e ASSET, assieme alle Linee Giuda che regoleranno lo svolgimento dei concorsi stessi.

La somma di € 640.000,00 sarà utilizzata per i rimborsi spese previsti dall’Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni (Regione Puglia, Adisu e ASSET) per l’espletamento di Concorsi di progettazione.

Si tratta di una ottima notizia per Taranto che, dopo la istituzione del Corso di Laurea in Medicina nella centralissima sede della ex Banca d’Italia, si doterà finalmente di residenze universitarie destinate prioritariamente ad ospitare gli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi, nonché strutture fruibili anche agli altri iscritti alle università, con servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e attività culturali e ricreative ed uffici Adisu.

Grazie alla Regione Puglia ed all’attenzione del Presidente Michele Emiliano, oltre che dell’assessore Leo, per la città di Taranto, sta materializzandosi gradualmente, in tutte le sue sfaccettature, il Polo Universitario jonico per il quale anche il sindaco Melucci si è tanto adoperato con atti concreti con il piano dell’Ecosistema Taranto.

Storici Palazzi del borgo antico e nuovo saranno riconsegnati sotto altra veste alla città: Palazzo D’Aquino, già sede Universitaria del borgo antico di Taranto, che ospita momentaneamente gli uffici Adisu; Palazzo Frisini, immobile della città nuova (ubicato tra le vie Mazzini e Leonida), già sede del liceo Ferraris, dopo ristrutturazione sarà residenza universitaria con circa 200 posti letto e sede di uffici Adisu; l’immobile Vico Nove Lune diverrà residenza universitaria con 36/37 posti letto.” conclude la nota.