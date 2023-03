Taranto, Lavori al Canale Navigabile. Cambia traffico e sosta. Ecco dove

"lo faremo a “step”, in modo da incidere il meno possibile sul traffico. Tuttavia, consigliamo ai cittadini di preferire percorsi alternativi per l’ingresso in città, o per l’uscita"

Lavori al Canale Navigabile, le variazioni a traffico e sosta.Partiranno a breve i lavori di messa in sicurezza delle fondazioni del paramento murario del Canale Navigabile, realizzati dalla direzione del Genio per la Marina Militare.

Per consentire il regolare svolgimento di questo importante intervento conservativo, saranno temporaneamente interdetti al traffico e alla sosta alcuni tratti adiacenti all’area del cantiere. Le restrizioni saranno applicate dinamicamente, seguendo l’andamento dei lavori, al fine di recare il minimo disagio alla cittadinanza.

A far data dal prossimo 6 marzo, quindi, e fino al successivo 19 marzo, la Polizia Locale provvederà a istituire divieto di sosta e di transito lungo corso Due Mari (tra via Roma e piazza Carbonelli), via Pitagora, Corso Umberto I e via Matteotti (per queste ultime tre arterie esclusivamente nei tratti compresi tra via Regina Margherita e corso Due Mari), in funzione delle esigenze del cantiere.

«Non bloccheremo completamente l’area – ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – ma lo faremo a “step”, in modo da incidere il meno possibile sul traffico. Tuttavia, consigliamo ai cittadini di preferire percorsi alternativi per l’ingresso in città, o per l’uscita, evitando queste aree ove non indispensabile. Come per gli altri interventi, si tratta di disagi temporanei che però consentiranno alla città di potersi rinnovare e divenire ancor più funzionale e accogliente, in un quadro ampio e organico di riqualificazione che segue la programmazione dell’amministrazione Melucci».