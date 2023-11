Pubblicità in concessione a Google

L’epoca che stiamo vivendo è caratterizzata da un uso sempre più diffuso delle tecnologie digitali, con un particolare incremento nell’utilizzo dei dispositivi mobili per gestire molte attività quotidiane. Gli smartphone sono diventati così estensioni indispensabili della nostra vita, capaci di semplificare molte azioni ma, al contempo, soggetti a problematiche di sicurezza da non sottovalutare. La crescente diffusione dei dispositivi mobili per comunicare, lavorare e intrattenersi ha reso infatti gli smartphone bersagli ideali per attacchi informatici: ecco perché è essenziale esplorare le soluzioni di sicurezza disponibili per garantire un utilizzo sempre protetto.

L’uso crescente degli smartphone

Gli smartphone hanno ormai da tempo superato il loro ruolo originario di dispositivi di comunicazione e sono diventati hub multifunzionali per attività personali e professionali, veri e propri computer tascabili che permettono di svolgere ogni tipo di attività. Uno dei problemi centrali sollevati in questi anni, è però quello della sicurezza degli utenti, questo perché per eseguire molte operazioni da mobile si utilizzano dati personali e di pagamento che fanno gola ai malintenzionati.

Gli smartphone contengono una vasta quantità di dati sensibili, basti pensare a quante volte usiamo questi device per eseguire operazioni bancarie online oppure per versare denaro sulle app di gioco, come per esempio quelle dedicate al poker, che proprio grazie allo sviluppo di app dedicate sono riuscite ad ampliare notevolmente il loro mercato e a raggiungere fasce di utenza nuove. A fronte della comodità con cui gli smartphone consentono di svolgere queste azioni, va dunque considerata la ricchezza di informazioni circolanti, che rende proprio i dispositivi mobili un obiettivo allettante per gli hacker. Proteggersi, tuttavia, è facile se si presta attenzione ad alcuni accorgimenti.

Le principali minacce alla sicurezza degli smartphone

Prima di individuare le soluzioni più efficaci per utilizzare lo smartphone in maniera protetta, è importante conoscere quali sono le principali minacce alla sicurezza di questi dispositivi. Solo in questo modo, infatti, possiamo agire in maniera più consapevole per bloccare i rischi a monte.

In molti casi, per esempio, il pericolo arriva da app malevole, che contengono cioè al loro interno dei malware progettati per rubare informazioni personali o danneggiare il dispositivo, così come molto frequenti sono ancora oggi gli attacchi di phishing, che avvengono attraverso messaggi di testo, e-mail o chiamate che cercano di indurre l’utente a rivelare informazioni personali.

Altra tipologia di rischio arriva dalle reti Wi-Fi non sicure, come per esempio quelle pubbliche, che espongono maggiormente il dispositivo a potenziali attacchi. Infine, non vanno sottovalutati i problemi che possono sorgere dalla mancata installazione degli aggiornamenti di sicurezza richiesti, essenziali per non lasciare il dispositivo vulnerabile a minacce già conosciute.

Soluzioni di sicurezza per smartphone: quali sono le più efficaci

Ma come proteggere il proprio smartphone da eventuali tentativi di frode e attacchi hacker? Le soluzioni sono diverse e permettono di intervenire sulle varie tipologie di rischio sopra descritte. Per esempio, installare un’app antivirus può rappresentare già un primo importante passo per proteggere il dispositivo da malware e app potenzialmente dannose: questi software, se periodicamente aggiornati, riescono infatti a riconoscere in anticipo la presenza di app malevole e bloccarle.

L’utilizzo di una VPN, ossia una rete privata virtuale, permette invece di cifrare la connessione internet, rendendo difficile per gli hacker intercettare dati sensibili, una soluzione molto utile quando ci si trova per esempio a navigare su Wi-Fi pubblico, mentre per proteggere le operazioni più delicate come i pagamenti online è fondamentale abilitare l’autenticazione a due fattori, in genere richiesta già dagli stessi operatori online, che aggiunge un livello di sicurezzarichiedendo un secondo passo oltre alla password.

Bisogna poi assicurarsi di installare regolarmente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del telefono e delle app ed eseguire regolarmente il backup dei dati, magari su un servizio di cloud, per garantire la possibilità di recuperare informazioni importanti in caso di perdita o danneggiamento del dispositivo.

Non meno importante, però, è l’aspetto dell’educazione degli stessi utenti, che dovrebbero essere sempre consapevoli delle minacce potenziali e istruiti su come riconoscerle. I tentativi di frode tramite phishing, per esempio, puntano proprio sulla scarsa conoscenza di queste tecniche da parte degli utenti, che in buona fede rispondono a e-mail e SMS truffaldini consentendo ai malintenzionati di accedere ai propri dati personali. Evitare di scaricare app da fonti non affidabili, prestare attenzione ai messaggi sospetti e proteggere le informazioni personali sono infatti comportamenti cruciali per mantenere la sicurezza degli smartphone in ogni situazione.