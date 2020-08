Pubblicità

Dopo il tavolo tecnico con le altre forze dell’ordine, si è tenuto nella Sala Venneri del comando di Polizia Locale una riunione con gli operatori che saranno impegnati nei controlli sul territorio in questi giorni.

La riunione alla presenza dell’assessore Gianni Cataldino è stata coordinata dal vicecomandante Raffaele Maragno e dal commissario capo Tina Accoti. Il sindaco Rinaldo Melucci ha voluto presenziare per testimoniare la propria vicinanza al corpo e verificare la programmazione decisa. Sin da giovedì i luoghi di balneazione più frequentati e i luoghi di maggiore afflusso di persone saranno controllati da pattuglie motorizzate o in bicicletta. Sono come sempre vietate le tende, i campeggi liberi, i falò. Saranno predisposti controlli alla circolazione stradale e mirati controlli sul rispetto delle norme vigenti per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, nonché servizi specifici nei confronti di attività ricettive, locali pubblici e da intrattenimento, con particolare riferimento ai luoghi della “movida” e di ritrovo dei giovani.

«Ci aspettiamo – è il commento dell’assessore al ramo Gianni Cataldino – comportamenti responsabili, con la Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine pronte a prevenire ed eventualmente a sanzionare abusi o irregolarità».