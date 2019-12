Santo Stefano a Grottaglie: con “il Carrozzone” giù dal Quartiere delle Ceramiche. Nel pomeriggio: “il Biliardone Umano”

Si sta tenendo quest’oggi nel Quartiere delle Ceramiche il “Festival dei Giochi”, un modo originale di festeggiare il Natale e di ritrovarsi tutti insieme per qualche ora di sano divertimento.

Il programma

dalle 10.30 alle 13.30 “Giochi di strada”

dalle 15.30 alle 17.00 “i Carrettoni” in via Francesco Crispi

dalle 17 alle 18 “il Biliardone Umano” nello slargo di via Caravaggio

A tutti i momenti del Festival l’ingresso è libero e gratuito.

Il Festival dei Giochi

Il Festival dei Giochi è nato nel 2004, sulla base del desiderio dell’Associazione Culturale CASARMONICA di costruire uno spazio aggregativo “sano” dove i bambini e i giovani di tutte le età potessero interagire e giocare insieme.

Da 15 anni rappresenta un momento d’incontro non solo fra generazioni, ma tra realtà ludiche e artistiche del territorio pugliese, nazionale ed internazionale, rappresentando un modo originale e divertente per vivere alcuni luoghi più o meno noti delle nostre città.

Giochi di strada, ma non solo!

Tanti di noi, in particolare coloro che vivono in paesi e città ancora a misura d’uomo come Grottaglie, non se ne rendono conto, ma è sempre più raro trovare piazzette e strade dove bambini e ragazzi possano giocare liberamente e senza altri pericoli se non quelli di una escoriazione o un graffio dovuti ad un imprevisto capitombolo.

La mancanza di spazi dedicati e l’aumento del traffico automobilistico comporta non solo la spiacevole abitudine da parte di alcuni di “invadere” piazze e strade dedicate al passeggio pedonale, ma anche il rischio – sempre più concreto – che di certi giochi si perda traccia e memoria. Oggi i ragazzi forse ricordano le regole del “nascondino” e “ruba bandiera”, ma forse sono sempre meno quelli che giocano a “Ghiummo”, a “Strinci uegghio” oppure a “Campana”, a “Regina reginella” o che compiono salti e piroette accompagnati da corde rotanti o da intricati intrecci di elastici. E ancora, forse non molti padri hanno più voglia e pazienza di costruire per i loro bambini un “tirammolla”, così come forse poche madri non si spaventerebbero nel vedere sfrecciare i loro ragazzi su un “carruzzone”.

Il Festival dei Giochi vuole essere anche questo, un modo per restituire al gioco il suo ruolo sociale, fatto di sano agonismo, di leale collaborazione e di regole condivise; un momento in cui bambini e ragazze possano scoprire che se ci si può divertire da soli con il proprio smartphone o la console appena ricevuta per Natale, è altrettanto entusiasmante passare qualche ora insieme ai propri amici (o magari facendosene di nuovi) sudando, saltando e correndo tutti insieme.

Un evento come questo è anche un’occasione per recuperare un rapporto nuovo tra le generazioni di figli, nipoti, genitori e nonni, un momento utile per giocare insieme e condividere ricordi e aneddoti, recuperare abilità che forse si credevano dimenticate e consentire ai bambini di ieri di insegnare gesti e tattiche ai bambini di oggi.

Il