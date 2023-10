Pubblicità in concessione a Google

Taranto-Crotone: tutto pronto per la nuova sfida del Taranto in serie C che purtroppo si giocherà a porte chiuse allo Iacovone. La squadra rossoblù di mister Eziolino Capuano è pronta per la sfida con la formazione del Crotone.

La Lega, preso atto dell’Ordinanza del Sindaco della Città di Taranto n.40 del 12/10/2023, ha comunicato che la gara si giocherà DOMENICA 15 OTTOBRE 2023, allo Stadio Comunale “Erasmo Iacovone” di Taranto, con inizio alle ore 16.15, verrà quindi disputata a porte chiuse.

Taranto-Crotone: dove guardarla in tv

Per chi volesse è possibile seguire la partita anche da casa in diretta tv.

Taranto-Crotone: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Taranto-Crotone

• Data: domenica 15 ottobre

• Orario: 16.15

• Canale TV: Sky Sport (251)

• Streaming: NOW, Sky Go

Le dichiarazioni di Gomez, attaccante del Crotone

Arbitri

Sarà il Sig. Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia a dirigere l’ottava giornata di campionato, in programma Domenica 15 Ottobre alle ore 16:15 contro il Crotone, presso lo stadio “Erasmo Iacovone”.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti: Amedeo Fine della sezione di Battipaglia e Franco Iacovacci della sezione di Latina. Il quarto ufficiale sarà il Sig. Gianluca Grasso della sezione di Ariani Irpino.