Taranto, arriva un bellissimo fuori programma: le Frecce Tricolori su Mar Grande

In occasione del SailGP, le Frecce Tricolori sorvoleranno il cielo di Taranto. Dalle scie d’acqua dei catamarani più veloci di sempre, alle scie nel cielo degli aerei italiani più iconici nel mondo.

Le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale che ci rende ovunque orgogliosi, sorvoleranno Mar Grande e Taranto nella prima giornata di gare di SailGP, il prossimo 5 giugno. Allo spettacolo in acqua, quindi, si sommerà quello nel cielo, grazie alla disponibilità dell’Aeronautica Militare.

Il capo di gabinetto dell’amministrazione Melucci, Mattia Giorno, ha definito gli ultimi dettagli del sorvolo con i vertici regionali dell’arma azzurra a Gioia del Colle, nella sede del 36esimo Stormo.

La presenza delle Frecce Tricolori è un traguardo voluto e cercato dal sindaco Rinaldo Melucci, che così ha arricchito il colpo d’occhio che offrirà Taranto a inizio giugno.

Il sorvolo nel 2018

Dopo 21 anni la Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori tornò nel 2018 a sorvolare il cielo di Taranto. Uno spettacolo che ha lasciò incantati grandi e piccini. Uno show che died la possibilità di mostrare ai tanti turisti e curiosi intervenuti in occasione del Giuramento della Aeronautica, quanto sia bella la città dei due mari. Per l’occasione parte del centro fu riservato al passeggio pedonale. Tantissima gente nel Borgo. Una giornata di festa, una giornata che ha permesso alla città di mostrarsi in tutta la sua bellezza.

Il sorvolo previsto per il 5 giugno 2021

«Non vediamo l’ora di vivere queste emozioni – il commento del primo cittadino -, di condividerle con i nostri concittadini. Grazie all’Aeronautica, che ha saputo esprimere in maniera così eccezionale la sua vicinanza alla città, vedremo il tricolore stagliarsi nel cielo tarantino e specchiarsi nel mare dove gli otto equipaggi di SailGP si sfideranno.

Dobbiamo abituarci a questa bellezza: Taranto è tornata e sarà sempre più teatro di grandi eventi».