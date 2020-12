Cinquanta anni sono un momento importante nella vita di un uomo. Mezzo secolo di vita… detto così sembra davvero un evento speciale, ed in effetti è così. Quale regalo per un uomo di 50 anni?

Cosa si può regalare ad un uomo per celebrare questo traguardo?

Come possiamo esprime il nostro affetto ad un amico, ad un genitore, ad un compagno per celebrare questa tappa della vita in cui si fanno i primi consuntivi ma si progettano anche nuove avventure?

Regalo per un uomo di 50 anni

Fare regali è un’arte speciale, bisogna non solo conoscere i gusti della persona a cui vogliamo fare un dono, ma anche sapere se ha bisogno di qualcosa di particolare, quali sono i colori che preferisce, le essenze che gradisce, gli stili che gli piacciono.

Certo, nella maggior parte dei casi, oggi è possibile portare indietro il regalo ricevuto e cambiarlo con uno che piaccia di più, ma non è certo la stessa cosa.

Il bello del regalo non è solo ricevere qualcosa di inaspettato ma anche – per chi il regalo lo fa – vedere negli occhi di chi lo riceve brillare la luce di piacere e sorpresa.

Come non sbagliare?

Ovviamente ogni regalo è personale e – come abbiamo detto – dovrebbe essere scelto sulla base dei gusti e della personalità di chi lo riceve, cosa che rende ogni regalo unico per chi lo riceve.

D’altra parte un uomo a cinquanta anni ha quasi certamente la maggior parte delle cose che gli servono, ed allora il regalo può essere un oggetto che vada aldilà della mera utilità pratica e risponda più ad un desiderio più intimo e personale.

Una parte di quel sogno che ciascuno di noi ha ma che spesso tardiamo a far avverare perché siamo impegnati in faccende più pratiche e urgenti.

Qualche consiglio per Regalo per un uomo di 50 anni

Così, per scegliere un regalo per il nostro cinquantenne preferito possiamo cominciare a farci alcune domande:

Mio padre ha sempre desiderato qualcosa che ancora non ha? Cosa piacerebbe avere a mio marito? Il mio amico ha bisogno di uno strumento più aggiornato rispetto a quello che usa di solito?

Dare risposta a queste prime domande ci aiuta a fare una prima selezione e ad inquadrarle in base al budget che abbiamo a disposizione.

Per aiutarvi a scegliere un regalo davvero sorprendente, abbiamo preparato una lista con le migliori idee regalo per il suo cinquantesimo compleanno.

Uno sguardo lungo mezzo secolo

Cinquanta anni sono un momento importante della vita ed il modo migliore per progettare come trascorre i nostri prossimi anni è ricordare gli eventi più importanti che abbiamo vissuto.

Un foto quadro con che immortalo un ricordo da custodire

Coinvolgiamo parenti ed amici per trovare le foto del festeggiato e poi chiediamo ad uno studio fotografico di organizzare la raccolta e preparare un album fotografico in cui raccogliere le immagini dei momenti salienti del mezzo secolo appena trascorso e ricordarli per sempre, oppure scegliamo una fotografia particolarmente importante: la laurea, una promozione, la vittoria di un torneo sportivo e trasformiamola in un quadro in tela personalizzato.

Relax e bellezza

Oramai da tempo anche gli uomini hanno scoperto il piacere e l’importanza di prendersi cura del proprio corpo.

SPA e centro estetico

Una bella idea regalo può essere quindi un pacchetto che comprenda alcuni trattamenti estetici, dal linfodrenaggio manuale alla pulizia del viso, da una giornata in SPA e terme ad un massaggio rilassante non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Magari può essere l’occasione buona per concedersi una giornata all’insieme del piacere di coppia e dello stare insieme.

Per una serata alla griglia

Cosa c’è di meglio di una bella serata trascorsa con gli amici parlando delle passioni che ci accomunano? Farlo a tavola gustando bistecche e salsicce cotte sulla brace!

Un set barbecue è il regalo ideale per chi ama circondarsi di amici e preparare per loro carne cotta a puntino e servita bella calda.

Per i patiti della Carne alla brace

In commercio esistono diversi modelli di fornelli, e ciascuno di loro può essere dotato di pinze per sistemare le bistecche sulla griglia, termometro per misurare la temperatura.

Inoltre c’è anche il caminetto per rendere più agevole l’accensione dei carboni, il kit di pulizia e tanti altri accessori in grado di fare del nostro festeggiato il re dei cuochi alla brace.

Un sorso di piacere per un Regalo per un uomo di 50 anni

Se il nostro festeggiato ama ogni tanto concedersi un momento di relax sulla poltrona del salotto, possiamo regalargli una bottiglia di liquore, invecchiato al punto giusto per ricordargli che gli anni che passano rendono migliori le cose e le persone.

Nella scelta facciamoci consigliare in un negozio che sappia indirizzarci e unire alla nostra bottiglia anche i bicchieri più adatti per assaporare al meglio il nostro regalo.

