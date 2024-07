Pubblicità in concessione a Google

Ondata di calore in conferma e addirittura rimonta per il Meteo a Taranto e Provincia. L’anticiclone africano intensifica la sua forza facendosi sentire con un aumento genrale di clima caldo e afoso.

Pubblicità in concessione a Google

L’ondata di calore che, come preannunciato, sta durando già da giorni, sembrerebbe non mollare lamorsa ancora per l’intera prossima settimana, quando anzi, farà sentire ancora di più la sua potenza, soprattutto nella prima metà, con temperature i cui valori supereranno i 40°C.

Sarebbero infatti previsti, dopo un week end rovente senza tregua neanche nelle ore notturna, ben 41° C nella zona di Taranto, che si confermerà la città più calda in Puglia. Queste punte così elevate si registreranno anche nella maggiorparte dei comuni della Provincia; un po’ più basse invece a Grottaglie, Massafra, Martina Franca, Leporano, Pulsano e Lizzano si registreranno massime di 37°-38°C, più miti Torricella, Maruggio e Campomarino con 35°-36°C.

Questa fase di caldo bollente sembrerebbe confermata anche oltre la prossima settimana, quindi fino a fine mese circa. Presto nuovi aggiornamenti.