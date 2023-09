Pubblicità in concessione a Google

Via libera al riavvio dei lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 58 che collega il Comune di Martina Franca ad Alberobello.

Ad aver autorizzato la prosecuzione dell’opera, che prevede anche la ricostruzione e l’ampliamento del sottopasso ferroviario che va ad interessare un tratto dell’arteria viaria, è stata la direzione del Settore Viabilità dell’Ente Provincia di Taranto.

Il provvedimento, a firma del dirigente Aniello Polignano, è stato adottato dopo aver preso atto della risoluzione di alcune questioni tecniche (come la redazione di una perizia di variante) che fino ad oggi avevano impedito il regolare svolgimento delle attività. Già oggetto di tavoli tematici convocati dal presidente dell’Amministrazione provinciale, Rinaldo Melucci, al fine di fornire, con la fattiva collaborazione del sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, una tempestiva risposta alle esigenze del territorio, gli interventi hanno come obiettivo quello di mettere in sicurezza una strada percorsa quotidianamente non solo dai residenti, ma anche da numerosi lavoratori pendolari, da autotrasportatori e da turisti.

I lavori, il cui importo supera i 4 milioni ed 800mila euro, dovrebbero avere inizio nei prossimi giorni, mentre la loro ultimazione è prevista entro dieci mesi, così come previsto dal contratto d’appalto.