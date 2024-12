Pubblicità in concessione a Google

Il progetto e le caratteristiche dello spazioporto

Il Criptaliae Spaceport si estende su 8.000 metri quadrati, con un hangar per velivoli di grandi dimensioni e un edificio polifunzionale destinato a ospitare un museo, un centro di ricerca e un incubatore per start-up. Il design moderno e le tecnologie avanzate ne fanno un’infrastruttura pionieristica nel settore aerospaziale.

Grazie a un finanziamento di 70 milioni di euro nell’ambito dell’Accordo di Coesione, lo spazioporto si configura come una delle principali opere strategiche del Mezzogiorno. Il progetto coinvolge quasi 470 iniziative, rendendo la Puglia un hub centrale per le missioni spaziali e i futuri sviluppi della New Space Economy.

Conclusione

Lo Spazioporto di Grottaglie rappresenta non solo un’opportunità unica per l’Italia di affermarsi nel settore aerospaziale, ma anche un simbolo di crescita e progresso tecnologico per il Mezzogiorno. Grazie a questa iniziativa, la Puglia si prepara a essere protagonista delle sfide future nei domini spaziali e tecnologici, dimostrando come l’innovazione possa diventare un motore di sviluppo per l’intero Paese.