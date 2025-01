San Ciro 2025 a Grottaglie: procede la costruzione della Foc’ra. Iniziate le visite

Pubblicità in concessione a Google

Il 30 gennaio 2025, Grottaglie si appresta a vivere uno dei momenti più intensi dei festeggiamenti in onore di San Ciro: l’accensione della monumentale Foc’ra. Questa tradizione rappresenta un simbolo di fede e coesione per l’intera comunità.

La Foc’ra: simbolo di devozione e tradizione

La Foc’ra è una gigantesca pira costruita con fascine di legna d’ulivo e tralci di vite, materiali offerti dai fedeli in segno di devozione. Negli anni precedenti, la struttura ha raggiunto dimensioni notevoli, con una base quadrata di 23 metri per lato e un’altezza di 22 metri.

La sua accensione simboleggia il martirio di San Ciro, che, secondo la tradizione, subì torture con il fuoco prima di essere decapitato.

Il cantiere della Foc’ra: un’opera collettiva

La costruzione della Foc’ra è un processo che coinvolge l’intera comunità. Da diversi mesi, i membri dell’Associazione OdV Amici della Foc’ra hanno iniziato i lavori, posando le prime fascine e dando forma alla maestosa pira.

Carlo Caprino: una guida nel cuore della tradizione

Per avvicinare il pubblico ai preparativi della festa, Carlo Caprino ci offre come sempre uno sguardo approfondito sul cantiere della Foc’ra. Attraverso i suoi racconti, disponibili in podcast dal 20 al 28 gennaio 2025, Caprino narra la storia, le tecniche di costruzione e le curiosità legate alla pira, permettendo a tutti di immergersi nell’atmosfera unica dei festeggiamenti.

Le visite guidate per le scuole: educare attraverso la tradizione

Parallelamente alla costruzione della Foc’ra, sono iniziate le visite guidate per i bambini delle scuole locali, organizzate dalla Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Amici della Foc’ra e con il patrocinio del Comune di Grottaglie. Queste visite offrono ai più giovani l’opportunità di conoscere le tecniche di costruzione, la storia e le tradizioni legate ai festeggiamenti dedicati al santo patrono, garantendo la trasmissione di valori e conoscenze alle future generazioni.

Il programma del 30 gennaio 2025

La giornata del 30 gennaio è ricca di eventi significativi:

Sante Messe : Alle ore 7:00, 9:00, 11:00 (animata dall’UNITALSI, con preghiera di intercessione per i fratelli ammalati) e 18:00 (presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto).

: Alle ore 7:00, 9:00, 11:00 (animata dall’UNITALSI, con preghiera di intercessione per i fratelli ammalati) e 18:00 (presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto). Unzione con l’olio benedetto di San Ciro : Dalle 7:00 alle 17:30, i fedeli potranno ricevere l’unzione e recitare la preghiera di San Francesco De Geronimo.

: Dalle 7:00 alle 17:30, i fedeli potranno ricevere l’unzione e recitare la preghiera di San Francesco De Geronimo. “Varda a San Ciro” : Dalle 12:00 alle 16:00, si terrà la tradizionale venerazione del santo.

: Dalle 12:00 alle 16:00, si terrà la tradizionale venerazione del santo. Accensione della Foc’ra: Alle 20:00, nella zona 167 bis, dopo la benedizione, avverrà l’accensione della Foc’ra, momento culminante dei festeggiamenti.

Gir: media partner a supporto della tradizione

Anche quest’anno, Grottaglie in Rete (Gir) si conferma media partner ufficiale dei festeggiamenti, sostenendo le attività del Comitato dei festeggiamenti patronali di Grottaglie, guidato dal padre spirituale Don Eligio Grimaldi. Attraverso il portale lafocra.it, Gir offre aggiornamenti, foto e video in tempo reale, permettendo a tutti di seguire gli eventi legati alla festa di San Ciro, sia ai residenti che ai grottagliesi lontani.

La festa di San Ciro rappresenta un momento di profonda unione per la comunità di Grottaglie, dove fede, tradizione e partecipazione popolare si intrecciano, rinnovando ogni anno un legame che affonda le radici nella storia e nel cuore dei suoi abitanti.