Un mondo di libri

Se il nostro festeggiato ama leggere regalare un libro potrebbe essere banale; più originale è assecondare la sua passione con un pizzico di tecnologia con un e-reader, che raccoglie nello spazio di un tablet una intera biblioteca.

Basta alla pila di libri sul comodino sempre a rischio di rovinosi crolli, basta alla difficoltà di ritrovare quel libro che sappiamo di avere ma non ricordiamo più dove lo abbiamo messo.

Il libro elettronico

Un e-reader offre molti vantaggi, tra i quali anche la possibilità di regolare la luminosità della pagina e le dimensioni dei caratteri, particolari importanti ad una età in cui la vista potrebbe accusare qualche problema e leggere a volte è un po’ difficoltoso.

Per il tifoso fedele

Il nostro festeggiato è un tifoso sfegatato? Da anni la sua fede sportiva ha un solo amore che resiste nonostante le delusioni del campionato? Farebbe qualsiasi cosa per festeggiare la vittoria di un torneo?

Allora la scelta del nostro regalo potrebbe spaziare tra il merchandising della sua squadra del cuore.

La maglia di Cristiano Ronaldo

Molti dei club sportivi più importanti hanno non solo dei siti di e-commerce ma anche dei negozi fisici dove vengono offerti oggetti per tutte le tasche: dalla maglia del suo giocatore preferito al berretto con i colori sociali, da un pallone che ricorda una vittoria storica alla borraccia per tenere al caldo il caffè mentre in gradinata assiste alla partita in pieno inverno non avremo che l’imbarazzo della scelta.

Per l’appassionato giramondo

Cosa regalare a chi non appena ha qualche giorno libero fa le valige e parte alla volta di mete più o meno esotiche? Un viaggio sarebbe la risposta più facile.

Ma se il nostro budget non ci permette di regalare crociere o biglietti aerei possiamo ripiegare su un volume illustrato con le immagini di una località a cui il nostro cinquantenne è particolarmente affezionato o che intende visitare a breve.

Una vita all’aria aperta

Cinquant’anni e non sentirli: il nostro festeggiato ha la curiosità di un ragazzino e appena può si tuffa nella natura, esplorando boschi e percorrendo vallate e montagne?

Per aiutarlo a vivere al meglio questa sua passione, potremo regalargli qualche accessorio utile nelle sue uscite “en plein air”, anche chiedendo consiglio al personale di vendita che troviamo nei reparti di vendita dei negozi che offrono le attrezzature per trascorrere piacevoli ore all’aria aperta.

Trekking o Walking Nordic

Utile quindi il contapassi o la bussola multifunzione, ma anche il generatore a manovella per ricaricare il telefono quando siamo all’aperto passando per l’abbigliamento tecnico o le dotazioni necessarie per trascorrere una notte magica sotto le stelle, non avremo che l’imbarazzo della scelta.

Per il cinefilo entusiasta

Il nostro cinquantenne non si perde una prima visione o è sempre il primo a terminare la visione di una serie TV?

Allora il regalo giusto per lui può ispirarsi a questa sua passione, che possiamo alimentare in modi diversi.

Il Padrino o Guerre Stellari

E’ probabile che il festeggiato sia un fan della saga di “Guerre Stellari” o abbia visto nascere la sua passione con i primi episodi di “Doctor Who”, può conoscere a memoria tutte le battute della trilogia de “Il Padrino” o abbia an amore viscerale per l’opera di uno specifico attore o regista.

In qualunque caso, possiamo dare una occhiata nei siti di merchandising officiale ma anche esplorare i siti di aste online alla ricerca di locandine storiche, foto autografate, edizioni fuori commercio e raccolte in DVD ritirate dal mercato per trovare una chicca che gli farà brillare gli occhi.

Un comodo casalingo

Il nostro amico non ama molto la confusione dei bar e nemmeno per il suo cinquantesimo compleanno riusciamo a convincerlo a trascorrere una serata al ristorante?

Allora diamogli un motivo in più per apprezzare le comodità della vita domestica regalandogli qualcosa che lo coccoli e gli faccia sentire il calore del nostro affetto.

Delle pantofole o una calda vestaglia

Una calda vestaglia, delle comode pantofole, una bella coperta con cui coprirsi mentre si sta accoccolati sul divano, ma anche un diffusore di essenze o una lampada da tavolo sono tutti regali adatti per chi ha affisso sulla sua porta di ingresso il cartello “Casa dolce casa”.

Esotismo mon amour

Conosciamo un cinquantenne affascinato dai luoghi esotici, abbiamo un amico che ama l’Oriente, il nostro partner è intrigato dall’emisfero australe? Cosa di meglio che unirci alla sua passione con un segno del nostro affetto?

Cerchiamo un negozio che venda articoli etnici e scegliamo quello che pensiamo faccia per lui: una maschera africana o una porcellana cinese, un kimono giapponese o un narghilé arabo, un cassettone indiano o una sciarpa andina sono solo alcuni dei regali che potrebbero esprimere il nostro affetto nei suoi confronti.