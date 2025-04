Pubblicità in concessione a Google

Open Week per la Salute della Donna negli Ospedali Bollino Rosa di Taranto e Provincia. Prendersi cura di sé è il primo passo verso una vita sana e serena.

In occasione della 10ª Giornata Nazionale della Salute della Donna, dal 22 al 30 aprile 2025, la Fondazione Onda ETS promuove l’Open Week Bollini Rosa, un’iniziativa volta a offrire servizi gratuiti di prevenzione e cura dedicati alle donne in tutta Italia.

Salute della Donna: Perché è fondamentale la Prevenzione?

La salute femminile attraversa diverse fasi e richiede attenzioni specifiche in ogni momento della vita. La prevenzione consente di individuare precocemente eventuali patologie, aumentando le possibilità di trattamento efficace. Malattie come il tumore al seno, le patologie cardiovascolari e l’osteoporosi possono essere affrontate con maggiore successo grazie a controlli regolari e stili di vita salutari.

Servizi offerti a Taranto e Provincia

Nella provincia di Taranto, diversi ospedali aderenti al network Bollino Rosa partecipano all’Open Week offrendo una serie di servizi gratuiti. Ecco alcune delle strutture coinvolte e i servizi offerti:

ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto Via Bruno, 1 Taranto (TA)

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/04/2025

Tipologia: colloquio con fisiatra

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 14:30 – 15:30

Luogo / Sede: Taranto, padiglione Vinci.

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0994585888

Note: consulenza su postura e lavoro

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/04/2025

Tipologia: COLLOQUIO

Ulteriori Informazioni: VIOLENZA DI GENERE

Orario mattina: 15:30 – 16:30

Luogo / Sede: SS ANNUNZIATA PAD VINCI

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 22/04/2025 – 23/04/2025 – 24/04/2025 – 25/04/2025 – 26/04/2025 – 27/04/2025 – 28/04/2025 – 29/04/2025 – 30/04/2025

Specificare di cosa si tratta: registrazione video counseling

Ulteriori Informazioni: tematica: Sindrome dell’ovaio policistico

Orario mattina: 00:00 – 12:00

Orario pomeriggio: 12:00 – 00:00

Luogo / Sede: piattaforme virtuali come facebook, instagram, linkedin, youtube

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 22/04/2025 – 23/04/2025 – 24/04/2025 – 25/04/2025 – 26/04/2025 – 27/04/2025 – 28/04/2025 – 29/04/2025 – 30/04/2025

Specificare di cosa si tratta: registrazione video counseling

Ulteriori Informazioni: tematica: screening mammografico

Orario mattina: 00:00 – 12:00

Orario pomeriggio: 12:00 – 00:00

Luogo / Sede: piattaforme virtuali come facebook, instagram, linkedin, youtube

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 22/04/2025 – 23/04/2025 – 24/04/2025 – 25/04/2025 – 26/04/2025 – 27/04/2025 – 28/04/2025 – 29/04/2025 – 30/04/2025

Specificare di cosa si tratta: registrazione video counseling

Ulteriori Informazioni: Le malattie reumatiche nelle donne

Orario mattina: 00:00 – 12:00

Orario pomeriggio: 12:00 – 00:00

Luogo / Sede: facebook,Instagram,youtube,linkedin

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 22/04/2025 – 23/04/2025 – 24/04/2025 – 25/04/2025 – 26/04/2025 – 27/04/2025 – 28/04/2025 – 29/04/2025 – 30/04/2025

Specificare di cosa si tratta: registrazione video counseling

Ulteriori Informazioni: La ricostruzione mammaria a seguito di intervento di mastectomia.

Orario mattina: 00:00 – 12:00

Orario pomeriggio: 12:00 – 00:00

Luogo / Sede: facebook,Instagram,youtube,linkedin

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 22/04/2025 – 23/04/2025 – 24/04/2025 – 25/04/2025 – 26/04/2025 – 27/04/2025 – 28/04/2025 – 29/04/2025 – 30/04/2025

Specificare di cosa si tratta: registrazione video counseling

Ulteriori Informazioni: Percorso ginecologico-screening ginecologico

Orario mattina: 00:00 – 12:00

Orario pomeriggio: 12:00 – 00:00

Luogo / Sede: piattaforme virtuali come facebook, instagram, linkedin, youtube

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 22/04/2025 – 23/04/2025 – 24/04/2025 – 25/04/2025 – 26/04/2025 – 27/04/2025 – 28/04/2025 – 29/04/2025 – 30/04/2025

