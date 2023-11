Pubblicità in concessione a Google

Come tradizione, Santa Cecilia apre le celebrazioni del lungo Natale a Taranto.

Domani, 22 novembre, sarà una giornata intensa per l’intera comunità, ricca di riti e consuetudini che coinvolgeranno i quartieri. Una giornata che riconcilierà i tarantini alle secolari tradizioni del periodo, che sanno di “pettole” e pastorali.

Immancabile il giro delle bande cittadine nei quartieri, che a partire dalle 3 vedrà ancora protagonisti la Grande Orchestra di Fiati “Santa Cecilia” Città di Taranto, diretta dal maestro Giuseppe Gregucci, e il Gran Complesso Bandistico “Giovanni Paisiello” Città di Taranto, diretto dal maestro Vincenzo Simonetti.

Il primo giro dei due gruppi musicali terminerà alle 5:30, con la benedizione dei musicisti in Cattedrale e la partenza della processione di Santa Cecilia in direzione della chiesa di San Giuseppe, in via Garibaldi. Dalle 6:15 alle 8:30 altri due gruppi gireranno per la città, concludendo il loro itinerario ai piedi di Palazzo di Città per il saluto dell’amministrazione comunale, cui seguirà il saluto dell’arcivescovo Cosimo Miniero in Arcivescovado, intorno alle 9:30.

La giornata si chiuderà alle 18, in piazza Immacolata, con l’accensione delle luminarie natalizie e l’apertura dell’iconica pista di ghiaccio circolare, che coinvolgerà anche i giovani atleti dell’associazione sportiva “Feder Club Taranto Pattinaggio”. Ad allietare la serata sarà una rappresentanza di musicisti della Grande Orchestra di Fiati “Santa Cecilia” Città di Taranto e del Gran Complesso Bandistico “Giovanni Paisiello” Città di Taranto.

I percorsi delle bande

Grande Orchestra di Fiati “Santa Cecilia” Città di Taranto

ORE 03:00 – PRIMO GRUPPO

Via Matteotti ang. Via Regina Margherita (piazza Garibaldi)

Via Crispi ang. Via Bruno (nei pressi dell’Ospedale SS. Annunziata)

Via Crispi ang. Via Di Palma

Corso Umberto ang. Via Nitti

Corso Umberto ang. Via Giovinazzi (Piazza della Vittoria)

Via Principe Amedeo ang. Via Giovinazzi

Via Principe Amedeo ang. Via Duca di Genova

Via Principe Amedeo ang. Via Crispi

Piazza Ramellini

Via Cesare battisti ang. Via Pacuvio

Via Cesare Battisti ang. Via Cagliari

Via Cesare Battisti ang. Via Pola

Viale Magna Grecia Ang. Via Dante (nei pressi della Concattedrale)

Via Dante ang. Piazza Pio XII

Via Dante ang. Via Capecelatro (piazza Acanfora)

Via Oberdan ang. Via Minniti

Via Oberdan ang. Via Cavallotti

Piazza Ebalia

Via De Cesare ang. Via D’Acquino

via Garibaldi ang. Via S. Egidio

Via Garibaldi ang. Via Cariati

ORE 06:15 – SECONDO GRUPPO

Via Cesare Battisti ang. Via Bergamini

Viale Unicef

Piazzale Borsellino

Via Galileo Galilei per via Alberto Sordi

Via Lago di Levico ang. Via Don Diego Marturano

(prosegue in direzione San Vito) Viale Jonio ang. Via Merluzzo

Viale Jonio ang. Via S. Vito

Via Vizzarro ang. Via Lido Bruno

Via Lama ang. Via Brigantini

Via Primule ang. Via Peonie

Circonvallazione dei Fiori ang. Via Begonie

Circonvallazione dei Fiori per via Gregorio VII ang. via Bianco Spino

Via Gregorio VII ang. Via Carlo Magno

Via Gregorio VII ang. Via Francesco Como

Viale Europa ang. Via Tursi

Viale Europa ang. Via Michelangelo Buonarroti

Corso Vittorio Emanuele II ang. Via Boccaccio

Via Cavalcanti ang. Via Atlantico

Via Domenico Savino ang. Via Brunelleschi

Via Domenico Savino ang. Via Mulino

Corso Vittorio Emanuele II – Piazza della Vittoria

Corso Vittorio Emanuele II ang. Via Garibaldi

Corso Vittorio Emanuele II (nei pressi della Chiesa della Madonna di Fatima)

Gran Complesso Bandistico “Giovanni Paisiello” Città di Taranto

ORE 03:00 – PRIMO GRUPPO

Viale Virgilio ang. Via Umbria

Via Campania ang. Medaglie D’Oro

Via Medaglie d’oro ang. Via Abruzzo

Via Umbria ang. Corso Italia

Via Abruzzo ang. Corso Italia

Corso Italia ang. Via Campania

Corso Italia ang. Viale Magna Grecia

Viale Magna Grecia ang. Viale Liguria

Viale Liguria ang. Via Puglie

Viale Liguria ang. Via Salento

Via Lago di Nemi ang. Via Lago Trasimeno

Via Scoglio del Tonno ang. Viale Pirro

Via Scoglio del Tonno (nei pressi della Clinica Bernardini)

Via Lago di Pergusa ang. Via lago Ampollino

Via Cripta del Redentore

Via Golfo di Taranto (nei pressi della Clinica Verde)

Via Lago di Albano

Via Lago di Monticchio

Corso Italia ang. Via Japigia

Via Japigia ang. Via Peluso

Via Minniti ang. Via Dante

ORE 06:15 – SECONDO GRUPPO

Piazza Fontana

Viale Duca D’Aosta (nei pressi della Stazione Ferroviaria)

Via Orsini (nei pressi della Chiesa di S. Francesco De Geronimo)

Via Orsini ang. Via Verdi

Piazza Gesù Divin Lavoratore

Via S. Francesco d’Assisi

Via Pirandello

Via Deledda

Via Archimede

Piazza Masaccio

Via Galeso ang. Via Angeli Custodi (per andare a Paolo VI)

Viale Cannata ang. Via Achille Grandi

Viale Cannata ang. Corso Buozzi (nei pressi della caserma dei C.C.)

Corso Buozzi ang. Plesso Primo Maggio

Corso Buozzi (nei pressi dell’Ospedale Nord)

Corso Buozzi per via De Gasperi/Via del Lavoro

Via del Lavoro per via Miglioli

Via Murri per via Grandi

Via Pastore

Via Sommovico

Viale Cannata per via Grandi (nei pressi della Motorizzazione)

Via XXV Aprile

(per S.S. 106 direzione Lido Azzurro) – Via Calata Penna inversa

Via Calata dello scapolo

Corso Tara

Via Calata Carbonaro