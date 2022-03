Pubblicità in concessione a Google

Il locale circolo ‘Pier Paolo Pasolini’ di Sinistra Italiana conferma la propria adesione alla manifestazione contro la guerra in Ucraina e in solidarietà al popolo ucraino indetta dagli studenti, il mondo della Scuola e promossa dall’amministrazione comunale Grottagliese, che si terrà Venerdi 25 Marzo 2022 alle ore 18.00 in Piazza Principe di Piemonte.

“Siamo da sempre convinti che perseguire con determinazione la via diplomatica della Pace rappresenti l’unico strumento possibile di risoluzione delle controversie regionali ed internazionali. Ad avercelo insegnato sono state Donne e Uomini forgiati dai valori della resistenza antifascista. E’ stata la generazione costituente e, negli ultimi decenni, ad averne ‘fortificato’ lo spirito è stato lo splendido esempio del compianto Gino Strada che ha saputo promuovere la cultura della Pace nei luoghi più disastrati del mondo con la sua instancabile azione umanitaria.

È a loro che si deve la decisione di collocare il principio pacifista tra i pilastri portanti del nostro ordinamento democratico. Una lezione di civiltà che la nostra Repubblica ha, oggi più che mai, il dovere di fare propria. Questa è la nostra responsabilità verso i nostri figli e nipoti!”