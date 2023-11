Pubblicità in concessione a Google

Il Natale si avvicina e a Taranto e Provincia lo fa ancor più in fretta, in quanto le festività natalizie in queste zone prendono il via il 22 novembre, giorno di Santa Cecilia.

Quello di Taranto e di molti comuni della provincia è il Natale più lungo d’Europa: comincia in questo giorno particolare al suono delle tradizionali pastorali suonate dalle bande locali e con protagoniste assolute le “pettole”, le famose piccole frittelle di pasta lievitata immancabili nelle case a sancire l’inizio del periodo natalizio.

Molto diffuso in questo giorno di festa è lo spirito di condivisione: il Natale è armonia e calore e si parte proprio dal giorno di Santa Cecilia a vivere l’atmosfera delle feste ritrovandosi in famiglia o con amici, o anche sul luogo di studio o lavoro per assaggiare insieme le pettole fatte in casa o acquistate in panificio, pasticceria, pizzeria…

Santa Cecilia a Grottaglie: inizia il Natale al Parco della Civiltà

Anche a Grottaglie è molto sentito il giorno di Santa Cecilia, e anche qui immancabilmente ci si delizia con pettole e pastorali. C’è chi ha deciso di farlo davvero in grande, organizzando un momento di festa per l’intera comunità.

L’Associazione Uomini Vivi OdV, Caffè FADI e Parco della Civiltà organizzano “Santa Cecilia al Parco”: aspettano tutti al Parco della Civiltà proprio il 22 novembre, giorno di Santa Cecilia, a partire dalle ore 18:30 per vivere un momento di festa tutti insieme, in una cornice accogliente.

Durante questo pomeriggio al Parco si potranno degustare pettole e caldarroste, accompagnate da canti e musiche tradizionali e il divertentissimo karaoke, dove chi vuole potrà cimentarsi nell’interpretare il proprio brano preferito. Ad accompagnare l’intrattenimento musicale ci sarà la Lorusso Family’s band e musicisti popolari.

Questo sereno angolo della città aspetta tutti per dar vita a un colorato momento di festa dove vivere le tradizioni popolari e l’avvio delle feste natalizie come in una grande famiglia.