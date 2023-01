Pubblicità in concessione a Google

Ormai, i social network hanno rivoluzionato non solo la vita di tutti i giorni, ma anche la possibilità di accedere al mondo dello spettacolo o, in ogni caso, è facile che ci sia un forte legame tra questo settore e l’universo dei social.

Il mondo dell’intrattenimento, d’altro canto, sta conoscendo un’evoluzione incredibile negli ultimi anni: tra portali dedicati al divertimento, piattaforme in streaming e videogiochi vari, oppure altro esempio la slot Starburst o il nuovo gioco di Starfield in arrivo nel 2023, spicca il boom dei profili social. E anche tanti personaggi famosi nati a Taranto sono ben presenti online su questo tipo di piattaforme.

Da Andrea Zelletta ad Alessandro Greco, passando per Francesco Monte

Un nome che è particolarmente amato ed apprezzato da tutti coloro che seguono in maniera costante i programmi targati Mediaset. Andrea Zelletta è un modello che si è consacrato sul piccolo schermo con il programma Uomini e Donne di Maria De Filippi nel 2020. Subito dopo ha preso parte anche al Grande Fratello Vip e certamente la sua popolarità ne ha beneficiato notevolmente. Un giovane influencer tarantino che è diventato un volto piuttosto noto della tv e che vuole continuare a ritagliarsi a ruolo da protagonista.

Non c’è dubbio che un altro volto, ancora più noto, della televisione risponde senz’altro al nome di Alessandro Greco. Si tratta di un importante conduttore, sia in tv che in radio, che ha ottenuto un gran numero di successi nel corso degli ultimi anni, ma che è sempre stato apprezzato per la sua simpatia. Anche lui è nato a Taranto nel 1972 e, fin dagli esordi sul piccolo schermo, ha ottenuto i favori del pubblico. Il più importante successo nella carriera di Greco è legato al 1999, ovvero l’anno in cui è andato in onda il programma tv Furore. Anche per lui qualche apparizione nei reality show, nel 2005 partecipa a “La Talpa”.

Nato nel 1988, anche lui a Taranto, Francesco Monte frequenta l’università e intanto lavora come modello. Il suo successo in televisione arriva nel 2012, quando decide di prendere parte al programma “Uomini e donne” di Maria De Filippi. La corteggiatrice che lo lascia senza parole è Teresanna Pasquale e con lei comincerà un tira e molla lungo due anni. Si vedrà poi in tv anche a “Forum”, per poi provare a dedicarsi alla sua passione legata alla recitazione, con qualche ruolo in varie fiction non proprio di primo piano. Tra Grande Fratello Vip e le numerose voci legate al gossip, Francesco Monte partecipa anche a un altro ben noto reality show, ovvero “L’Isola dei Famosi”.

Due comici tarantini di altissimo livello

Tra i vari personaggi famosi a cui Taranto ha dato i natali troviamo anche Giobbe Covatta. Covatta, in arte Giobbe, ha recitato in un gran numero di film e di opere teatrali, riuscendo a sbarcare anche in televisione e facendosi apprezzare da tutto il pubblico italiano. È diventato molto famoso, assumendo anche il ruolo di testimonial di Save the Children.

Un altro big della tv italiana è nato a Taranto nel febbraio del 1945. Stiamo facendo riferimento a Teo Teocoli, che ha avuto una lunghissima carriera da cabarettista, riuscendo a raccogliere i primi apprezzamenti nel mondo della comicità milanese in compagnia di altri grandissimi come Cochi e Renato, ma anche Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Enzo Jannacci.

In tv il debutto avviene in una rete minore, ovvero Antenna 3, in compagnia di Massimo Boldi. Di lì a poco arriva anche l’esordio al cinema, con Teo Teocoli che, al contempo, si fa strada anche nel mondo del teatro, grazie a uno show in compagnia di Anna Oxa. Teocoli approda su Canale 5 con “Striscia la notizia” e ottiene un grandissimo successo anche per aver condotto il programma tv “Scherzi a parte”, giusto per citare alcuni dei programmi, anche in Rai a cui ha partecipato.