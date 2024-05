Pubblicità in concessione a Google

La pediatria dell’ospedale San Pio di Castellaneta aderisce alla Giornata Mondiale dell’Asma, che ricorre il 7 maggio di ogni anno. Per l’occasione, il team sanitario effettuerà in presidio spirometrie gratuite, in particolare per i ragazzi dell’istituto comprensivo Surico di Castellaneta guidati dal dirigente scolastico Fabio Grimaldi.

Le visite si svolgono martedì 7 maggio dalle 9 alle 13, ma l’evento è aperto alla fascia pediatrica della cittadinanza, grazie anche al supporto del sindaco Gianni di Pippa. ”Ci onoriamo di far parte dei 53 centri in Italia che eseguiranno spirometrie gratuite in ospedale in occasione di questa iniziativa organizzata a livello nazionale con diverse associazioni di categorie – dichiara la dottoressa Iolanda Chinellato, responsabile della pediatria di Castellaneta – L’obiettivo è portare l’evento in piazza nel prossimo futuro”.

L’asma è una patologia respiratoria cronica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo, con una particolare incidenza nella fascia d’età infantile e adolescenziale, interessando circa un soggetto su 10 da 0 a 18 anni. Nonostante la sua diffusione, spesso l’asma è sottovalutata o non diagnosticata correttamente, compromettendo così la qualità di vita dei bambini, aumentando il rischio di complicanze, con notevoli ricadute sulla spesa sanitaria oltre che sulle assenze scolastiche e lavorative.

In Italia, si stima che i costi diretti dell’asma siano pari all’1-2% della spesa sanitaria annua, principalmente dovuti alle esacerbazioni e alla necessità di cure urgenti, mentre i costi indiretti rappresentano un onere notevole per la sanità italiana. Le esacerbazioni asmatiche nei bimbi rimangono un problema significativo: secondo alcuni studi, quattro piccoli asmatici su 1.000 sperimentano un’esacerbazione grave all’anno.

Riconoscere i sintomi precoci, seguire attentamente la terapia prescritta per mantenere il controllo dei sintomi e garantire un ambiente domestico sicuro e salubre sono passaggi cruciali per il benessere dei bambini. Anche la prevenzione è fondamentale: evitare l’esposizione a fumo passivo, allergeni e inquinanti ambientali può contribuire a ridurre il rischio di esacerbazioni asmatiche.

“La Giornata Mondiale dell’Asma è importante per sensibilizzare sull’importanza della sua gestione nei bambini – conferma Vito Gregorio Colacicco, direttore generale Asl Taranto – e l’offerta di spirometrie gratuite è un’opportunità concreta per la diagnosi precoce e il trattamento intensivo dell’asma infantile”. Con questa iniziativa, la pediatria del San Pio collabora con SIMRI, ASM Allergia Bimbi, FederAsma e Allergie, Respiriamo Insieme e la Società italiana di Pediatria.