Prossimi alla conclusione gli interventi sull’arteria viaria che dovrà garantire il collegamento allo scalo aeroportuale di Taranto-Grottaglie. Il cantiere è stato oggetto del sopralluogo del presidente della Provincia, Rinaldo Melucci

Archiviati i problemi causati dalle cattive condizioni meteo delle scorse settimane, proseguono a pieno ritmo e sono da considerarsi ormai prossimi alla conclusione i lavori di manutenzione e completamento della “S.P. 80”, quella che rappresenterà per tutti coloro che provengono dal capoluogo ionico il principale collegamento con l’Aeroporto di Taranto-Grottaglie.

Il presidente della Provincia, Rinaldo Melucci, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento delle opere che stanno riguardando un‘arteria viaria ritenuta essenziale in vista dell’auspicata fruizione dello scalo aeroportuale. Alla presenza del dirigente del Settore Viabilità dell’Ente, ing. Aniello Polignano, i responsabili della ditta incaricata di effettuare gli interventi infrastrutturali hanno fornito al presidente Melucci precise indicazioni sia in relazione alle opere sinora eseguite, sia in ordine ai tempi di ultimazione delle stesse.

Finanziati interamente dalla Regione Puglia nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo 2014-2020” per un importo complessivo pari a 12 milioni di euro, i lavori di realizzazione, ammodernamento e manutenzione stanno interessando un tratto stradale di circa un chilometro e mezzo che, dopo l’intersezione con una rotatoria, andrà a raccordarsi con quello che condurrà direttamente all’Aeroporto, per un percorso totale di poco inferiore ai quattro chilometri.

“Desidero esprimere la mia soddisfazione – ha dichiarato il presidente Melucci – per lo stato di avanzamento di lavori che, salvo imprevisti, mi è stato riferito che saranno ultimati nel mese di settembre e consegneranno alla collettività una strada moderna, sicura e funzionale.

Il nostro territorio ha bisogno di arterie stradali in grado di renderlo raggiungibile più agevolmente. Del resto, non si deve dimenticare che la crescita della nostra provincia passa anche attraverso la dotazione di infrastrutture in grado di soddisfare le esigenze dell’utenza. Ed in quest’ottica il collegamento della “SS7” con l’Aeroporto di Taranto-Grottaglie è da considerarsi un’opera di estrema importanza, soprattutto ai fini delle ricadute economiche che potrà favorire.

Un’opera che, a livello strategico, va ad affiancarsi a quelle che riguardano la “Regionale 8” e la “Tangenziale Sud”, altre due direttrici per le quali l’Amministrazione che presiedo sta profondendo il massimo impegno allo scopo di vederle finalmente realizzate. Si tratta di obiettivi di grande spessore. E che richiedono tanto lavoro, ma questo per noi non rappresenta e non rappresenterà mai un freno.”