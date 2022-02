Su Sky la prima di Mondocane, il film di Alessandro Borghi girato a Taranto

Pubblicità in concessione a Google

“In un futuro prossimo, la città di Taranto è stata tagliata fuori dal resto del paese… All’interno delle recinzioni, gang criminali si danno battaglia per il controllo del territorio. Tra di esse le Formiche, un esercito di ragazzini capeggiato dal temibile Testacalda. Mentre dall’esterno la polizia cerca di mantenere l’ordine come può, i due adolescenti Pietro e Christian vengono in contatto con le Formiche e attirano l’attenzione di Testacalda, che dovrà capire quale dei due ragazzi prendere sotto la sua ala.”

E’ questa la scheda di Mymovies di presentazione di Mondocane, nuovo film con Alessandro Borghi girato a Taranto.

Mondocane, presentato alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e distribuito nelle sale dal 3 settembre 2021, è in programma questa sera in prima visione alle h. 21:15 su Sky Cinema Due.

Il trailer di Mondocane