Specificare di cosa si tratta: registrazione video counseling

Ulteriori Informazioni: Il percorso ostetrico

Orario mattina: 00:00 – 12:00

Orario pomeriggio: 12:00 – 00:00

Luogo / Sede: piattaforme virtuali come facebook, instagram, linkedin, youtube

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 22/04/2025 – 23/04/2025 – 24/04/2025 – 25/04/2025 – 26/04/2025 – 27/04/2025 – 28/04/2025 – 29/04/2025 – 30/04/2025

Specificare di cosa si tratta: registrazione video counseling

Ulteriori Informazioni: Il percorso ostetrico

Orario mattina: 00:00 – 12:00

Orario pomeriggio: 12:00 – 00:00

Luogo / Sede: piattaforme virtuali come facebook, instagram, linkedin, youtube

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 23/04/2025

Specificare di cosa si tratta: Video Pillola informativa su

Ulteriori Informazioni: La salute degli individui è strettamente correlata al lavoro e all’ambiente in cui questo si svolge. Negli ambienti di lavoro possono essere liberate sostanze nocive o possono realizzarsi condizioni dannose per la salute riproduttiva delle lavoratrici in conseguenza dei materiali, degli strumenti di lavoro utilizzati e delle attività svolte. Impariamo a riconoscere i rischi e a prevenirli.

Orario mattina: 09:00 – 12:00

Orario pomeriggio: 15:00 – 18:00

Luogo / Sede: https://www.facebook.com/share/16VkvJ2Whm/; https://www.youtube.com/@asltaranto3918

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza

Data: 23/04/2025

Titolo: Partoanalgesia

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 15:00 – 16:00

Luogo / Sede: facebook,Instagram,youtube,linkedin

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 28/04/2025

Tipologia: Informazioni pavimento pelvico

Ulteriori Informazioni: Consulenza

Orario mattina: 11:00 – 13:00

Luogo / Sede: PO

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 099860247 Visite/Consulenze/Colloqui in presenza28/04/2025Informazioni pavimento pelvicoConsulenza11:00 – 13:00PO San Marco ambulatorio fisiatriaSi099860247

ASL Taranto – Presidio Ospedaliero San Pio da Pietrelcina Via Del Mercato, snc Castellaneta (TA) Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 23/04/2025

Tipologia: VISITE NUTRIZIONALI GRATUITE

Ulteriori Informazioni: L’iniziativa è rivolta a donne di età compresa tra i 30 e gli 80 anni.

Orario mattina: 09:00 – 13:00

Luogo / Sede: AMBULATORIO DIETISTA PIANO 1 P.O.

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 099/8496648

Note: SARA’ POSSIBILE PRENOTARE LE VISITE DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 09:00 Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 23/04/2025 Tipologia: VISITE REUMATOLOGICHE

Ulteriori Informazioni: L’iniziativa è rivolta a donne di età compresa tra i 30 e gli 80 anni.

Orario mattina: 09:00 – 13:00

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI REUMATOLOGIA PIANO 1

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: chiara.lobarco@asl.taranto.it Tipologia di servizio: Esami

Data: 23/04/2025

Tipologia: BIOIMPEDENZIOMETRIA

Ulteriori Informazioni: L’iniziativa è rivolta a donne di età compresa tra i 30 e gli 80 anni.

Orario mattina: 09:00 – 13:00

Luogo / Sede: AMBULATORIO DIETISTA PIANO 1

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 099/8496648

Note: Sarà possibile prenotare l’esame dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 09:00 Tipologia di servizio: Esami

Data: 23/04/2025

Tipologia: HANDGRIP TEST

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 – 13:00

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI REUMATOLOGIA PIANO 1

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: chiara.lobarco@asl.taranto.it Come partecipare Per usufruire dei servizi offerti durante l’Open Week, è necessario prenotare contattando direttamente le strutture aderenti. Si consiglia di agire tempestivamente, poiché i posti sono limitati. Le informazioni dettagliate su date, orari e modalità di prenotazione sono disponibili sul portale www.bollinirosa.it. La prevenzione è un pilastro fondamentale per la salute femminile. L’Open Week rappresenta un’opportunità preziosa per tutte le donne di accedere a servizi gratuiti e di qualità. Partecipare significa fare un passo concreto verso il proprio benessere.