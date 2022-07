Pubblicità in concessione a Google

L’amministrazione Melucci, attraverso gli assessori Luana Riso (Servizi Sociali) e Cosimo Cirarci (Polizia Locale), sta prestando tutto il supporto necessario allo sbarco dei migranti presenti a bordo della nave Geo Barents di “Medici senza frontiere”.

Pubblicità in concessione a Google

L’imbarcazione ha attraccato questa mattina alle banchine del porto di Taranto e aveva a bordo 300 persone, di cui 69 minori non accompagnati.

«L’accoglienza è un valore per la nostra comunità – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – Taranto è città inclusiva ed è per questo che ci renderemo sempre disponibili per preservare vite umane. Lo abbiamo fatto nel 2018, candidandoci ad accogliere nave Aquarius e guadagnando la stima proprio di “Medici senza frontiere” che ci scrisse per ringraziarci, lo faremo ogni volta che sarà necessario».

Il Comune, insieme con Prefettura, Questura, Croce Rossa, Frontez, Unchr e tutti gli operatori coinvolti, è impegnato a garantire la massima sicurezza delle operazioni, in particolare per quel che riguarda i minori che, una volta a terra, sono stati condotti nell’hotspot per poi essere affidati alle comunità individuate dai Servizi Sociali del Comune e dal ministero dell’Interno.