Il Distretto Socio Sanitario di Massafra organizza due appuntamenti gratuiti per la prevenzione e la promozione della salute. Sabato 16 novembre, con prenotazione, visite urologiche, visite cardiologiche, mammografie e ecografie mammarie; domenica 17 open day con screening diabetologico e consigli di sana alimentazione e stili di vita.

Sabato 16 novembre dalle 8:30 alle 12:30, una mattinata al Distretto Socio Sanitario in Viale Magna Grecia dedicata alla prevenzione con visite di screening gratuite. Nell’ambulatorio di Urologia, al 1° piano, si eseguiranno, per il mese della prevenzione maschile, visite urologiche rivolte a uomini che vogliano effettuare una prima valutazione. È necessario prenotare, fino a esaurimento posti, telefonando al numero 3383818745.

Si terranno anche delle visite cardiologiche dedicate a giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni: l’obiettivo è individuare tempestivamente eventuali malattie cardiovascolari ma anche, soprattutto, fornire consigli e suggerimenti per un corretto stile di vita. Per prenotare è necessario chiamare il numero 099 8850508 il lunedì e il martedì dalle 8:30 alle 10:00.

Nell’ambulatorio di senologia al primo piano del PTA (ex Ospedale Pagliari), a cura del personale dell’equipe di Radiologia dell’Ospedale di Castellaneta, si eseguiranno, a titolo gratuito e fino a esaurimento posti, mammografie per le donne dai 40 anni e ecografie mammarie per le donne dai 35 anni d’età. L’iniziativa è rivolta alle donne che non hanno mai effettuato controlli senologici. Per appuntamento e informazioni, si può chiamare il numero 099 8850531 dalle ore 12:00 alle ore 13:30.

Domenica 17 novembre, invece, in occasione della giornata mondiale del diabete, dalle ore 8:30, nell’Aula San Pio della Parrocchia Sacro Cuore in Via Gorizia, sempre a Massafra, ci sarà una giornata di screening diabetologico a cura dell’equipe del Distretto, in collaborazione con OPI Taranto e OSDI. L’appuntamento è gratuito e rivolto a una popolazione non diabetica: fino alle 12 si potrà liberamente partecipare. Il personale procederà con la misurazione della glicemia e dei parametri antropometrici (altezza, peso, circonferenza vita) e poi rilascerà consigli di sana alimentazione e attività fisica. A partire dalle ore 12, ci sarà la premiazione delle opere e dei disegni realizzati dai ragazzi diabetici durante il campo “Diabete on the waves”.