“Nelle ultime 24 ore, cioè a partire da ieri sera, la Polizia Locale di Francavilla Fontana ha sanzionato 23 persone con multe da 400,00 euro a testa perchè non indossavano la mascherina. In alcuni casi si tratta di minori, per cui saranno i genitori a farsi carico del pagamento“.

E’ quanto informa il sindaco di Francavilla Fontana evidenziano quanta gente sia in giro senza mascherina.

Anche minori senza mascherina. Dobbiamo tutelare la nostra salute.

“Gli interventi si sono concentrati in particolare nel piazzale Padre Camillo Campanella, in via Mangia, in via Salvemini e anche in via Oratorio della Morte e in via San Francesco d’Assisi.”

Specifica De Nuzzo.

“Non c’è alcun compiacimento nel riferirvi questi dati, in un anno che sarà ricordato come quello della peggiore crisi economica dalla fine della Seconda Guerra mondiale. Ma dobbiamo tutelare la nostra salute nel vivo di una emergenza sanitaria.”

Restiamo a casa, usciamo solo per ragioni di lavoro o per necessità

“Confido nel buon senso dei cittadini francavillesi, che – non lo dimentico – in quest’anno drammatico hanno dimostrato di sapersi assumere la responsabilità di comportamenti prudenti”.

“Ma sono pronto a intervenire d’urgenza con ulteriori provvedimenti restrittivi se dovessero rendersi necessari.”

Ordinanza misure anti covid

Il Sindaco Antonello Denuzzo nei giorni scorsi ha emanato una Ordinanza con ulteriori misure volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.

Orari Chiusura Villa comunale

Il provvedimento, valido sino al prossimo 3 dicembre, prevede la chiusura della Villa Comunale alle 17.00.

ZTL

Inoltre la sospensione della zona a traffico limitato istituita nei giorni festivi lungo via Roma, Corso Umberto I, via Municipio, via Regina Elena e viale Lilla.

Mercati

La sospensione del mercato dell’antiquariato che si svolge ogni prima domenica del mese e, dal prossimo 19 novembre, del mercato di Campagna Amica che si tiene ogni giovedì pomeriggio in Piazza Umberto I.