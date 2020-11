“Stiamo raccogliendo i frutti di un duro lavoro di programmazione durato due anni, e stiamo mantenendo tutti i nostri impegni con i cittadini, specie nelle periferie della città.“

E’ quanto comunica il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in una nota sui canali web e social. “Oggi restituiamo a giovani e appassionati un luogo ricco di storia di Taranto, tanta vita e tante personalità hanno calpestato questo parquet. È la testimonianza che anche in questi giorni difficili il lavoro dell’amministrazione comunale non si ferma ed è volto a creare le condizioni per una rapida ripartenza dopo la pandemia e questa crisi globale. Quindi un ringraziamento particolare va alla nostra direzione Lavori Pubblici e agli addetti di Arca. L’area, per altro, subirà altri radicali interventi in vista dei XX Giochi del Mediterraneo, come già sta avvenendo per il campo di atletica. Ora lavoriamo per completare gli allestimenti interni alla palestra e affidarla in gestione con un apposito bando.”

“Infine, fatemi ricordare che è anche un momento di grande trasparenza, perché come avevamo annunciato, una parte delle risorse impiegate per la riqualificazione del PalaRicciardi rinvengono dal contributo delle produzioni Netflix girate a Taranto. Insomma, sviluppo alternativo, economia circolare, rigenerazione del quartiere Salinella, ci sono tante cose da raccontare intorno a questa ennesima inaugurazione.” conclude Melucci.