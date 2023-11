sciopero trasporti Taranto

Pubblicità in concessione a Google

Domani, venerdì 17 novembre 2023, potrebbero esserci alcuni disagi per gli utenti a causa di uno sciopero nazionale proclamato dalla Filt Cgil e dalla Uil Trasporti contro la legge di Bilancio 2024 varata dal Governo.

In particolare, l’astensione dal lavoro per gli autisti del Ctp Taranto, aderenti a Cgil e Uil, è prevista dalle ore 9 alle ore 13 mentre gli addetti ai cosiddetti impianti fissi (depositi, officine) potrebbero non lavorare nelle ultime due ore di ogni turno.

Pubblicità in concessione a Google

A darne comunicazione la CTP TARANTO, modificando e annullando quella precedente diffusa martedì scorso e quindi prima delle recentissime iniziative adottate dalla Commissione nazionale di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.