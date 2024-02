Pubblicità in concessione a Google

Al via – da sabato 17 febbraio – le nuove iniziative di Kyma Mobilità per aumentare il grado di sicurezza dell’utenza e del personale viaggiante durante i servizi serali in partenza dal Capolinea Porto Mercantile nelle giornate prefestive e festive, che vanno ad affiancarsi a quelle già in atto, come la presenza dei Verificatori Titoli di Viaggio, i cosiddetti controllori, e delle guardie giurate.

Al “taglio del nastro” del nuovo servizio è intervenuto il Sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore alle Società partecipate, Risorse Umane e Affari Generali Michele Mazzariello, accolti dal Presidente di Kyma Mobilità, Avv. Daniele D’Ambrosio, con il Vicepresidente Cosimo Gigante e la consigliera Anna Cherchi.

È stato il Presidente Avv. Daniele D’Ambrosio a illustrare il nuovo servizio: «nelle giornate prefestive e festive, il sabato e la domenica, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, le partenze dal Capolinea Porto Mercantile per Statte, Paolo VI, San Vito e Tramontone/Lama saranno seguite da una pattuglia motorizzata dell’istituto di vigilanza convenzionato, al fine di realizzare eventuali interventi a supporto dell’utenza e del personale di guida».

La pattuglia motorizzata potrà intervenire anche su chiamata operata dalla Centrale operativa AVM di Kyma Mobilità in caso di attivazione da parte di un autista dell’allarme “Red Button” presente nelle cabine degli autobus.

«Nelle stesse giornate, inoltre, nelle ultime partenze delle linee 4 (23.28), 11 (23.30), 17 (23.30) e 20 (23.00) – ha concluso il Presidente di Kyma Mobilità – direttamente a bordo dell’autobus sarà presente una guardia giurata dell’istituto di vigilanza convenzionato. Inoltre, relativamente al Terminal Cimino, l’istituto di vigilanza convenzionato avrà il compito di chiudere e riaprire la parte della struttura riservata al pubblico, nello specifico la sala d’attesa ed i servizi igienici aperti al pubblico, con i seguenti orari: chiusura alle ore 00.30 e riapertura alle ore 5.00.

«Con queste iniziative – ha commentato il Sindaco Rinaldo Melucci – abbiamo accolto le richieste delle organizzazioni sindacali che hanno sollecitato a più riprese iniziative concrete per aumentare la sicurezza degli autisti e dei passeggeri, in grado di contrastare efficacemente gli atti vandalici ai danni dei mezzi di Kyma Mobilità e, inoltre, gli episodi di intolleranza a bordo degli autobus».

«È una prima risposta concreta – ha poi detto l’Assessore Michele Mazzariello – alla quale ne seguiranno altre di Kyma Mobilità, azioni che avranno maggiore incisività se affiancate da altre messe in atto dalle Istituzioni deputate al controllo del territorio: se una comunità è coesa si possono conseguire importanti risultati».

«L’Amministrazione comunale è impegnata da anni – ha concluso il Sindaco Rinaldo Melucci – a potenziare Kyma Mobilità, penso ai nuovi autobus ibridi ed elettrici con cui abbiamo già rinnovato più della metà della flotta aziendale, ma anche al sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) che permette alla Sala Operativa di conoscere in tempo reale la posizione di ogni autobus di Kyma Mobilità, nonché alla prossima bigliettazione elettronica. È un impegno importante che consente a Kyma Mobilità di offrire una moderna mobilità sostenibile, in attesa che le BRT completino in futuro questo programma rivoluzionando il concetto stesso di mobilità in città».