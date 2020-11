In data odierna presso la sede comunale, è stato firmato dal sindaco Rinaldo Melucci e dal Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali – A.R.I.F. della Regione Puglia, dott. Francesco Ferraro, il protocollo d’intesa per la realizzazione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio boschivo nella Riserva Naturale Regionale “PALUDE LA VELA”.

“Grazie alla realizzazione di questi interventi, – afferma il Sindaco Melucci, – potremmo finalmente ripristinare l’accessibilità, in sicurezza, alla pineta Focarino presente nella Riserva “Palude La Vela” che, a causa di un deplorevole episodio incendiario di origine dolosa occorso in data 5 luglio 2017, necessita di improcrastinabili interventi di manutenzione forestale finalizzati alla messa in sicurezza della superficie interessata. Un ringraziamento sincero del Sindaco va all’A.R.I.F. che già da due anni vigila sulle aree boscate della Riserva con il suo prezioso servizio di antincendio boschivo e che, con questo intervento, contribuirà a ripristinare uno dei più importanti ecosistemi di valore naturalistico presenti lungo le sponde del Mar Piccolo. Grande soddisfazione viene espressa anche dal Direttore dell’A.R.I.F. che, in continuità con i suoi predecessori, intende contribuire con spirito di leale collaborazione a manutenere e migliorare il patrimonio boschivo regionale.”