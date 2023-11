Pubblicità in concessione a Google

Una mano alla salute delle donne bisognose di Taranto, con particolare riferimento a quelle residenti nei quartieri più esposti al rischio ambientale. A tenderla è l’Associazione Provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che per il mese di novembre mette a disposizione gratuitamente pacchetti per la salute femminile, consistenti ciascuno in una visita senologica, completa di ecografia mammaria e mammografia.

Pubblicità in concessione a Google

L’iniziativa della Lilt tarantina, che segue a ruota la campagna nazionale Lilt for Women dell’ottobre rosa, è rivolta a donne di età compresa tra i 40 e i 49 anni, con Isee famigliare inferiore ai 15mila euro, che dimostrino di risiedere nei quartieri Tamburi e Paolo VI oppure di essere disoccupate, migranti o senza fissa dimora, seppure residenti in altri quartieri della città.

Come prenotare visite senologiche gratis

Le interessate al pacchetto diagnostico dovranno necessariamente prenotarlo a partire dal prossimo 2 novembre, chiamando dal lunedì al venerdì i numeri 327.0388515 (dalle 10.00 alle 12.00) o 328.1752630 (dalle 17.00 alle 19.00). Le visite saranno condotte da un medico specialista in una struttura sanitaria convenzionata con la Lilt di Taranto. Verranno accolte solo le richieste di chi non ha fatto un controllo al seno di recente e non saranno accettate prenotazioni multiple. Le prenotazioni saranno aperte fino all’esaurimento del numero complessivo programmato.

La speciale attività di prevenzione di novembre rientra nell’ambito del progetto POST – Prevenzione e Salute nel Tarantino a firma della Lilt di Taranto, giudicato meritevole di finanziamento nell’ambito dell’Avviso “Puglia Capitale Sociale 3.0”, promosso dall’Assessorato al Welfare della Regione Puglia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto mira a tutelare le donne più vulnerabili del capoluogo ionico, incentivandole a sottoporsi regolarmente al controllo senologico annuale che, come è noto, è lo strumento più potente per prevenire e sconfiggere in tempo i tumori della mammella.