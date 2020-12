Il Covid ha segnato il 2020 e sicuramente le ripercussioni economiche si avranno nei prossimi anni. Questa mattina il primo vaccino anche a Taranto. Tra pochi giorni lasceremo quello che in molti hanno definito anno infausto. In queste ore però in tanti cominciano a chiedersi: “Taranto dirà noi ai Botti quest’anno o sarà il solito coprifuoco?”

Come ogni anno i cittadini, come possono, cercano di mettere al riparo le vetrine dei negozi o i portoni di ingresso degli edifici, per prevenire eventuali danni derivanti dallo scoppio dei botti, che ricordiamo, generalmente vengono vietati con ordinanza del sindaco.

Voi che ne pensate? “Taranto dirà noi ai Botti quest’anno o sarà il solito coprifuoco?”